Priscilla Presley nie sa querelle avec Riley Keough : vidéo – Hollywood Life

Priscille Presley dit sa bataille juridique en cours avec sa petite-fille Riley Keough trop tard Lisa Marie PresleyLa succession de est « un tas de BS. » L’ex-femme du défunt Elvis Presley77 ans, a fait les commentaires dans un aéroport alors qu’un photographe lui demandait si elle et sa petite-fille Riley « se réuniraient sur des choses » – elle a également répondu « oui » lorsqu’on lui a demandé si elle et Riley, 33 ans, étaient « en bons termes » dans le vidéo tournée le samedi 13 mai, visible via Fox News.

Depuis que Lisa Marie – qui était la fille unique d’Elvis – est décédée le 12 janvier 2023, il y a eu des tensions juridiques sur sa succession, qui se compose principalement de Graceland et de 15% d’Elvis Presley Enterprises (les 85% restants appartiennent à Authentic Brand Group) . Alors que Priscilla était apparemment nommée dans une version précédente du testament de Lisa Marie – disant qu’elle serait fiduciaire de sa succession avec un ancien chef d’entreprise en cas de décès – elle a remplacé sa mère et le directeur par ses deux enfants les plus âgés, Riley, aujourd’hui âgé de 33 ans, et Benjamin Keoughdécédée à 27 ans en 2020, en 2016. Lisa Marie est également mère de jumeaux harpiste et Finley14 ans, avec son ex-mari Michel Lockwood.

Selon les documents juridiques, Priscilla semble remettre en question le testament modifié de 2016 de Lisa Marie, qui fait de Riley le seul administrateur après le décès de son frère Benjamin. Plus précisément, Priscilla a cité la «fraude» sur la «fiducie vivante» mise à jour – bien qu’il ait été confirmé après la mort de Lisa Marie que Riley et ses deux sœurs (qui ne sont pas encore majeures) recevraient Graceland. Au milieu de la bataille juridique, il a été rapporté que Priscilla et Riley ne se parlaient pas.

« Mon souhait est de protéger mes trois petits-enfants et de garder notre famille unie », a déclaré Priscilla dans un communiqué sur ce qui aurait été le 55e anniversaire de Lisa Marie, demandant aux fans « d’ignorer le bruit » dans une deuxième déclaration distincte à Personnes magazine. « Que quiconque pense quelque chose différemment serait une parodie de l’héritage familial et serait irrespectueux de ce qu’Elvis a laissé dans sa vie », a-t-elle déclaré.

Lisa Marie est décédée à l’âge de 54 ans après avoir subi un arrêt cardiaque à la maison et avoir été transportée d’urgence dans un hôpital de Los Angeles, où elle est décédée plus tard.

