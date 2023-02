Priscilla Presley réagit à la bataille de Lisa Marie Presley Trust – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Suite au décès de sa fille, Lisa Marie Presleyle mois dernier, Elvis Presleyl’ex-femme de, Priscille Presley, a réagi aux informations selon lesquelles elle aurait défié la confiance de Lisa. “J’aimais Elvis autant qu’il m’aimait. Lisa est le résultat de notre amour », a déclaré l’homme de 77 ans à PERSONNES lire le 3 février. “Pour quiconque pense quoi que ce soit différemment serait une parodie de l’héritage familial et serait irrespectueux de ce qu’Elvis a laissé dans sa vie.” Plus tard dans la déclaration, la beauté aux cheveux roux a dit aux gens “d’ignorer le bruit”, faisant apparemment référence aux rapports ci-dessus.

“Cette personne n’est pas un représentant d’Elvis ou de notre famille. S’il vous plaît, laissez-nous le temps dont nous avons besoin pour travailler ensemble et régler ce problème », a conclu Priscilla. “Veuillez ignorer ‘le bruit.’ Comme j’ai toujours été là pour l’héritage d’Elvis, notre famille et les fans, je continuerai à tracer la voie avec respect, honnêteté, dignité, intégrité et amour. Il est important de noter que le Dallas alun n’a pas mentionné le nom de quelqu’un spécifiquement, mais elle a appelé leurs actions. Elle a fait un commentaire sur “une personne qui a acheté son entrée dans l’entreprise familiale qui essaie de parler au nom de notre famille”.

Comme mentionné précédemment, la déclaration de la mère de deux enfants intervient une semaine après Le New-York Poste a rapporté que Priscilla avait défié la confiance de sa défunte fille. Dans les documents obtenus par le point de vente, Priscilla aurait découvert un amendement qui «l’éliminerait» à la fois elle et l’ancien directeur commercial de Lisa, Barry Siegel, en tant que fiduciaires. En outre, la matriarche Presley aurait demandé à un juge “de déclarer invalide l’amendement prétendument frauduleux” tout en affirmant “plusieurs raisons pour lesquelles il pourrait s’agir d’une fraude”. HollywoodLa Vie a contacté les représentants de Presley pour obtenir des commentaires à l’époque, mais n’a pas eu de réponse.

Environ quatre jours après le décès soudain de l’interprète de “Dirty Laundry”, il a également été révélé que ses filles : Riley Keough33 ans et jumeaux Harper Vivienne Ann et Finley Aaron L’amour, 14 ans, hériterait du domaine Graceland d’Elvis. Si la contestation ci-dessus de la fiducie est exacte, cela laisserait Riley comme seul héritier de la fiducie. Lisa était aussi la mère d’un fils, Benjamin Keough, qui est malheureusement décédé le 12 juillet 2020. Le regretté homme de 54 ans a fondé The Elvis Presley Trust en 1993, environ 16 ans après la mort de la star du rock n ‘roll. Plus tard, Lisa a créé une nouvelle fiducie après la dissolution de celle qu’elle avait héritée de son père le jour de son 25e anniversaire.

La fille unique d’Elvis et Priscilla est décédée le 12 janvier des suites d’un arrêt cardiaque chez elle en Californie. Au moment de son décès, Priscilla a publié une déclaration pour PA confirmant la sombre nouvelle. “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, lit-on dans sa déclaration. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autres commentaires. » La mort de Lisa a également eu lieu quelques jours seulement après avoir assisté aux Golden Globe Awards aux côtés de sa mère et Elvis étoile Austin Butler le 10 janvier.

