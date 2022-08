Prise à chaud : OnePlus 10T et OxygenOS 13

OnePlus a organisé un grand événement de lancement la semaine dernière. Organisé dans le magnifique Gotham Hall de New York et auquel ont participé des médias du monde entier, l’événement était le premier rassemblement en personne de l’entreprise depuis la pandémie et un événement assez impressionnant. La raison de ce rassemblement ? Le lancement du nouveau smartphone OnePlus 10T de la société et l’annonce du prochain logiciel OxygenOS 13.

Crédit image : Forum OnePlus

OnePlus a certainement parcouru un long chemin en tant qu’entreprise depuis ses humbles origines, et vous pouvez le constater à la grande échelle de ses événements. Mais à mesure que les événements eux-mêmes prennent de l’ampleur, les produits deviennent en quelque sorte moins impressionnants et, dans certains cas, carrément décevants.

Le OnePlus 10T est un téléphone parfaitement bien. Nous avons fait une étude pratique détaillée et pensons que la plupart des gens en seront raisonnablement satisfaits. C’est un téléphone qui se contente d’être simplement votre smartphone moyen de tous les jours, conçu pour plaire au consommateur moyen sans rien faire de fou ou hors de la boîte. Et c’est ce qui le rend si générique.

Au cours des dernières années, nous avons vu toutes sortes de téléphones étranges et intéressants. Il y a maintenant des entreprises qui plient le verre pour rendre leurs téléphones pliables (tout à fait intentionnellement, si je peux ajouter). D’autres ont trouvé un moyen d’intégrer de grands capteurs de type 1,0 pouce et d’incroyables mécanismes de zoom optique à l’intérieur du facteur de forme standard du smartphone.

Ailleurs, il existe des marques qui proposent des refroidisseurs externes pour gérer la chaleur, avec des éléments thermoélectriques, des boutons de déclenchement et un éclairage RVB. Au cours des deux dernières semaines, nous avons vu un téléphone qui correspond à des spécifications phares étonnantes dans un boîtier compact et un autre qui a un dos en verre transparent avec des lumières LED clignotantes qui signalent l’appelant avec des motifs distincts.

Vous pensez peut-être que certains d’entre eux sont des gadgets, mais le fait est que c’est intéressant et qu’il y a une tentative de se démarquer. Toutes les idées ne doivent pas rester fidèles, mais parfois, il suffit d’apprécier les efforts déployés pour que cela fonctionne et d’oser être différent. Malheureusement, nous ne voyons rien de tout cela avec le OnePlus 10T, ni avec aucun autre lancement récent de la société.

Le OnePlus 7 Pro était probablement la dernière fois que nous avions une version OnePlus intéressante. La caméra pop-out, bien qu’elle ne soit pas unique, était certainement une fonctionnalité très intéressante et dont nous avons déploré la perte depuis. Et bien que cela ne semble pas si impressionnant maintenant, cela montre à quel point les choses sont devenues stables depuis, car c’est la chose dont nous avons choisi de nous souvenir.

Le OnePlus d’aujourd’hui se contente parfaitement de sortir des dispositifs itératifs qui ne poussent pas trop loin le bateau. Il se contente de rouler en milieu de peloton, presque comme s’il essayait de ne pas trop se faire remarquer. Toutes les entreprises ne doivent pas être pionnières dans chaque segment, mais vous ne pouvez rouler qu’au milieu du peloton jusqu’à ce que les gens oublient que vous existez.









À l’époque où OnePlus faisait des collaborations intéressantes

Mais comme si la perte de fonctionnalités intéressantes ne suffisait pas, la société a également lentement commencé à perdre les éléments essentiels que les gens attendent de la marque.

Le curseur d’alerte OnePlus est un incontournable de l’entreprise depuis le OnePlus 2. Récemment, nous l’avons vu disparaître dans une poignée de lancements régionaux, mais le OnePlus 10T est le premier à se mondialiser avec cette omission. OnePlus a ses raisons et nous prétendrons que nous nous en soucions, mais en réalité aucune raison n’est assez grande pour justifier de perdre non seulement l’un des principaux arguments de vente de vos appareils, mais aussi ce que les gens aiment et apprécient à propos de votre marque.



