La nouvelle famille OnePlus 9 est là et cette fois-ci, elle est encore plus grande avec un modèle R rejoignant la vanille et le Pro. Certes, sa disponibilité est limitée, mais elle peut être importante dans ce qui devient rapidement le plus grand marché de l’entreprise.

Il y a eu une légère augmentation de prix, mais aussi un partenariat passionnant avec Hasselblad et son investissement global de 150 millions de dollars dans sa R&D sur les caméras. Nos premières réflexions sur la programmation suivent.

La caméra est meilleure, mais pas tout à fait là-haut avec les meilleurs

Nous avons eu la chance d’obtenir les OnePlus 9 et 9 Pro tôt et de terminer leurs tests. La qualité globale de l’appareil photo a été considérablement améliorée par rapport à la série OnePlus 8 de l’année dernière, principalement en ce qui concerne la précision des couleurs et le nouvel appareil photo ultra-large 50MP avec objectif de forme libre. Pourtant, il est encore légèrement en retard par rapport à la concurrence de Samsung, Apple et Huawei.

Cela ne veut pas dire que le partenariat Hasselblad est en vain car il n’y a pas si longtemps, même comparer OnePlus aux grands noms de l’industrie semblerait ridicule. Cependant, à l’époque, la société sous-cotait agressivement les prix de la concurrence, car les défauts de son appareil photo étaient beaucoup plus faciles à pardonner. Ces jours-ci, OnePlus facture un joli sou pour ses modèles phares, ce qui rend beaucoup plus difficile de surmonter le fait que les performances de l’appareil photo ne sont tout simplement pas encore là. Sur le plan positif, le matériel est vraiment excellent, alors peut-être que les futures mises à jour logicielles pourraient améliorer la qualité, comme cela a été le cas avec ses deux dernières générations.

La proposition de valeur est toujours là

Malgré le manque de performances de l’appareil photo, la série OnePlus 9 offre un excellent rapport qualité-prix. Peu importe lequel des trois que vous obtenez, la qualité d’affichage irréprochable est assurée. La vanilla 9 manque cette technologie LTPO, mais la différence n’est pas aussi grande.

Certaines des charges les plus rapides du marché (sans fil inclus sur la vanilla et Pro), des performances rapides, une bonne construction, des haut-parleurs stéréo solides et un équilibre solide entre la sensation Android propre et les fonctionnalités supplémentaires.

Et malgré la hausse des prix, les 9 et 9 Pro sont toujours un peu moins chers que leurs rivaux directs sur certains marchés.

Version vanille dans le no man’s land

Pour une deuxième année consécutive, on a l’impression que OnePlus handicape délibérément ses offres de vanille. Le OnePlus 8 coupe trop de fonctionnalités et il en va de même pour la famille 9. En effet, il y a une différence de 180 €, mais ce n’est pas tout à fait un téléphone bon marché et pourtant il a encore un tas de compromis. Il n’y a pas de téléobjectif, le principal manque d’OIS, vous manquez la charge sans fil super rapide et le cadre en plastique et la protection dégradée du verre Gorilla Glass sont carrément insultants à ce prix.

Nous comprenons que OnePlus veut vendre plus d’unités 9 Pro, mais sacrifier le modèle vanille pour y arriver peut finir par lui faire mal à long terme.

L’Inde est le grand gagnant

Ceux en Inde auront encore moins de raisons d’acheter le OnePlus 9 car ils ont le choix sans doute le plus intelligent – OnePlus 9R. Sur la base du OnePlus 8T bien reçu, le 9R peut manquer sur le chipset Snapdragon 888, mais n’est pas trop loin du vanilla 9.

Demandant 40000 INR (465 €), l’appareil a OIS sur sa caméra principale, Gorilla Glass 5, conserve l’écran OLED 120Hz et fonctionne sur le SoC Snapdragon 870 encore puissant. Nous sommes ravis de faire un tour sur celui-ci lorsque nous en aurons l’occasion.

En bref, le OnePlus 9R peut faire à peu près tout ce que le vanilla 9 peut (à l’exception du chargement sans fil) et est considérablement moins cher.

De plus, les prix indiens sont considérablement inférieurs à ceux de l’Europe et des États-Unis sur les trois appareils. Le Pro coûte environ 140 € moins cher et le vanilla 9 est un prix inférieur de 150 €.

L’entreprise à la croisée des chemins

OnePlus tente de se repositionner à la fois en termes de segments de marché et d’emplacements. Auparavant, la société comptait sur de fortes ventes de téléphones à des prix inférieurs aux produits phares de la concurrence, l’Europe étant l’un de ses marchés les plus solides. Maintenant, il a réorganisé son portefeuille en déplaçant progressivement sa gamme phare de plus en plus haut, tout en introduisant la série Nord pour couvrir l’entrée de gamme et le milieu de gamme.

Ironiquement, cela laisse vide son segment historiquement le plus fort, car la société estime clairement qu’elle est maintenant assez bonne pour rivaliser avec les grands noms sur les fonctionnalités et les performances plutôt que de devoir compter sur une sous-cotation de leurs prix.

Pendant ce temps, il y a un changement d’attention clair vers l’Inde et les États-Unis au détriment de l’Europe, qui met en péril sa grande base de fans sur le Vieux Continent. Les nouveaux fans gagnés ailleurs suffiront-ils à compenser cela? Et les temps de turbulence actuels sont-ils les meilleurs pour subir de telles transitions majeures ou est-ce simplement en ajoutant plus d’instabilité à ce qui est déjà une situation précaire. Seul le temps nous dira si nous assistons à un geste de génie ou à une erreur majeure.