Prise de contrôle de Man United: Zlatan Ibrahimovic DÉFEND les Glazers après la fouille de Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic défend la famille Glazer, après que les propriétaires de Manchester United aient été critiqués par Cristiano Ronaldo.

Dans une interview avec Piers Morgan l’année dernière, Ronaldo a affirmé que les Glazers « ne se soucient pas du club » – qu’ils ont mis sur le marché il y a près de 12 mois.

Les fans de United sont déterminés à voir le dos des Glazers – au milieu de l’intérêt continu du fondateur d’INEOS, Sir Jim Ratcliffe, et de l’éminent banquier qatari Cheikh Jassim bin Hamad Al Thani – mais Ibrahimovic, qui a passé 18 mois à Old Trafford, a parlé d’eux plus favorablement.

Les supporters de United continuent de protester contre les Glazers, qui détiennent le contrôle majoritaire à Old Trafford depuis 2005. (Crédit image : Getty Images)

Dans le sien entretien avec Morganel’ancien attaquant de l’AC Milan et de Barcelone, récemment retraité, a déclaré : « Je pense que maintenant à Man Utd, je ne sais pas, il y a des sortes de manifestations contre les propriétaires pour le vendre et ça – mais juste un rappel, les propriétaires investissent. » .

« Ce n’est pas comme s’ils n’investissaient pas parce qu’ils avaient recruté de nombreux joueurs pour une somme d’argent élevée. Donc, je pense que c’est un peu faux de dire qu’ils ne font pas ce que les fans attendent d’eux… Je ne le fais pas ». Je ne sais pas quelle est la vraie raison derrière tout cela. »

Pourquoi les problèmes de Man United sont ENCORE PIRES que vous ne le pensez

La longue saga du rachat de Man United se poursuit au milieu d’une période torride pour le club sur le terrain.

L’équipe d’Erik ten Hag a perdu quatre de ses sept premiers matchs de la saison de Premier League – et cinq de ses sept derniers toutes compétitions confondues, s’inclinant 3-2 à domicile contre Galatasaray en Ligue des champions la dernière fois.

