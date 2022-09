Apple est un créateur de tendances et même les non-techniciens se connectent pour regarder les nouvelles annonces majeures comme celle que nous avons eue cette semaine. La série iPhone 14 est officielle et déjà en précommande depuis ce vendredi. Les premiers utilisateurs chanceux en auront un entre les mains la semaine prochaine.

Nous avons une couverture étendue de l’événement et des nouvelles pertinentes qui ont surgi autour de lui (dont certaines ont révélé des choses qu’Apple n’a pas faites). Ici, nous voulions partager quelques réflexions sur les nouveaux modèles maintenant que la poussière est retombée.

Des hausses de prix subtiles et pas si subtiles

Apple a subtilement augmenté le prix des iPhones à quelques reprises et il l’a encore fait cette année. En 2021, l’iPhone le moins cher (non SE) était le mini, qui commençait à 700 $, maintenant le membre le moins cher de la gamme premium est l’iPhone 14 à 800 $.

Oui, l’iPhone 13 coûtait également 800 $ et Apple le pointe du doigt, en espérant que vous ne remarquerez pas que le prix d’entrée a augmenté à mesure que le mini s’en allait. Nous avons des informations détaillées sur les prix des nouveaux modèles, si vous souhaitez y jeter un coup d’œil. Le mini lui-même faisait partie d’une hausse de prix subtile – l’iPhone 11 vanille a commencé à 700 $ en 2019, l’iPhone 12 de base était également à 700 $ en 2020. Cependant, c’était le mini nouvellement introduit, l’iPhone 12 6,1 pouces (qui était le véritable successeur de l’iPhone 11 vanille) est passé à 800 $.

Il y a eu un autre mensonge lors de l’événement de mercredi – Apple a montré le prix américain des modèles d’iPhone 14, suggérant qu’il est le même que la série 13. Et c’est le cas, bien qu’il y ait un “mais” à venir. Les nouveaux modèles coûtent le même prix que les anciens dans plusieurs pays (dont les États-Unis, le Canada et la Chine), mais ont considérablement augmenté en Europe, dans certaines parties de l’Asie et dans d’autres régions.

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max

NOUS 799 USD 899 USD 999 USD 1 099 USD

ROYAUME-UNI 849 GBP 949 GBP 1 099 GBP 1 199 GBP

Allemagne 999 euros 1 149 euros 1 299 euros 1 449 euros

Inde 79 900 INR 89 900 INR 129 900 INR 139 900 INR

Chine 5 999 CNY 6 999 CNY 7 999 CNY 8 999 CNY

Japon 119 800 JPY 134 800 JPY 149 800 JPY 164 800 JPY





Attendre a peut-être été une erreur

Nous parlerons du Plus et du mini, mais tant que nous parlons de prix, nous voulions également couvrir les anciens modèles. Comme chaque année, Apple arrête l’ancienne série Pro et conserve les modèles vanille avec une remise.

Il l’a fait cette année également – les iPhone 12, 13 et 13 mini sont toujours disponibles à un prix réduit. Eh bien, pas tout à fait, la réduction est relative à la série iPhone 14 et comme ces prix ont augmenté dans certaines régions, le coût des anciens modèles est en fait resté le même dans plusieurs pays.

Pire encore, le prix de l’iPhone SE (2022) a augmenté à certains endroits. Nous savons que certains d’entre vous ont attendu le lancement de la nouvelle génération pour pouvoir acheter l’un des anciens modèles à prix réduit, mais cette année, cette stratégie n’a pas aussi bien fonctionné que d’habitude.

Le Plus est un ajout bienvenu à la famille

Apple a ressuscité la dénomination “Plus” pour le nouvel iPhone 14 Plus. Il a la même taille que le 14 Pro Max (à quelques fractions de millimètre près) et revendique la même diagonale d’écran de 6,7 pouces. Il a également la même densité de pixels (458ppi), ce qui donne une belle image nette.

Cependant, c’est là que s’arrêtent les similitudes entre le Plus et le Pro Max. Pour commencer, il s’agit toujours d’un panneau 60 Hz et il ne prend pas en charge Always On Display (nouveau sur les pros). De plus, les panneaux Pro sont plus lumineux, les iPhone 14 Plus et vanille conservent la luminosité typique à 800 nits et culminent à 1 200 nits (contre 1 000 nits typiques et 2 000 nits de pointe pour le duo 14 Pro).

Il existe quelques autres différences majeures entre le Plus et le Max – le chipset et les caméras – mais nous y reviendrons plus tard.

