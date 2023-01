Priscilla Presley s’exprime pendant que l’enquête sur la cause du décès de Lisa Marie se poursuit

Priscilla Presley a remercié les fans pendant cette “période très difficile” dans un nouveau message sur les réseaux sociaux après le mémorial public de sa fille.

“Merci à tous pour vos condoléances, vous m’avez touchée avec vos mots”, a écrit Priscilla sur Twitter.

“Cela a été une période très difficile, mais le simple fait de savoir que votre amour est là-bas fait une différence.”

La famille Presley a tenu un mémorial public dimanche et la musicienne a été inhumée à Graceland aux côtés de son père, Elvis, et de son fils, Benjamin Keough.

LISA MARIE PRESLEY HONORÉE À GRACELAND AVEC UN MÉMORIAL PUBLIC

Alors que Priscilla partageait son message, l’enquête sur la cause du décès de Lisa Marie se poursuit. Elle est décédée le 12 janvier à l’âge de 54 ans.

Le corps de Lisa Marie a été examiné par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles le 14 janvier et la cause du décès a été reportée, a précédemment confirmé Fox News Digital.

Différé signifie qu'”après une autopsie, la cause du décès n’a pas été déterminée et le médecin légiste demande une enquête plus approfondie sur le décès, y compris des études supplémentaires”, a déclaré Sarah Ardalani, responsable de l’information publique, à Fox News Digital.

“Une fois les tests/études revenus, le médecin évalue à nouveau le cas et détermine la cause du décès.”

Lisa Marie a été déclarée morte le 12 janvier à 17h08 au West Hills Hospital de Los Angeles.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital après que les adjoints du shérif ont répondu à un “appel sans respiration” du domicile du musicien à Calabasas. Sa mère a ensuite été vue entrant dans la salle d’urgence peu de temps après l’arrivée de Lisa Marie au centre médical.

La fille unique de Elvis et Priscille laisse dans le deuil sa mère et ses trois filles – Riley, Harper Vivienne et Finley.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile”, a déclaré le représentant de Priscilla dans une déclaration à Fox News Digital.

