Prise de contrôle de Chelsea : qu’y a-t-il dans le bac de réception de Todd Boehly avec son consortium prêt à prendre en charge Stamford Bridge ? | Nouvelles du football

Suite à l’annonce par le gouvernement britannique mercredi qu’il a approuvé le rachat de Chelsea par le consortium dirigé par Todd Boehly, la confirmation qu’ils ont remplacé Roman Abramovich en tant que propriétaire du club est attendue d’un jour à l’autre.

Clearlake Capital, une société d’investissement basée en Californie, sera le principal actionnaire du consortium, mais Boehly – le copropriétaire de l’équipe de baseball LA Dodgers – sera le propriétaire majoritaire.

L’Américain est certainement aussi le visage public du consortium, étant devenu une présence fréquente à Stamford Bridge ces dernières semaines. Mais qu’y aura-t-il sur la liste des choses à faire de Boehly une fois qu’il aura enfin mis la main sur Chelsea ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Geraint Hughes explique ce que le gouvernement britannique approuvant le rachat de Chelsea par Todd Boehly signifie pour les plans de succession à Stamford Bridge



Lancement des négociations contractuelles au point mort

L’arrivée imminente du consortium de Boehly en tant que nouveaux propriétaires de Chelsea devrait déclencher le début d’un été chargé sur le marché des transferts pour l’équipe masculine de Stamford Bridge. Cependant, la première priorité doit être de décider quels joueurs garder, lesquels méritent de nouveaux contrats et quels joueurs rechercher pour passer à autre chose.

Les sanctions imposées au club par le gouvernement britannique ont empêché Chelsea de négocier de nouveaux accords. Boehly et ses collègues investisseurs doivent donc rattraper le temps perdu. Antonio Rüdiger et Andreas Christensen ont déjà pris la décision sur leur avenir des mains du club en choisissant de résilier leurs contrats, Rudiger rejoignant le Real Madrid et Christensen devant signer pour Barcelone.

César Azpilicueta et Marcos Alonso seraient tous deux désireux de retourner en Espagne, Barcelone étant à nouveau intéressé par les arrières latéraux. Azpilicueta est le capitaine de Chelsea et est au club depuis une décennie, mais après avoir remporté tous les trophées possibles dans l’ouest de Londres, Thomas Tuchel a admis que l’Espagnol pourrait sentir qu’un “cycle touche à sa fin”. Azpilicueta et Alonso n’ont plus qu’un an sur leurs contrats, donc Chelsea doit les persuader de renouveler leurs contrats ou de les vendre cet été s’ils veulent recevoir une rémunération.

Image:

Cesar Azpilicueta a dirigé Chelsea vers la gloire de la Ligue des champions 2021





Jorginho et N’Golo Kanté voient également leurs accords expirer à l’été 2023, ce qui signifie que Chelsea a de grandes décisions à prendre sur deux des joueurs qui ont joué un rôle déterminant dans leur victoire en Ligue des champions la saison dernière. Jorginho a maintenant 30 ans et a signalé l’intérêt de l’Italie, tandis que Kante – qui a un an de plus – serait le deuxième meilleur revenu du club et n’a commencé que 21 matchs de Premier League cette saison. Renouveler le contrat du vainqueur de la Coupe du monde semble être un risque compte tenu de son âge et de ses blessures récentes, mais Chelsea peut-il faire face à la perspective de reconstruire son milieu de terrain sans lui ?

Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Joue, Christian Pulišić, Monture de maçon et Callum Hudson-Odoi tous ont encore deux ans sur leurs contrats, ce qui signifie que Chelsea risque de voir sa valeur diminuer s’il ne signe pas bientôt de nouvelles conditions. Le renouvellement du contrat de Mount – le joueur de la saison de Chelsea pendant deux années consécutives – sera une priorité particulière pour le consortium de Boehly. Reece James et Édouard Mendy peut également être en ligne pour de nouveaux accords après s’être établi comme membre clé de l’équipe de Tuchel.

Amorcer la “reconstruction” de l’équipe de Tuchel

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Thomas Tuchel dit qu’il a pris plaisir à guider les joueurs de Chelsea à travers les exigences supplémentaires causées par la vente du club



Une fois que Chelsea a une idée claire des joueurs qui restent et de ceux qui partent, ils peuvent alors voir comment ils lancent la “reconstruction” de l’équipe qui, selon Tuchel, était nécessaire après la victoire sur Watford le dernier jour de la saison de Premier League. Un accent clair sera probablement mis sur la défense, avec au moins deux défenseurs centraux nécessaires pour remplacer Rudiger et Christensen. Sky Sports’ Melissa Reddy rapporte que Chelsea a un accord verbal en place avec le défenseur de Séville Jules Koundé, le club espagnol préférant un accord rapide car il cherche à équilibrer ses comptes avant la fin juin. Les Bleus ont tenté de signer l’international français en janvier mais sont optimistes de le faire cet été.

