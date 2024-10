Priscilla Presley étonnée de la rapidité avec laquelle ses petites-filles jumelles grandissent

Priscilla Presley est étonnée de voir à quelle vitesse ses petites-filles grandissent.

Les plus jeunes petits-enfants de l’actrice américaine, Finley Aaron Love Lockwood et Harper Vivienne Ann, ont célébré leur 16e anniversaire plus tôt au mois d’octobre.

Lors de son apparition au gala du 40e anniversaire de la Dernière Chance pour les Animaux, Priscilla a déclaré au magazine People à propos du récent jalon de sa petite-fille, « 16 incroyables ».

« Je les vois toujours comme de petites enfants », a-t-elle déclaré lors de l’événement organisé le 19 octobre, ajoutant que les filles sont « amusantes à vivre ».

Il est pertinent de mentionner que les jumeaux sont la fille de feu Lisa Marie Presley qu’elle a accueillie avec son ex-mari Michael Lockwood.

Auparavant, en juin 2023, le Elvis et moi L’auteure a profité de son compte Instagram pour féliciter Harper et Finely pour leur diplôme d’études secondaires et a partagé une photo de famille inédite incluant également sa petite-fille aînée Riley Keough.

« Bonne remise des diplômes les filles ! Vous êtes maintenant au lycée !!! » elle a écrit dans la légende.