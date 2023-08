Priscilla Presley révèle qu’elle et Riley Keough sont en « bons termes » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Steve Cohn/Shutterstock

Priscilla Presley mettre fin aux affirmations selon lesquelles elle et sa petite-fille Riley Keough étaient en mauvais termes car ils avaient leur bataille juridique pour Lisa Marie Presley domaine. Priscilla, 78 ans, a admis que sa petite-fille, 34 ans, étant l’exécuteur testamentaire de la succession de Lisa Marie, avait « raison », dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, publié le mercredi 23 août.

Bien qu’il y ait eu de nombreux rapports faisant état d’une rupture entre Riley et Priscilla alors qu’ils réglaient les conditions de la succession de Lisa Marie, la mère du défunt chanteur a déclaré qu’ils n’avaient aucun problème. « Riley est maintenant l’exécuteur testamentaire, ce qui devrait évidemment avoir raison étant donné qu’elle est sa fille », a-t-elle déclaré au média. « Riley et moi sommes en bons termes. Nous n’avons jamais été en bons termes.

Priscilla a en outre expliqué que les rapports sur leurs querelles étaient tous grandement exagérés et a admis qu’elle était toujours proche de sa petite-fille. « Ce n’était que de la publicité. C’est privé et ce n’est pas quelque chose avec lequel s’amuser et dire que nous ne sommes pas d’accord », a-t-elle expliqué. « En fait, je dîne avec [Riley] ce soir. Nous comprenons ce qui doit être fait. Je suis là pour elle. Elle le sait. Elle veut que je sois là pour qu’elle l’aide.

Après la mort soudaine et inattendue de Lisa Marie à l’âge de 54 ans en janvier, de nombreux rapports ont fait surface affirmant que Priscilla et le Mad Max : La route de la fureur Les stars se disputaient la succession de Lisa Marie, mais Priscilla avait nié avoir des problèmes familiaux. Riley a été désignée comme seule fiduciaire de la succession de sa mère en mai, et elle a ensuite été désignée comme propriétaire de Graceland au début du mois d’août. Il a été rapporté que Priscilla aurait reçu une somme d’argent non précisée et qu’elle serait autorisée à être enterrée à côté de son défunt mari. Elvis Presley à sa mort.

Une fois les différends juridiques résolus, Priscilla a publié une déclaration affirmant que la famille était en bons termes. « Ma famille a résolu toute confusion concernant notre plaidoyer auprès du tribunal et notre demande d’interprétation de documents après le décès prématuré de ma fille Lisa Marie », a-t-elle déclaré à ET. « Ma famille et moi espérons que tout le monde nous accordera l’intimité dont nous avons besoin pour pleurer correctement Lisa Marie et passer du temps personnel ensemble. Nous vous aimons et apprécions tous et la famille Presley est plus forte que jamais.