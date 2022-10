Prise à chaud: Google Pixel 7, 7 Pro manquent d’innovation, Pixel Watch a de gros souliers à remplir

À la manière typique de Google, les fuites du matériel de nouvelle génération de Google étaient nombreuses, mais cette fois, Google n’a pas attendu pour révéler sa gamme d’automne – taquinant plutôt les premiers rendus lors de Google I/O en mai. L’événement Pixel s’est terminé jeudi matin, mais il n’y avait plus de surprises à annoncer si vous suiviez des fuites au cours des dernières semaines.

Nous avons un nouveau Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch, et nous avons eu un aperçu de la prochaine tablette Pixel de Google. L’événement de lancement a eu lieu en direct et en personne avec des segments préenregistrés. Même s’il était agréable de voir un événement en direct, j’ai l’impression qu’un événement préenregistré aurait été plus court et précis.

Google Pixel 7 et 7 Pro sont des mises à niveau incrémentielles

Il y a eu quelques améliorations sur le duo Pixel 7. Un nouveau chipset Tensor G2 améliore les performances et le traitement de l’IA pour la photographie avec un GPU amélioré produisant des tâches de photographie à des vitesses plus rapides, un nouveau modem et le noyau Tensor. Ces changements sont des améliorations bienvenues du Tensor de première génération du Pixel 6.

Mais tout bien considéré, les Pixel 7 et 7 Pro ne s’écartent pas beaucoup de la série Pixel 6, que ce soit en termes de matériel ou de fonctionnalités. L’appareil photo ultra-large du 7 Pro est nouveau et dispose d’une mise au point automatique pour la macrophotographie, et le zoom Super Res de Google s’est amélioré. D’autres nouvelles fonctionnalités comme Photo Unblur et un mode d’enregistrement cinématographique n’excitent pas vraiment l’utilisateur moyen de smartphone.

Les nouveaux téléphones représentent un raffinement du Pixel 6 et ils ressemblent plus à des versions actualisées de leurs prédécesseurs qu’à de véritables successeurs. À la hausse, Google maintient les mêmes prix que les Pixel 6 et 6 Pro de l’année dernière, ce qui est vraiment apprécié.

Les Pixel 7 et 7 Pro sont importants pour l’expansion des marchés desservis par Google. Cette année, les produits phares Pixel arrivent dans quelques pays supplémentaires, mais restent loin derrière les autres fabricants de smartphones haut de gamme en termes de disponibilité sur le marché.

Pixel Watch est mignon, mais il a beaucoup à affiner

La Pixel Watch a quelques années de retard. Bien sûr, Google (et de nombreuses autres entreprises technologiques) a connu de graves contraintes de chaîne d’approvisionnement en 2020, et la Pixel Watch est donc un produit de première génération qui a beaucoup à prouver. Pour le système d’exploitation Wear de Google et pour le petit écosystème Pixel de Google, cela se passe.

Le design et le style de la Pixel Watch sont élégants et avant-gardistes. Associé à Wear OS, l’ambiance émise par la Pixel Watch est pétillante et utile.

L’intégration de Fitbit avec Wear OS montre le premier avantage majeur de l’acquisition de Fitbit. Alors que la Pixel Watch est le premier appareil Wear OS avec intégration de la plate-forme, Google vend actuellement un modèle Fitbit moins cher que le prix de 349 $ de la Pixel Watch avec des fonctionnalités de suivi de la condition physique plus complètes.



Différents styles de bracelets disponibles pour la Pixel Watch

Les fonctionnalités logicielles annoncées n’étaient pas nouvelles. Google a donné de nombreux exemples de choses que vous pouvez faire avec la Pixel Watch qui étaient déjà possibles sur les anciennes montres Wear OS. Bien sûr, le lifting qu’il a obtenu est bienvenu mais attendu depuis longtemps.

La Pixel Watch a de grandes chaussures à remplir en tant qu’affiche de Wear OS. La société promet une autonomie de 24 heures, ce qui donne l’impression que la charge sera une affaire quotidienne. Il est encore trop tôt pour porter un jugement sur l’endurance.













La montre Google Pixel

Le prix de la Pixel Watch semble élevé. Même lorsqu’elle est positionnée à côté de la gamme de montres Wear OS de Fossil, la Pixel Watch devrait être en mesure de suivre le rythme. Même sans voir la smartwatch, un prix de 299 $ semblerait plus approprié, mais toujours cher.

On s’attend à ce que la Pixel Watch soit comme un équivalent Apple Watch pour les téléphones Android, donc les attentes sont très élevées.

Pixel Tablet taquine un écran domestique intelligent polyvalent

Google a révélé de nouveaux angles de la tablette Pixel, mais il s’agissait plutôt d’un teaser étendu puisque la nouvelle tablette Pixel n’arrivera pas avant l’année prochaine. Les efforts de Google pour améliorer le facteur de forme d’Android pour la tablette sont évidents depuis l’introduction d’Android 12L.

La tablette Pixel adopte une approche qui brouille la frontière entre un appareil portable à grand écran et l’un des écrans intelligents Home Hub de Google. La station d’accueil de chargement fait de la tablette un écran intelligent qui affiche des informations pertinentes lorsqu’elle est connectée. Il écoutera et répondra aux commandes de Google Assistant.

La tablette Pixel avec combo de haut-parleurs à chargement sans fil en fait un appareil idéal pour partager avec d’autres membres de la famille dans la maison. Nous espérons que Google prévoit de présenter la tablette Pixel avec un accessoire axé sur la productivité, comme une sorte de clavier folio magnétique.

L’événement de cette année a légèrement fait progresser la marque Pixel

En l’absence de changements majeurs dans la gamme Pixel et d’une Pixel Watch apparemment décevante, l’événement Made by Google de cette année a présenté des mises à jour incrémentielles de Google Pixel et une entrée en retard dans la version propriétaire de Wear OS de Google.

Comparé à Apple et Samsung, Google est encore loin derrière en termes de volumes de ventes, mais il vise à expédier plus de Pixels l’année prochaine, et encore plus l’année d’après. La Google Pixel Watch devrait être l’équivalent Apple Watch des téléphones Android et, d’après ce que Google a annoncé jeudi, elle a beaucoup de travail à faire pour y arriver.