L’iPhone 14 Plus est un ajout bienvenu à la famille Apple. Tout le monde ne se soucie pas d’avoir les meilleurs appareils photo, encore moins exigent des performances de pointe de nos jours, mais certains veulent un écran et une batterie plus grands que l’iPhone vanille de 6,1 pouces proposé. Auparavant, leur seule option aurait été le modèle iPhone 14 Pro Max à 1 100 $, maintenant ils peuvent acheter le Plus à 900 $ à la place.

La gamme d’iPhone avait besoin d’un modèle Plus et nous pensons que ce sera assez réussi. Mais sa naissance a-t-elle nécessité la mort du mini ? Probablement pas et peu importe, de toute façon. D’après les chiffres de vente rapportés par les analystes, le mini est mort de lui-même en raison d’un manque d’intérêt des consommateurs.

Un nouveau mini n’était pas vraiment nécessaire

Nous savons que quelques personnes protesteront contre la déclaration ci-dessus, alors abordons-la avant de passer aux mises à niveau (et parfois à leur absence) sur la série 14.

Le mini est toujours là sous la forme de l’iPhone 13 mini. Compte tenu des mises à niveau progressives de l’appareil photo, du chipset et de l’écran de la série 14 de base, un hypothétique iPhone 14 mini n’aurait pas été si différent. Si vous voulez un petit téléphone (proprement petit, pas Android petit) avec une construction et des performances haut de gamme, le 13 mini est toujours un excellent choix.

Une mise à niveau passionnante de la caméra pour les pros

Comme Google, Apple a hyper-optimisé une configuration de caméra et était réticent à apporter des changements majeurs. Il a obtenu d’excellents résultats pendant plusieurs années, mais il était grand temps d’abandonner la résolution 12MP et le filtre Bayer standard.

Apple a fait un excellent travail pour expliquer les avantages. Le nouveau capteur 48MP offre une image de haute qualité avec un zoom 2x, qui comble l’écart entre la caméra principale et le téléobjectif 3x. À la lumière du jour, il peut prendre des images RAW détaillées de 48 MP, dans l’obscurité, il utilise le pixel binning pour réduire le bruit. Il aurait également pu activer l’enregistrement vidéo 8K, mais peut-être l’année prochaine.

Quoi qu’il en soit, le nouvel appareil photo iPhone Pro est beaucoup plus polyvalent. L’autre côté de l’écurie a moins à montrer. Les appareils photo iPhone 14 et 14 Plus apportent un capteur plus grand et une ouverture plus lumineuse pour l’appareil photo principal, en plus ils bénéficient du nouveau moteur photonique. Cependant, ils commencent à se sentir vraiment dépassés maintenant car il ne s’agit que d’améliorations itératives depuis 2019.









Les modèles à la vanille ont un capteur plus grand (1,9 µm contre 1,7 µm) • Tous les quatre ont un AF sur les caméras selfie

Un changement que nous applaudissons est l’ajout de la mise au point automatique à la caméra selfie, cela peut (et a généralement) un impact majeur sur la qualité des selfies. Mais pendant combien de temps devrons-nous regarder les encoches et les perforations en forme de pilule avant que les caméras sous écran n’arrivent sur iPhone ?

AOD et îlot dynamique

Les écrans iPhone 14 Pro et 14 Pro Max font partie des meilleurs panneaux OLED du marché – 1-120 Hz LTPO, net, remarquablement lumineux, prise en charge HDR10 et Dolby Vision, verre résistant et maintenant avec le mode Always On pour démarrer. Il est difficile de trouver un défaut avec les écrans eux-mêmes.

Ce n’est pas le cas pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, qui n’apportent pratiquement aucune mise à niveau depuis la série 13 et ils ne sont vraiment pas si différents de ce que l’iPhone 12 a.

Nous revenons aux pros pour examiner la première refonte majeure de la caméra TrueDepth. C’est le plus grand trou de poinçon que nous ayons vu à ce jour, mais Apple l’a habillé avec la soi-disant île dynamique.

L’île dynamique fait apparaître des icônes d’applications qui demandent votre attention, affiche des indicateurs (par exemple indiquant que la caméra ou le microphone est actif), il peut même se développer pour afficher une nouvelle notification.

Nous devons le donner à Apple, les animations sont fluides et le marketing est élégant, mais l’île dynamique ne fait rien qu’une barre d’état typique ne puisse pas faire. Bien sûr, avec une pilule aussi large, il n’y a pas de place pour une barre d’état appropriée.

Les progrès incessants d’Apple sur les chipsets ralentissent

Apple s’est démarqué non seulement en ayant les meilleurs chipsets mobiles, mais aussi en les utilisant sur tous les smartphones d’une génération donnée – même l’iPhone SE (2022) a une puce Apple A15. Il y avait un petit fossé car l’A15 avait deux niveaux, un avec un GPU à 4 cœurs (utilisé dans l’iPhone 13, 13 mini et SE) et un avec un GPU à 5 cœurs (utilisé dans les Pros).

