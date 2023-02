Priscilla Presley veut «garder la famille ensemble», dit-elle, au milieu d’une dispute

Priscilla Presley a rompu son silence au milieu d’une poursuite contestation sur le testament de Lisa Marie Presley.

La fille d’Elvis et Priscilla Presley décédés plus tôt ce mois-ci après avoir subi un arrêt cardiaque – et on a depuis découvert que sa mère avait été retirée de sa confiance.

L’acteur conteste le testament qui nomme les enfants de Lisa Marie comme fiduciaires de la succession Presley.

“Aujourd’hui aurait été le 55e anniversaire de Lisa”, a déclaré l’homme de 77 ans E ! Nouvelles dans un communiqué mercredi, ajoutant: “Mon souhait est de protéger mes trois petits-enfants et de garder notre famille unie.”

Elle a continué:

“Dès le premier moment où j’ai tenu Lisa dans mes bras, je l’ai protégée, aimée et guidée, comme j’ai mon fils. Nos cœurs sont brisés et je dois apprendre à vivre sans ma fille unique. Nous aimons vraiment tous de vous, et nous ressentons vos prières. Merci beaucoup de vous soucier si profondément de notre famille.

Des sentiments contradictoires sont venus des proches de Lisa Marie, cependant, avec un ami de la chanteuse récit NBC News contestant le testament n’est rien de plus qu’une “prise d’argent” pour Priscilla, qui “n’avait aucune relation” avec sa fille au moment de sa mort.