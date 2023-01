Priscilla Presley remercie les fans pour leur soutien après la mort de sa fille Lisa Marie : “Un voyage sombre et laborieux”

Priscilla Presley a exprimé sa gratitude pour l’élan de soutien qu’elle a reçu depuis le décès de sa fille Lisa Marie il y a deux semaines.

L’actrice de 77 ans s’est rendue sur Twitter jeudi pour remercier ses fans et faire preuve de solidarité avec d’autres parents qui ont perdu des enfants.

“À VOUS, je suis vraiment submergé par vos paroles, vos prières, votre amour et votre soutien. Merci du fond du cœur d’essayer de m’aider à surmonter cette perte. Chaque parent qui a perdu une fille ou un fils sait quel voyage sombre et laborieux c’est”, a écrit Priscilla.

L’alun de “Dallas” a précédemment remercié ses partisans le lendemain du mémorial public de Lisa Marie dimanche.

PRISCILLA PRESLEY PARLE PENDANT QUE L’ENQUÊTE SUR LA CAUSE DE LA MORT DE LISA MARIE SE POURSUIT

La musicienne, décédée le 12 janvier à l’âge de 54 ans, a été inhumée à Graceland aux côtés de son père, Elvis, et de son fils, Benjamin Keough.

“Merci à tous pour vos condoléances, vous m’avez touchée avec vos mots”, a écrit Priscilla sur Twitter.

“Cela a été une période très difficile, mais le simple fait de savoir que votre amour est là-bas fait une différence.”

Le corps de Lisa Marie a été examiné par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles le 14 janvier, et la cause du décès a été reportée, a précédemment confirmé Fox News Digital.

Différé signifie qu'”après une autopsie, la cause du décès n’a pas été déterminée et le médecin légiste demande une enquête plus approfondie sur le décès, y compris des études supplémentaires”, a déclaré Sarah Ardalani, responsable de l’information publique, à Fox News Digital.

“Une fois les tests/études revenus, le médecin évalue à nouveau le cas et détermine la cause du décès.”

Le chanteur a été déclaré mort le 12 janvier à 17h08 au West Hills Hospital de Los Angeles.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital après que les adjoints du shérif ont répondu à un “appel sans respiration” du domicile du musicien à Calabasas. Sa mère a ensuite été vue entrant dans la salle d’urgence peu de temps après l’arrivée de Lisa Marie au centre médical.

La fille unique de Elvis et Priscille laisse dans le deuil sa mère et ses trois filles – Riley, Harper Vivienne et Finley.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun et demandent l’intimité pendant cette période très difficile”, a déclaré le représentant de Priscilla dans un communiqué. déclaration à Fox News Digital.

Priscilla a prononcé un discours émouvant en rendant hommage à sa fille lors de son service commémoratif.

La matriarche Presley a lu une note “ma petite-fille voulait que je vous lise à tous”. La lettre décrivait comment Lisa Marie était “une icône” pour son enfant.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“” Je ne sais pas comment mettre des mots sur ma mère “”, a lu Priscilla. “‘La vérité est qu’il y en a trop. Lisa Marie Presley était une icône, un modèle, un super-héros pour beaucoup de gens partout dans le monde, mais maman était mon icône, mon modèle, mon super-héros – à bien plus d’un titre. . Même maintenant, je ne peux pas faire passer tout ce qu’il y a à comprendre ou à savoir sur elle, mais comme elle l’a toujours dit, “je ferai de mon mieux”.

Priscilla a ensuite lu un poème intitulé “The Old Soul”, écrit sur la vie de Lisa Marie.

“‘En 1968, elle est entrée dans notre monde, née fatiguée, fragile, mais forte. Elle était délicate, mais pleine de vie. Elle a toujours su qu’elle ne resterait pas ici trop longtemps'”, a déclaré Priscilla en lisant le poème. “‘L’enfance passe, avec un aperçu de son œil vert, elle a ensuite fondé sa propre famille. Puis est venu son deuxième enfant, la laissant avec suspicion – serait-ce l’ange qui me ramène à la maison ?’

“‘Le temps, bien sûr, a filé. C’était l’heure d’une tragédie. Elle savait que la fin était proche. La culpabilité de la survivante, diraient certains, mais un cœur brisé était la cause de sa mort. elle a toujours appartenu, mais mon cœur manque son amour.'”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Priscilla pleura et haleta.

“‘Elle savait que je l’aimais. J’ai peur de ne jamais la toucher'”, a déclaré l’homme de 77 ans. “‘Mais la vieille âme est toujours avec moi. Elle ne dérive pas au-dessus.’ Cela veut tout dire, et merci à tous d’être ici. … Notre cœur est brisé. Lisa, nous t’aimons tous.

Lauryn Overhultz et Stephanie Nolasco de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.