Curseur d’alerte sur le OnePlus 2

Mais peu de choses font autant mal que ce qui est arrivé au logiciel OxygenOS de la société au fil des ans. Ce qui était autrefois le pilier central de l’expérience OnePlus et l’une des fonctionnalités les plus convoitées de leurs smartphones, OxygenOS est passé par un arc complet de l’histoire de la bande dessinée où il est passé de héros à vivre assez longtemps pour se voir devenir le méchant.

Comme tout fan de longue date de OnePlus en attesterait, la meilleure partie d’OxygenOS était qu’il ne ressemblait à aucun des autres skins Android chinois. OnePlus a fortement basé sa conception sur l’apparence d’Android d’origine, mais avec quelques modifications de conception de base ajoutées pour faire bonne mesure. Le résultat final était le meilleur des deux mondes, un design épuré et familier mais avec suffisamment de fonctionnalités supplémentaires et de style de conception pour élever l’expérience sans l’écraser.

Tout cela a été défenestré une fois qu’Oppo s’est impliqué. Les pouvoirs ont décidé que les bases de code OxygenOS et ColorOS seraient fusionnées. Mais c’était une bonne chose, ont-ils dit, car OxygenOS 12 aurait la conception et la vitesse d’OxygenOS avec la fiabilité de ColorOS.

Comme nous le savons maintenant, rien de tout cela ne s’est réalisé. Non seulement le produit final ne ressemblait en rien à ce à quoi les utilisateurs de OnePlus étaient habitués dans le passé, mais il était également comiquement bogué au lancement. Inutile de dire que ce n’était pas un grand succès.

Heures supplémentaires, OnePlus a fait une annonce que la prochaine version – OxygenOS 13 – sera plus proche d’Android stock, familière aux utilisateurs OnePlus de longue date, et conservera sa conception visuelle unique. Cela a redonné espoir aux gens. Oui, la société a fondamentalement menti sur la façon dont l’OxygenOS 12 se révélerait, mais ils ne recommenceraient sûrement pas, n’est-ce pas ? Sûrement, cette fois, ils s’en tiendraient à leur parole.

Il s’avère que non, ils ne le feront pas. Lorsque OnePlus a révélé à quoi ressemblerait OxygenOS 13 lors de l’événement, il est devenu évident qu’il s’agit encore une fois d’une version encore plus voilée de ColorOS. Bien que nous n’ayons pas vu beaucoup du prochain ColorOS 13, un regard sur les images divulguées et ce que OnePlus a révélé d’OxygenOS 13 et il devient évident que les deux sont fondamentalement identiques, encore plus qu’OxygenOS 12 et ColorOS 12, où OnePlus au moins fait semblant de les faire paraître différents.

À ce stade, il ne fait guère de doute que les téléphones OnePlus sont des appareils Oppo rebadgés et que la société n’a aucune intention réelle de conserver son identité distincte. Nous savons depuis des années que les deux sociétés partagent des parts. Récemment, ils ont même cessé de prétendre que leurs deux techniques de charge étaient différentes et ont juste commencé à expédier des chargeurs Oppo avec les téléphones OnePlus. Ensuite, les curseurs d’alerte ont commencé à disparaître et maintenant le logiciel est identique.

Ce n’est pas que les entreprises n’ont pas de sous-marques. Oppo lui-même a Realme, qui n’est rien d’autre que des téléphones Oppo renommés pour différents marchés (et parfois les mêmes). Mais OnePlus a commencé sa vie comme une chose à part, complètement différente de tout ce qui se faisait à l’époque. Être différent est la façon dont il s’est établi sur le marché et pourquoi il a été suivi par des fans pendant des années. Maintenant, c’est juste un moyen pour Oppo de doubler ou parfois tripler le même marché avec le même matériel et logiciel de base mais des noms de marque différents.

Nous aurions aimé que les choses se passent différemment et il est peut-être encore temps pour OnePlus de corriger le tir. Mais à chaque nouveau lancement et promesse non tenue, nous perdons espoir que cela se produise. Il est peut-être enfin temps pour tous les fans de passer à autre chose. Après tout, il ne faut jamais s’installer.