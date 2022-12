Prise de contrôle de Bournemouth: le consortium de l’homme d’affaires américain Bill Foley finalise un achat d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Bournemouth a confirmé l’achèvement de leur rachat par Bill Foley et son partenariat Black Knight FC. Sky Sports News comprend que l’accord vaut plus de 100 millions de livres sterling.

Après des mois de négociations, Foley remplace Maxim Demin pour devenir le dernier Américain à investir dans le football anglais après que l’accord a finalement été approuvé par la Premier League à la suite d’un test rigoureux des propriétaires et des administrateurs.

Le Black Knight Football Club, dont Foley est l’associé général gérant, a acheté une participation de 100% dans le club à l’ancien propriétaire Demin.

“J’ai un immense respect pour la passion et je soutiens les spectacles de la communauté de Bournemouth pour ce club et je crois que le lien avec la communauté est le fondement du succès de toute équipe sportive”, a déclaré Foley dans un communiqué.

“Nous allons aller de l’avant avec une approche” toujours avancer, ne jamais reculer “qui a défini tous mes efforts. Je m’engage à travailler avec les meilleurs esprits du football et des affaires disponibles pour améliorer le développement des joueurs, les installations et l’expérience des fans pour mettre l’AFC Bournemouth dans la meilleure position possible pour réussir.”

Foley est également le propriétaire de l'équipe américaine de hockey sur glace Vegas Golden Knights





Foley assumera le rôle de président et assistera au prochain match à domicile des Cherries, contre Crystal Palace le 31 décembre.

L’homme de 77 ans, qui est basé à Las Vegas, a fait fortune dans l’industrie de l’assurance avant d’acheter l’équipe de la Ligue nationale de hockey Vegas Golden Knights. Avec une valeur nette déclarée de 1,2 milliard de livres sterling, il possède également une cave et plusieurs restaurants.

Le groupe de propriété minoritaire est dirigé par l’acteur, réalisateur et producteur primé Michael B Jordan et Nullah Sarker. Bournemouth est la première incursion de Jordan dans la propriété sportive professionnelle, car lui et Sarker travailleront en étroite collaboration avec Foley dans des domaines tels que le marketing mondial et l’internationalisation du club.

Après que l’intention de Foley d’acheter Bournemouth soit devenue claire, il s’est envolé pour le Royaume-Uni en octobre pour visiter les installations du club et assister à la victoire 2-1 des Cherries à domicile contre Leicester.

Foley a déjà révélé ses plans pour agrandir le Vitality Stadium et développer le terrain d’entraînement sur la côte sud. Avec la fenêtre de transfert de janvier dans moins de trois semaines, Foley devrait également donner de l’argent à l’entraîneur-chef Gary O’Neil à dépenser pour de nouvelles recrues.

Gary O'Neil a été nommé entraîneur-chef permanent de Bournemouth le mois dernier





Le mois dernier, Bournemouth a confirmé O’Neil comme entraîneur-chef permanent pour un contrat de 18 mois après 12 matchs en charge par intérim.

O’Neil a remplacé Scott Parker limogé fin août et a impressionné dans son premier rôle de manager. Bournemouth en a remporté quatre, quatre nuls et perdu quatre sous le joueur de 39 ans et est 14e de la Premier League, trois points au-dessus de la zone de relégation.

Demin part après 11 ans en tant que propriétaire de Bournemouth, une course qui comprenait l’ascension du club de la Ligue 1 à la Premier League en moins de cinq saisons.

Mark McAdam explique pourquoi Bournemouth a choisi de nommer O'Neil sur une base permanente plutôt que l'ancien manager de Leeds Marcelo Bielsa



Foley a ajouté: “Sans la croyance et le soutien financier de Maxim et de sa famille, l’AFC Bournemouth aurait bien pu cesser d’exister. Le soutien et l’implication de Maxim ont permis au club de s’imposer comme une équipe de premier plan.

“Nous voudrions le remercier pour sa coopération tout au long du processus et saluer son travail acharné en tant que propriétaire du club. Nous lui souhaitons bonne chance alors qu’il se concentre sur ses autres projets commerciaux.”