Tuchel tient aussi à signer Presnel Kimpembeavec qui il a travaillé au Paris Saint-Germain, tandis que l’Atletico Madrid José Gimenez et RB Leipzig Josko Gvardiol sont également sur la liste restreinte des Bleus. Des arrières latéraux seront également nécessaires si Azpilicueta et Alonso partent, ainsi que des milieux de terrain centraux si Kante ou Jorginho se dirigent vers la sortie. Chelsea aime le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouamenimais on s’attend à ce qu’il rejoigne le Real Madrid, donc le PSV Ibrahim Sangaré fait partie des alternatives envisagées.

L’attaque de Chelsea a reçu d’énormes investissements au cours des dernières saisons, mais il y a encore des questions sur l’avenir d’un certain nombre de leurs attaquants. Signature du record du club Romelu Lukaku n’a pas réussi à s’intégrer à l’équipe de Tuchel et a parlé ouvertement de son retour à l’Inter Milan plus tôt cette saison, tandis que Pulisic, Timo Werner et Hakim Ziyech n’ont pas réussi à gagner des places de départ régulières dans la ligne de front des Blues. Pour la troisième saison consécutive, Chelsea n’a pas réussi à faire en sorte qu’un joueur atteigne 20 buts dans toutes les compétitions et il ne serait pas surprenant que Tuchel cherche à nouveau à résoudre ce problème.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Twomey de The Athletic explique comment la poursuite du rachat à Chelsea affectera les plans de transfert du club



Comme expliqué par L’Athlétisme Le correspondant de Chelsea Liam Twomey sur Sky Sports Nouvelles mercredi, l’arrivée de Boehly verra un changement dans la façon dont Chelsea opère sur le marché des transferts. Abramovich était prêt à approuver des signatures coûteuses et à couvrir les pertes annuelles du club, mais les nouveaux propriétaires chercheront à gérer le club plus comme une entreprise conventionnelle. Ils se tourneraient vers Liverpool pour trouver l’inspiration, et le président des Reds, Tom Werner, a révélé à L’athlétisme qu’il avait parlé à Boehly de la prise de contrôle de Chelsea par son compatriote américain.

Continuer à soutenir l’équipe féminine et l’académie

Image:

Emma Hayes a guidé Chelsea vers le doublé cette saison





Dans une déclaration au début du mois, Abramovich a déclaré qu’il souhaitait que les nouveaux propriétaires de Chelsea “s’engagent à investir dans le club – y compris dans l’académie”. [and] équipe féminine”. Prendre cet engagement semble être une évidence pour les nouveaux propriétaires, étant donné Emma Hayes’ l’équipe féminine et l’académie supervisée par Bain de Neil sont tous deux extrêmement réussis à part entière.

L’équipe de Hayes a remporté la Super League féminine trois fois de suite et a atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, tandis que – comme l’a souligné Chelsea Youth sur Twitter – plus de 25% de l’équipe d’Angleterre nommée par Gareth Southgate mardi passé au moins une partie de leur carrière dans l’académie des Blues. Continuer à soutenir l’équipe féminine garantira que Chelsea reste à l’avant-garde du jeu féminin, tandis que l’investissement dans l’académie augmentera les chances que davantage de joueuses locales suivent les chemins de Mount et James dans la première équipe.

Résoudre l’avenir des cadres supérieurs

Image:

La directrice de Chelsea Marina Granovskaia (à gauche) et le président Bruce Buck (à droite) pourraient rester au club sous le nouveau propriétaire





Des rapports au début du processus de vente indiquaient que Bruce Buckprésident de Chelsea, et Marina Granovskaïa, le directeur, quitterait probablement Stamford Bridge avec Abramovich une fois le club vendu. Cependant, des rapports plus récents suggèrent que Buck et Granovskaia devraient désormais conserver leurs rôles dans le consortium de Boehly. Les garder dans le bâtiment aiderait certainement à faciliter la transition entre les propriétaires, tandis que Granovskaia – nommé meilleur directeur de club du football européen plus tôt cette saison – est considéré comme une figure très respectée dans le sport. Les supporters des Blues auront également hâte de voir la légende du club Petr Cech conserver son rôle de conseiller technique et de performance.

Réaménagement du pont de Stamford

Image:

Stamford Bridge se classe juste au neuvième rang pour la capacité parmi les terrains de Premier League





Comme pour sa demande aux nouveaux propriétaires de Chelsea de continuer à soutenir l’équipe féminine et l’académie, Abramovich a clairement indiqué que son successeur devrait s’engager dans le “réaménagement nécessaire du stade”, il est donc juste de supposer qu’une tâche non négligeable sera figurer en bonne place sur la liste des choses à faire du consortium de Boehly. Il est indéniable que Chelsea a dépassé la capacité offerte à Stamford Bridge, le neuvième plus grand stade de la Premier League qui a été laissé pour compte par les Emirates, l’Etihad et le Tottenham Hotspur Stadium.

Abramovich avait des plans pour moderniser le terrain mais les a mis de côté en 2018, invoquant un “climat d’investissement défavorable”. Boehly et ses collègues investisseurs chercheront-ils à relancer ces plans ou à proposer une nouvelle solution ? Le rôle des Chelsea Pitch Owners – la société qui détient la pleine propriété de Stamford Bridge et est conçue pour “protéger l’avenir du stade” – ajoute une autre couche de complication.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été à l’ouverture du mercato le 10 juin et ferme à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.