Prise à chaud de la série Samsung Galaxy S23

Le premier événement majeur Unpacked de Samsung pour 2023 est venu et est reparti et après ce qui semble être des années à parler de la série Galaxy S23, ils sont enfin là, officiellement. Nous avons eu quelques jours pour jouer avec le trio et recueillir quelques réflexions à leur sujet.

Voici notre version à chaud du Galaxy S23, du Galaxy S23+ et du Galaxy S23 Ultra.

Le Galaxy S23 Ultra est meilleur dans tous les domaines importants

Sur le papier, le Galaxy S23 Ultra n’est pas une mise à jour très impressionnante par rapport au Galaxy S22 Ultra. Dans la vraie vie, le Galaxy S23 Ultra ressemble même beaucoup à son prédécesseur.

Mais c’est un bien meilleur téléphone en termes de fonctionnalité et de finition. Commençons par les différences physiques – Samsung a rendu le cadre latéral un peu plus plat, ce qui contribue grandement à rendre le S23 Ultra plus confortable à tenir. L’écran n’est pas non plus aussi incurvé sur les bords, ce qui ajoute à cette sensation de confort et de sécurité dans la main.

Ensuite, il y a les changements importants à l’intérieur. Le nouveau chipset augmentera les performances tout en étant plus efficace avec l’utilisation de la batterie. Les performances soutenues, en particulier, devraient être un domaine clé d’amélioration – le processus TSMC 4nm du Snapdragon 8 Gen 2 est connu pour être un bond majeur par rapport aux processeurs de 2022 en termes de thermiques.

Ensuite, il y a le nouvel appareil photo. C’est une unité plus pointue que son prédécesseur. Il parvient à tirer plus de détails des scènes sous toutes les lumières, ce qui est impressionnant.

L’écran et la batterie sont techniquement les mêmes, mais ce n’est pas mal non plus. Les deux étaient à la pointe de l’industrie en 2022 et sont toujours au top au début de 2023. Le panneau se rafraîchit de manière variable à partir de 24 Hz (bien qu’il puisse désactiver son GPU et être effectivement à 1 ips) jusqu’à 120 Hz. Il peut facilement sauter plus de 1000 nits quand il en a besoin. Alors que les 5 000 mAh devraient durer plus longtemps sous le dernier silicium Snapdragon.

Les Galaxy S23 et S23 + sont des mises à niveau terne

D’un autre côté, le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ ne sont pas aussi impressionnants. La paire a reçu 200 mAh sur leurs batteries respectives, ce qui est un ajout bienvenu, et une augmentation de la vitesse de la même plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 sur mesure pour Galaxy que l’Ultra. Les deux partagent également la nouvelle caméra selfie 12MP avec l’Ultra, mais c’est tout.

Nous aurions aimé voir l’autofocus ajouté à l’appareil photo ultra-large, ce qui aurait activé le mode macro. Nous ne sommes pas non plus universellement vendus sur la nouvelle conception du panneau arrière sans îlot de caméra.

Il y a un acheteur potentiel pour les deux nouveaux téléphones Galaxy S, mais ce n’est certainement pas le propriétaire de leurs prédécesseurs – il n’y a pas assez d’incitation à mettre à niveau à moins qu’il y ait une promotion de rachat sérieuse.

Samsung doit décider ce qu’il veut des plus petits modèles S

Cela nous amène au fait que Samsung semble un peu perdu en ce qui concerne ses téléphones non Ultra S. En regardant les Galaxy S22, Galaxy S21 et Galaxy S20, il y a un manque de direction. Le Galaxy S20 et le Galaxy S21 avaient des batteries de 4 000 mAh et des écrans de 6,2 pouces, puis soudainement le Galaxy S22 les a réduits à 3 700 mAh et 6,1 pouces. Maintenant, le Galaxy S23 a ramené la batterie à 3 900 mAh. Le Galaxy S20 bénéficiait d’un écran de 1440x3200px, qui a été réduit à 1080p par ses successeurs jusqu’à aujourd’hui. Il y a eu aussi ce passage à un panneau arrière en plastique sur le Galaxy S21 qui a été révoqué avec le S22.

C’est une histoire similaire avec les modèles Plus. Le Galaxy S20 + avait un écran 1440p de 6,7 pouces et une batterie de 4500 mAh, puis le S21 + a abaissé la résolution à 1080p mais a fait la batterie 4800 mAh, puis le Galaxy S22 + a réduit l’écran à 6,6 pouces et a ramené la batterie à 4500 mAh encore. Désormais, le Galaxy S23 + a porté la batterie à 4 700 mAh.

C’est un peu une route sinueuse qui non seulement va de côté mais aussi de haut en bas. Il y a de vrais fans des petits téléphones de la série Galaxy S, mais Samsung semble avoir du mal à identifier leurs besoins.

Samsung a fait la mise à niveau Apple S-year

C’est la première fois que Samsung a effectué une mise à niveau honnête de l’année S où nous n’avons même pas obtenu de changement de conception notable. Ce n’est pas mal, en soi, changer pour changer n’est pas ce que tout le monde veut.

Samsung évolue, mûrit et relève les défis qui accompagnent chaque année pleine de problèmes économiques et culturels au fur et à mesure.

Cela ne fait tout simplement pas la mise à niveau la plus excitante.

Seul Snapdragon était le bon choix

Passer exclusivement au chipset Snapdragon 8 Gen 2 a beaucoup de sens et est bénéfique pour l’utilisateur final. Le dernier SoC de Qualcomm est superbe et Samsung a probablement compris que ses propres Exynos ne seraient pas en mesure de rivaliser à un niveau constant à l’heure de la série Galaxy S23.

Les dernières générations Exynos et Snapdragon de niveau phare ont vu l’efficacité et les performances thermiques évoluer lentement en faveur de Qualcomm.

Un chipset ne se limite pas au nombre de cœurs, à la vitesse d’horloge et aux performances thermiques. Il existe une intelligence artificielle, des unités de traitement neuronal et, plus important encore, des modems réseau intégrés qui permettent un Wi-Fi, 4G et 5G plus rapide et meilleur. Qualcomm avait une meilleure offre en 2023 et la gamme Galaxy S23 sera meilleure pour utiliser uniquement le Snapdragon 8 Gen 2. Il y a aussi l’avantage d’expédier des mises à jour pour une seule configuration matérielle.