Prise 2: Facebook ferme à nouveau le groupe israélien de passeport anti-immunité accusé de saboter la vaccination nationale

Un groupe Facebook avec des milliers de membres, qui s’oppose au déploiement de la vaccination d’Israël et a conçu des stratégies pour le saboter, a été fermé par le géant de la technologie pour la deuxième fois en autant de semaines.

Le groupe est l’un des nombreux en Israël à être accusé de diffuser des informations erronées sur les vaccins contre Covid-19 et d’avoir entraîné un ralentissement du rythme de la vaccination dans le pays.

Israël a vacciné quelque 43% de sa population avec au moins une injection du vaccin Pfizer-BioNTech, mais certains responsables se sont plaints du refus croissant de la partie restante de la société de se faire vacciner.

Aussi sur rt.com Israël annonce l’assouplissement du verrouillage de Covid-19 pour les détenteurs d’un « passeport vaccinal »

«Au début de la campagne, nous nous sommes habitués à vacciner entre 100 000 et 120 000 personnes par jour, et ces derniers jours, nous atteignons à peine la moitié de ces chiffres». Kalanit Kaye, un haut fonctionnaire de Clalit Health Services, un important fournisseur de soins de santé israélien, a déclaré plus tôt ce mois-ci, accusant les «fausses nouvelles» du déclin.

Le groupe Facebook en hébreu «Dire non au passeport vert», qui a été fermé mardi par la plateforme, est l’un de ceux largement accusés par les médias israéliens.

Nommé d’après le certificat d’immunité que le gouvernement prévoit de déployer prochainement, il aurait rejeté l’étiquette d ‘«anti-vaxxer» que lui avait donnée la presse et déclaré s’être simplement opposée à la coercition de la vaccination. L’immunité de certification du «laissez-passer vert» donnera à ses détenteurs des privilèges tels que l’accès aux gymnases et aux événements sportifs, alors qu’Israël sortira de son verrouillage.

Aussi sur rt.com La « fake news war room » d’Israël mise en place pour lutter contre la désinformation des vaccins perd la bataille face à Telegram, admet le chef de l’unité

Comme d’autres groupes similaires, celui-ci présentait beaucoup de contenu discutable, selon des rapports, allant d’allégations trompeuses ou totalement fausses sur les dangers posés par le vaccin à des caricatures comparant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à des crétins nazis.

Il a particulièrement attiré l’attention nationale pour avoir suggéré aux membres de planifier les rendez-vous de vaccination et de ne pas se présenter. La stratégie saboterait le déploiement du vaccin et gaspillerait certaines doses, selon l’auteur de la proposition. Les forces de l’ordre israéliennes ont suggéré que ceux qui suivraient le plan pourraient être tenus pénalement responsables.

Le groupe, qui comptait environ 14 000 membres, a d’abord été suspendu le 14 janvier, mais a ensuite été dégelé après avoir contesté la décision. C’était l’une des nombreuses communautés en ligne supprimées pour avoir prétendument répandu de la désinformation, Israël créant même une nouvelle unité spéciale pour lutter contre ceux qui sapent la campagne de vaccination.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!