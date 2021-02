Prise chaude: Motorola Moto G30 et G10

Les premiers téléphones Moto G de Motorola étaient connus comme d’excellents téléphones de milieu de gamme à des prix raisonnables. Cependant, la marque a récemment adopté une approche dispersée et il est difficile de faire la différence avec sa gamme de produits.

Les Moto G30 et G10 sont une proposition assez simple – des caméras haute résolution et des batteries longue durée à un prix raisonnable. Le G30 ajoute même quelques goodies comme un écran 90 Hz et une charge rapide de 20 W.

Avant de creuser dans les détails, il faut noter que les deux téléphones seront lancés en Europe avant la fin du mois. Le G30 coûtera 180 € et le G10 sera légèrement moins cher à 150 €.

Désavantage de la résolution

Le Moto G30 a un écran 720p +, ce qui pourrait être son plus gros défaut – les écrans de classe 1080p ne sont pas si rares dans la gamme de prix inférieure à 200 €, certains offrant des taux de rafraîchissement de 90 Hz ou même 120 Hz, d’autres ayant des panneaux AMOLED (mais aucun n’a les deux. ).

Le taux de rafraîchissement élevé rend l’interface utilisateur plus fluide et ouvre la porte à une liste croissante de jeux pouvant atteindre 90 fps et au-delà. Non pas que le G30 soit positionné comme un téléphone de jeu et qu’il ne dispose pas vraiment du GPU pour cela. Cependant, la faible densité de pixels rendra tout le texte que vous lisez nettement moins net.

L’autre point douloureux est le manque d’enregistrement vidéo 4K. C’est, encore une fois, assez facile à trouver dans ce segment. Ce n’est pas aussi grave, mais cela diminue toujours la valeur que vous obtenez pour votre argent.

Prenons l’exemple du Moto G8 Plus. Il a un an et demi à ce stade, mais Motorola Allemagne a toujours des unités en stock et, par coïncidence, les vend au même prix que le G30, 180 €. Sauf que le G8 Plus possède un écran 1080p et une caméra compatible 4K. Le G30 est toujours le meilleur téléphone, pas d’argument là-bas, mais la série G semble reculer.

Avantage de la caméra

Cela dit, un appareil photo de 64 MP n’est pas facile à trouver sur un Motorola à moins de 200 €. Le capteur haute résolution sera un avantage pour la photographie nocturne et le zoom numérique.

L’ajout de l’exigence d’une caméra ultra-large réduit encore la liste des concurrents. Cependant, cela ne fait vraiment de différence que si vous avez à cœur un Motorola. En regardant d’autres marques, cependant, et il est facile de trouver des configurations similaires. Cela n’aide pas que le module ultra large G30 ne dispose que d’un capteur 8 MP et d’un objectif qui n’est pas si large (118 °).

Batterie bonne mais banale

Une batterie de 5000 mAh devrait vous permettre de passer plusieurs jours sans recharge, ce qui est toujours un plus dans nos livres. Et la charge de 20 W semble assez rapide. Cependant, la batterie semble moins remarquable lorsque vous remarquez que l’ancien et moins cher Moto G9 Play a la même batterie.

Et avec quelque chose comme le Galaxy M21 ou le Poco M3, vous pouvez obtenir une cellule d’alimentation plus grande de 6000 mAh, même si sa charge sera plus lente (principalement à cause de la capacité supplémentaire). Si la vitesse est ce que vous voulez, le Realme 7 dispose d’une batterie de 5000 mAh qui le charge à 30W. Et un Poco X3 va jusqu’à 6000 mAh et 33W de charge (5160 mAh sur le modèle NFC).

Qui veut du pur Android, de toute façon?

Bien sûr, avec un Galaxy, Poco, Realme ou tout autre élément, vous auriez affaire à One UI, MIUI, ColorOS, etc. Motorola utilise un Android presque pur avec des ajouts précieux (mais surtout discrets).

Est-ce un réel avantage ou est-ce en fait un désavantage? Le Galaxy M21 que nous avons mentionné fonctionne déjà sous Android 11 après avoir été lancé avec la version 10 l’année dernière. Pendant ce temps, les Moto G9 Power, G9 Plus, G9 Play et de nombreux autres Motorolas 2020 sont toujours sur Android 10.

Pour être honnête, les séries Moto G9 et G8 recevront la mise à jour de la version 11 «dans les mois à venir», mais cela ne s’est pas encore produit. Voici les listes officielles des téléphones en attente de mise à jour. Vous remarquerez que les modèles de la série G à partir de 2019 ne sont pas dessus. Et même le One Zoom, relativement haut de gamme, termine sa carrière de mise à jour avec une seule mise à jour majeure du système d’exploitation.

Ce que nous voulons dire, c’est qu’Android pur n’est pas une garantie pour un support à long terme ou des mises à jour rapides (même si cela aurait dû l’être). Et certaines personnes aiment les fonctionnalités supplémentaires ajoutées par les skins de créateur. Alors, qui veut du pur Android, de toute façon?

Pas à ce prix

Jusqu’à présent, nous avons à peine mentionné le Moto G10, le petit frère du G30. Et nous voulons dire moins – alors que vous pouvez faire un argument en faveur d’un écran 720p + 90 Hz, le panneau 60 Hz du G10 n’est tout simplement pas génial. Pire encore, la batterie de 5000 mAh reçoit désormais une charge de 10 W. En outre, le téléphone dispose de 64 Go de stockage intégré en standard, la moitié de ce que le G30 a.

Gardez à l’esprit que le Moto G10 coûte 150 €, seulement 30 € de moins que son frère. Nous pensons que nous paierions 30 € juste pour avoir 128 Go de stockage, sans parler du taux de rafraîchissement de l’écran, de la vitesse de chargement et des déclassements de la caméra (capteur principal jusqu’à 48 MP, caméra selfie à 8 MP).

Le Moto G10 a besoin d’une remise instantanée et permanente s’il a le moindre espoir d’être choisi par rapport au G30, sans parler de la multitude de téléphones de marques concurrentes qui sont tout simplement meilleurs. À bien y penser, le G30 serait beaucoup plus percutant si quelques euros étaient retirés de son prix.

Un package bien équilibré mais …

Le Moto G30 est lancé avec Android 11 et a de bonnes chances d’en obtenir 12 l’année prochaine. Le stockage de 128 Go est le double de ce que la plupart des téléphones de cette gamme de prix obtiennent (et est extensible). La prise casque 3,5 mm et NFC sont également des ajouts solides. De plus, comme indiqué ci-dessus, l’appareil photo et la batterie sont assez solides.

Ensuite, il y a les fonctionnalités, dirons-nous, moins étonnantes. L’ancien chipset Snapdragon 662 en particulier n’est pas génial car c’est la raison pour laquelle l’appareil photo ne peut pas faire de la 4K. Il n’offre pas non plus une tonne de performances. Le cadre en plastique avec protection IP52 n’a rien de trop excitant.

Le G30 est un téléphone complet, cependant, nous craignons qu’il ne soit englouti par des téléphones similaires (et parfois meilleurs) de marques ayant une plus grande part de marché et une visibilité plus élevée – Samsung, Xiaomi, Realme et Poco ont tous beaucoup de marketing la puissance derrière eux et les téléphones qui offrent un rapport qualité-prix similaire (et parfois meilleur).