L’ancien entraîneur-chef de Leeds, Marcelo Bielsa, avait eu des discussions avec le club du Dorset sur un retour potentiel en Premier League, mais c’est O’Neil – déjà un favori des joueurs et des fans – qui, selon le nouveau propriétaire Foley et la hiérarchie de Bournemouth, mérite de continuer dans la pirogue.

Bournemouth revient à l’action après la pause de la Coupe du monde avec un voyage à Newcastle et l’ancien patron Eddie Howe dans la Coupe Carabao mercredi prochain. Ils se rendront ensuite à Chelsea en Premier League le 27 décembre.

Analyse: Demin sera le plus grand propriétaire que le club ait jamais eu

Le journaliste de Sky Sports, Mark McAdam, fournit de plus amples détails sur le consortium de l'homme d'affaires américain Bill Foley qui a finalisé l'achat du Bournemouth Football Club d'une valeur de plus de 100 millions de livres sterling.



Le journaliste de Sky Sports News, Mark McAdam :

“Quel jour pour les fans de Bournemouth. C’est un jour qu’ils attendent depuis longtemps. La prise de contrôle a été approuvée par la Premier League et le club a maintenant de nouveaux propriétaires, dirigés par Bill Foley.

“C’est le début d’une nouvelle ère passionnante pour ce club de football et nous comprenons que l’accord vaut plus de 100 millions de livres sterling. C’est un jour important pour Bournemouth, qui occupe actuellement le 14e rang de la Premier League. Sachant ce que je sais sur Bill Foley au cours des derniers mois, c’est un homme extrêmement ambitieux qui aura des projets extrêmement ambitieux pour ce club de football.

“Il a 78 ans demain, donc c’est un cadeau d’anniversaire précoce. Maxim Demin restera comme le plus grand propriétaire de l’histoire de ce club. Il n’a pas fait d’interview médiatique depuis 11 ans, ce qui vous en dit long sur son caractère.

“C’est un homme très humble et travailleur. Il a été un homme très généreux depuis son arrivée en 2011. Il a emmené le club jusqu’en Premier League, où ils sont restés initialement pendant cinq ans et il a investi plus de 250 millions de livres sterling et a soutenu le club lorsqu’il a été relégué de la Premier League.

Faits saillants du match de Premier League entre Bournemouth et Everton.



“Il a développé le club financièrement et a développé l’infrastructure et le terrain d’entraînement. Il a toujours eu le club près de son cœur et il a toujours été extrêmement passionné par le club. Il l’a emmené dans une nouvelle ère. Il a réalisé leur rêve d’arriver à la Premier League et l’a multiplié par mille.

“Quant à l’acteur hollywoodien Michael B Jordan, cela montre la direction de ce club de football. Cela vous donne une indication des plans de Foley et de la direction dans laquelle il veut le prendre. Michael B Jordan sera connu des téléspectateurs comme l’acteur qui a joué le rôle principal. dans Black Panther et Creed. C’est sa première opportunité pour lui de devenir propriétaire d’un sport et il n’a que 35 ans.

“C’est une nouvelle entreprise pour lui et l’avoir dans leur nouvelle propriété et consortium, cela vous donne une indication des plans de Bournemouth et du type de club qu’il va faire avancer.

“Vous n’achetez pas un club de football pour plus de 100 millions de livres sterling si vous ne prévoyez pas d’y investir et d’injecter de l’argent et d’essayer de le faire passer au niveau supérieur, il est donc clair qu’il existe des plans extrêmement ambitieux et passionnants. pour Bill Foley et son équipe du consortium

“Il y fait référence dans sa déclaration, l’investissement dans l’équipe, donc clairement il y aura de nouveaux visages en janvier et il y aura aussi des travaux sur le stade. Le nouveau terrain d’entraînement sera à la pointe de la technologie, et sa déclaration indique également qu’il veut dépenser de l’argent pour la communauté, l’académie et l’équipe féminine.”