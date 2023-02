Priscilla Presley nie que Bam Margera ait reçu la bague et la robe d’Elvis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

MISE À JOUR (14 fév. 20h32 ET): Bam s’est rendu sur Instagram pour présenter des excuses à Priscilla et Navarone peu de temps après la publication de la déclaration de Priscilla. “Je tiens à m’excuser auprès de @priscillapresley et Navarone Presley pour mon comportement”, a-t-il écrit à côté d’une photo de lui et de son père, Philsouriant et une photo rapprochée de bijoux.

“Je suis vraiment désolé et embarrassé, et je ne peux pas m’excuser assez d’avoir agi comme un crétin. Navarone m’a donné une robe et une bague que j’ai données à Phil pour faire partie des trucs d’Elvis de Phil. Je fais à Navarone un collier Heartagram à 10 000 $ parce que j’aime son groupe @themguns avec l’espoir d’enregistrer et de tourner. Je suis désolé. 💜.”

HISTOIRE ORIGINALE :

Priscille Presley77 ans, nie Bam Marguerales affirmations récentes selon lesquelles elle lui aurait offert Elvis Presleyla bague et la robe de , dans une nouvelle déclaration. L’ex-épouse du défunt chanteur s’est entretenue avec TMZ à propos de l’ancien Âne star disant publiquement qu’elle lui a donné les objets emblématiques lors d’un lieu de rencontre, et a déclaré qu’elle se sentait trahie par ses mensonges. Elle sent aussi qu’il a trahi son fils, Navarone Garibaldi.

Priscilla a affirmé que leur lieu de rencontre, que Bam a partagé des photos et des vidéos Instagram de la semaine dernière, s’est produit après que Navarone lui ait demandé d’avoir un “nouvel ami” pour une visite. Elle n’avait aucune idée que l’ami était Bam ou qu’il avait plus tard “choisi de publier des photos et de fausses histoires”. Elle a dit Bam “est venu, a parlé sans arrêt de ses nouvelles entreprises et de ses difficultés personnelles et a demandé une photo avec moi pour son père, qui est un grand fan.”

“À notre insu à l’époque, Bam a choisi de diffuser ces photos accompagnées de fausses informations et de récits”, a-t-elle poursuivi. «Après ce que Bam a choisi de faire, mon fils et moi ne voulons plus communiquer avec lui. Je le considère comme un individu malhonnête et instable. Je n’avais aucune idée de qui il était ou qu’il filmait chez moi sans mon consentement.

Priscilla, dont la fille avec Elvis, Lisa Marie Presley, décédé il y a moins d’un mois, a poursuivi en affirmant que la robe à laquelle Bam faisait référence n’appartenait pas à Elvis et que la bague était la sienne. “A aucun moment de la visite je ne lui ai donné quoi que ce soit d’Elvis”, a-t-elle déclaré. “J’ai toujours tout ce qu’il a touché. Je ne manquerais jamais de respect à Elvis qui était l’amour de ma vie en donnant tout ce qui lui appartenait. Je les ai toujours protégés pour les fans. Elvis vous appartenait à tous et je chéris trop ma vie avec lui pour gaspiller quoi que ce soit.

La déclaration de Priscilla intervient au milieu de rumeurs selon lesquelles Bam est tombé du wagon de la sobriété et elle a dit qu’elle espère qu’il “obtiendra l’aide dont il a besoin et fera ce qui est juste”. En plus des photos de lui avec Priscilla et Navarone, Bam a partagé une vidéo Instagram de lui-même portant la robe et la bague qu’il prétendait être celles d’Elvis. Il a en outre affirmé qu’il donnait la robe à son père, qui est un grand fan d’Elvis, et la bague au rappeur. Yelawolf.