Il y a maintenant un écart beaucoup plus grand entre les modèles vanille et Pro, car les iPhone 14 et 14 Plus utilisent toujours le chipset A15. Il s’agit de la version GPU à 5 cœurs la plus puissante (qui, selon Apple, offrira 18 % de performances GPU en plus), mais nous ne sommes pas sûrs que cela aura beaucoup d’impact lorsque l’objectif est de 60 ips.

Nous soupçonnons qu’un changement dont Apple n’a pas parlé sera beaucoup plus bénéfique – tous les modèles d’iPhone 14 ont 6 Go de RAM (pas de changement pour les pros, mais les 13 et 13 mini n’avaient que 4 Go). Même les multitâches modérés devraient bénéficier d’une expérience améliorée.

Quant au nouveau chipset Apple A16, Apple l’a comparé à un A13 de trois ans, mais c’était surtout pour ajuster sa rapidité (la société a affirmé que l’A13 est plus rapide que le meilleur chipset Android de 2022, mais cela ne pouvait être vrai avec beaucoup de petits caractères). Les premiers rapports montrent qu’Apple a augmenté la vitesse d’horloge maximale du processeur – à 3,43 GHz, c’est le cœur du smartphone le plus rapide – mais les améliorations de performances réelles sont minces, voire nulles.

S’il est vrai qu’Apple possède le chipset mobile le plus rapide, la concurrence n’est pas loin derrière et l’A16 est sur le point de se retrouver face à face avec le Snapdragon 8 Gen 2, qui arrive dans quelques mois.

T-Mobile et SpaceX ont volé le tonnerre des satellites d’Apple

Cela ressemble un peu à de la science-fiction – un petit téléphone de poche sans antenne externe peut se connecter à un satellite et envoyer un SOS. Il ne fait aucun doute que ce sera inestimable si le pire se produit et que vous vous retrouvez en difficulté loin des secours.

Cependant, Apple a laissé certaines choses non dites. Les acheteurs d’iPhone 14 bénéficieront d’un abonnement gratuit de 2 ans, mais uniquement aux États-Unis et au Canada, où commencent les tests bêta. Mais combien cela coûterait-il ensuite ? S’agira-t-il d’un abonnement mensuel ou d’un paiement à l’utilisation ? De plus, dans certaines régions, vous devez avoir une assurance recherche et sauvetage. Vous serez toujours secouru même si vous ne le faites pas, cela vous coûtera très cher.













Service d’urgence SOS d’Apple et partage de position par satellite

Et comment fonctionne le partage de position via Find My si la connexion à un satellite nécessite que l’utilisateur pointe soigneusement son iPhone vers le satellite (avec guidage à l’écran) ?

Quoi qu’il en soit, le moment du partenariat entre T-Mobile et SpaceX est assez remarquable. Il y a quelques semaines, ils ont annoncé que d’ici la fin de l’année prochaine, ils auront des smartphones se connectant aux satellites.

Contrairement à la solution d’Apple, cela fonctionnera avec les téléphones actuels et sera disponible pour le chat général (SMS, MMS, même certaines applications de chat tierces), pas seulement SOS et le partage de position. Google travaille déjà sur la prise en charge des satellites pour Android 14. Si T-Mobile et SpaceX peuvent y parvenir, la nouvelle fonctionnalité SOS d’urgence d’Apple ressemblera à un vieux chapeau un an après son lancement. Bien sûr, les utilisateurs d’iPhone (y compris ceux avec des modèles plus anciens) sur T-Mobile en bénéficieront également, mais Apple n’en tirera aucun revenu.

Les leçons CDMA n’ont pas été apprises

Les nouveaux modèles d’iPhone 14 lancés aux États-Unis n’auront pas d’emplacement SIM, ils s’appuieront exclusivement sur eSIM. Bien que l’eSIM soit indéniablement une chose pratique, elle est entièrement sous le contrôle des opérateurs.

C’était comme ça avec les téléphones CDMA, mais à l’époque, changer d’opérateur signifiait obtenir un nouveau numéro. Les choses s’étaient beaucoup améliorées depuis lors et les utilisateurs avaient la liberté d’échanger des téléphones sans en faire l’affaire de l’opérateur. C’est un pas en arrière sans grand avantage que nous puissions voir – les iPhones avaient déjà eSIM et ils sont parmi les meilleurs téléphones étanches du marché. En quoi la suppression du plateau SIM physique profite-t-elle aux consommateurs ?