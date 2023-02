Priscilla Presley s’exprime sur ce qui aurait été le 55e anniversaire de Lisa Marie

Priscilla Presley s’exprime le jour de l’anniversaire de sa fille.

Dans une déclaration à Fox News Digital, Priscilla prévoit de “garder notre famille ensemble” alors qu’elle continue de pleurer Lisa Marie Presley.

“Aujourd’hui aurait été le 55e anniversaire de Lisa. Mon souhait est de protéger mes trois petits-enfants et de garder notre famille unie”, a-t-elle déclaré.

“Dès le premier moment où j’ai tenu Lisa dans mes bras, je l’ai protégée, aimée et guidée, comme j’ai mon fils. Nos cœurs sont brisés et je dois apprendre à vivre sans ma fille unique. Nous aimons vraiment tous de vous, et nous ressentons vos prières. Merci beaucoup de vous soucier si profondément de notre famille.

Le 23 janvier, Priscilla s’est rendue sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans pour leur soutien alors qu’elle navigue dans la mort de son enfant unique et d’Elvis Presley.

“Merci à tous pour vos condoléances, vous m’avez touchée avec vos mots”, a écrit Priscilla sur Twitter.

“Cela a été une période très difficile, mais le simple fait de savoir que votre amour est là-bas fait une différence.”

La famille Presley a tenu un mémorial public à Graceland et Lisa Marie a été inhumée aux côtés de son père, Elvis, et de son fils, Benjamin Keough.

L’enquête sur la cause du décès de Lisa Marie se poursuit. Elle est décédée le 12 janvier à l’âge de 54 ans.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital après que les adjoints du shérif ont répondu à un “appel sans respiration” du domicile du musicien à Calabasas. Sa mère a ensuite été vue entrant dans la salle d’urgence peu de temps après l’arrivée de Lisa Marie au centre médical.

La fille unique de Elvis et Priscille laisse dans le deuil sa mère et ses trois filles – Riley, Harper Vivienne et Finley.

Le fils de Priscilla, Navarone Garibaldi Garcia, a assisté au mémorial public de Lisa Marie et a rompu son silence à la mort de sa demi-sœur.

“C’est toujours aussi surréaliste”, a-t-il déclaré au magazine People. Il a également dit que Riley était super avec Harper et Finley depuis le décès de Lisa Marie.

“Riley a été si bon avec les jumeaux”, a-t-il ajouté à propos des jumeaux de 14 ans, dont le père est Michael Lockwood, l’ex de Lisa Marie.

Priscilla partage son fils, Navarone, 35 ans, avec le producteur Marco Garibaldi.