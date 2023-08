Priscilla Presley savait que quelque chose n’allait pas avant la mort de Lisa Marie : « Je ne souhaite ça à aucune mère »

Priscilla Presley a perdu sa fille, Lisa Marie, en janvier après son décès soudain à 54 ans.

Aujourd’hui, la matriarche de la famille Presley parle des derniers jours de Lisa Marie, révélant que les deux femmes savaient que quelque chose n’allait pas avant sa mort prématurée.

Dans une conversation entre Priscilla et Sofia Coppola pour The Hollywood Reporter, Priscilla a déclaré : « Je savais que quelque chose n’allait pas » lorsqu’elle et Lisa Marie ont assisté ensemble aux Golden Globe Awards le 10 janvier, deux jours avant sa mort.

LA FILLE DE LISA MARIE PRESLEY, RILEY KEOUGH, DISCUTE DE L’HÉRITAGE DE GRACELAND ET DE LA TEMPS « CHAOTIQUE » APRÈS LA MORT DE MAMAN

Ils étaient allés à la cérémonie de remise des prix parce que le film « Elvis » et son acteur principal, Austin Butler, avaient été nominés. Après que Butler ait remporté le prix du meilleur acteur dans un drame, ils se sont rendus au célèbre Château Marmont pour célébrer.

« Nous venions juste d’arriver, vous descendez tous ces escaliers », se souvient Priscilla. « J’ai un peu trébuché parce que je portais ces talons hauts, et elle a commencé à rire très fort. J’ai commencé à rire. Nous n’avions même pas encore bu. Elle dit : ‘Oh mon Dieu, maman, tu ne peux même pas prendre un verre.’ . . . C’était amusant, un souvenir amusant.

« Puis nous nous sommes assis et avons commandé des boissons, et elle a dit : ‘Maman, j’ai très mal au ventre.’ Nous nous sommes immédiatement levés et sommes partis. »

Deux jours plus tard, Priscilla a reçu un appel de l’ex-mari de Lisa Marie, qui lui a dit que sa fille était à l’hôpital.

« Je suis montée dans la voiture, mais elle était déjà partie », a-t-elle déclaré. « Je n’arrive toujours pas à y croire. Je ne souhaite ça à aucune mère. »

Lisa-Marie est décédé des suites d’une occlusion de l’intestin grêle, selon le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles.

La « cause A » sur le rapport était répertoriée comme une « suite d’occlusion de l’intestin grêle ».

La « cause D » énumère également « d’autres conditions importantes ». Son mode de mort a été qualifié de « naturel ».

LISA MARIE PRESLEY HONORÉE À GRACELAND DANS LE MÉMORIAL PUBLIC

Le rapport d’autopsie indique qu’elle s’était plainte de douleurs à l’estomac plus tôt dans la journée. Presley a connu une complication courante suite à une intervention chirurgicale bariatrique qu’elle a subie il y a des années.

La clinique Mayo affirme que cela est souvent pratiqué lorsque d’autres méthodes de perte de poids n’ont pas fonctionné ou si une personne souffre d’un problème de santé grave.

Dans l’interview, Priscilla a également évoqué sa relation avec sa petite-fille, la fille de Lisa Marie, Riley Keough. Certains rapports affirmaient qu’il y avait des tensions entre les deux femmes alors qu’elles se disputaient la succession d’Elvis – Lisa Marie avait auparavant été l’exécuteur testamentaire – mais maintenant Priscilla dit que rien de tout cela n’était vrai.

« Riley est maintenant l’exécuteur testamentaire, ce qui devrait évidemment être vrai étant donné qu’elle est sa fille », a-t-elle déclaré. « Riley et moi sommes en bons termes. Nous n’avons jamais été en bons termes. Ce n’était que de la publicité. C’est privé, et ce n’est pas quelque chose avec quoi s’amuser et dire que nous ne sommes pas d’accord. »

« En fait, je dîne avec [Riley] ce soir. Nous comprenons ce qui doit être fait. Je suis là pour elle. Elle le sait. Elle veut que je sois là pour l’aider. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La rumeur est apparue parce que Lisa Marie, qui était l’unique héritière de la succession, avait à l’origine un chef d’entreprise et Priscilla répertoriés comme bénéficiaires. En 2016, elle les a retirés et les a remplacés par ses deux enfants aînés, Riley et Benjamin. Lorsque Benjamin est décédé en 2020, tout a été laissé à Riley.

En mai, une fois l’affaire réglée, les représentants de Priscilla ont déclaré à Fox News Digital : « Ma famille a résolu toute confusion concernant notre plaidoyer auprès du tribunal et notre demande d’interprétation de documents après le décès prématuré de ma fille Lisa Marie. »

« Bien que les médias aient identifié un tel plaidoyer comme un procès, je tiens à préciser qu’aucun procès n’a jamais été intenté contre ma petite-fille bien-aimée. En tant que famille, nous sommes heureux d’avoir résolu ce problème ensemble. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Priscilla a ajouté : « Ma famille et moi espérons que tout le monde nous accordera l’intimité dont nous avons besoin pour bien pleurer Lisa Marie et passer du temps personnel ensemble. Nous vous aimons et apprécions tous et la famille Presley est plus forte que jamais. »

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.