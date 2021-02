L’ex-femme d’ELVIS Presley, Priscilla, organisera le «roi des ventes de garage» la semaine prochaine et déchargera 4 000 objets collectés en 50 ans dans son manoir de Beverly Hills, peut révéler The Sun.

Priscilla, marié avec Elvis pendant six ans, de 1967 à leur divorce en 1973, et la mère de son unique enfant, Lisa Marie, réduit ses effectifs et déménage de sa maison de 13 millions de dollars à Beverly Hills pour s’installer dans un condo de 4,75 millions de dollars.

Elle ne peut pas emporter tous ses biens avec elle, donc plus de quatre jours à compter de jeudi prochain, elle organisera la vente de garage ultime.

Il a maintenant dû passer en ligne, car les plans visant à permettre aux acheteurs d’accéder à son ancienne propriété ont été abandonnés après que 100000 personnes se sont déclarées intéressées à y assister.

Il y aura des éléments liés à Elvis, décédé dans leur manoir Graceland à Memphis, TN, en 1977, inclus dans l’événement.

Cependant, l’organisateur de la vente, Will Munyon, a déclaré au Sun qu’aucun lien avec le roi du Rock ‘n’ Roll ne serait mentionné.

L’un des objets est un cheval de foire de la taille d’un enfant qui aurait été utilisé par Lisa Marie, la fille d’Elvis et Priscilla, aujourd’hui âgée de 52 ans, lorsqu’elle était jeune.

A partir de jeudi, 1000 robes de créateurs et articles de mode dont des chaussures seront vendus par Priscilla de marques telles que Chanel, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Alexander McQueen et Gucci.

Il y aura également une sélection d’antiquités européennes et américaines, des chaussures de créateurs, du mobilier de jardin, des affiches de cinéma des années 1930 et des combats légers.

Il y a même un barbecue, une machine «Tennis Tutor» qui tire des balles de tennis, des vélos, un tapis de course et des fusils à l’aspect ancien.

Priscilla a également fait en sorte que plus de 250 cartons soient sortis du stockage pour être inclus dans la vente ainsi que deux camions de meubles.

Les prix de tous les articles seront fixes, allant de 50 $ à environ 5 000 $, et les ventes se feront selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

Le manoir lui-même a été vendu par Priscilla en décembre pour 13 millions de dollars, 3 millions de moins que ce qu’elle avait initialement demandé, et elle doit déménager dans quelques jours.

On pense qu’elle a acheté le manoir dans les années 1970, alors qu’elle était encore mariée à Elvis.

On pense qu’Elvis lui a rendu visite là-bas pour voir leur fille après leur divorce.

Parler à Plus proche magazine en 2018, Priscilla a qualifié la maison de «sanctuaire» ajoutant qu’elle y est restée au fil des années pour être proche de Lisa Marie.

Elle a dit: « Elvis est resté dans la maison de Holmby Hills que j’ai trouvée pour nous. Nous étions très, très proches, et je voulais m’assurer que sa maison était proche de notre fille, Lisa Marie.

«Et c’est un peu isolé avec les portes, donc tu ne peux pas voir dedans. C’était un sanctuaire pour moi.

Will Munyon, dont la société Munyon and Sons Estate Sales Services organise l’événement de vente, a déclaré au Sun: «Priscilla pensait qu’elle déménageait d’une maison de 10000 pieds carrés à un condo de style château français de 3000 pieds carrés, alors pourquoi a-t-elle besoin de tout ce genre de choses?

«Nous avons été submergés par la quantité d’intérêt jusqu’à présent, 100 000 personnes, c’est tout simplement incroyable. C’est le roi des ventes de garage, c’est sûr.

«Il n’y a aucun moyen que nous puissions organiser la vente chez elle comme nous l’avions prévu, mais tous les articles sont là maintenant.

«Nous obtiendrons des photos d’eux en ligne et toute personne intéressée pourra enchérir par e-mail et la première personne à confirmer le prix l’obtiendra.

«Il y a de l’intérêt du monde entier, nous allons donc devoir expédier des articles de Beverly Hills vers n’importe quel autre pays. Ce sera toute une tâche.

«Les objets les plus anciens seront ceux associés à Elvis, car bien sûr, ils seront du moment où Priscilla a été mariée avec lui.

«Mais nous n’allons pas annoncer un lien direct avec Elvis, il n’y aura pas de signe sur une chaise, par exemple, disant: ‘Elvis était assis ici.’ Ce n’est tout simplement pas pratique de faire cela.

«Priscilla est la personne la plus douce et la plus gentille et je pense qu’elle est aussi surprise que nous par le montant de l’intérêt.

«Elle ne veut pas se débattre toute seule dans un immense manoir avec tous ces trucs, alors elle est contente que tout ira dans de bonnes maisons.

«Nous sommes convaincus que les personnes qui achètent ces articles les aimeront autant qu’elle.

«C’est une chance de posséder quelque chose de très spécial et un véritable morceau d’histoire.»

Le déménagement de Priscilla dans une nouvelle maison plus petite et la vente de garage met fin à quelques mois traumatisants pour elle et sa famille.

En juillet dernier, elle a dû faire face à la terrible suicide du petit-fils Benjamin Keough, 27 ans, qui s’est suicidé avec un fusil de chasse dans une salle de bain à la maison de Lisa Marie à Calabasas, en Californie, après avoir ramé avec sa petite amie, Diana Pinto.

Le soleil a rapporté que alcool et cocaïne a été retrouvé dans son système selon un rapport publié par le bureau du coroner du comté de LA.

Un porte-parole de Lisa Marie a raconté à l’époque comment la mère de quatre enfants, qui était déjà aux prises avec un divorce de longue date avec son quatrième mari, Michael Lockwood, avait le cœur brisé, inconsolable et au-delà dévastée, mais essayait de rester forte pendant ses 11 ans. vieux jumeaux et sa fille aînée Riley.

Le porte-parole a ajouté: «Elle adorait ce garçon. Il était l’amour de sa vie.

Benjamin a ensuite été enterré à Graceland aux côtés de son célèbre grand-père.

Mais en septembre, le soleil a raconté comment Priscilla était laissé «horrifié» et «attristé» après que les manifestants ont enduit les murs de Graceland de graffitis, notamment «F *** Trump» et «Defund the police».

Elle a écrit dans un post Facebook: «En ce qui concerne les graffitis à Graceland, je suis absolument horrifiée que ceux de notre propre ville aient déshonoré les murs entourant Graceland.

«Je suis attristé par des actes comme celui-ci et consterné par ce comportement.»

Toute personne intéressée par l’achat d’articles de la vente Priscilla peut vérifier comment s’inscrire sur cette page web mis en place par Munyon & Sons.