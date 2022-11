Priscilla Presley et son fils dînent à Los Angeles : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Priscille Presley77 ans, et son fils de 35 ans Navarone Garibaldi ont été photographiés en train de sortir d’un restaurant de Los Angeles après avoir dîné le mercredi 2 novembre. Le duo semblait détendu et a bavardé avant de partir dans des voitures séparées. Priscilla, l’épouse du défunt Elvis Presley, a porté un ensemble entièrement noir composé d’un pantalon évasé, d’un pull à col roulé, d’un sac banane et de baskets. Ses cheveux roux ajoutaient une touche de couleur à son look.

Navarone, un musicien, a enfilé un pantalon à carreaux gris foncé et vert funky associé à un t-shirt noir et une veste de sport verte. Il a ajouté un chapeau vert olive à larges bords pour accessoiriser et a complété son look avec des baskets noires. Le père de Navarone est un cinéaste de 67 ans Marco Garibaldiet sa sœur aînée est Lisa Marie Presleyle seul enfant partagé par Priscilla et Elvis.

Priscilla et Navarone ont été aperçus ensemble pour la dernière fois lors de l’événement caritatif Last Chance for Animals à Los Angeles à la mi-octobre. L’actrice et femme d’affaires a posté une image du couple sur son compte Instagram lors de l’événement et l’a sous-titrée : “Avec mon fils @nava_rone à l’événement caritatif Last Chance for Animals. Un organisme de bienfaisance sincère pour aider les animaux dans d’autres pays ainsi qu’aux États-Unis. Vérifie s’il te plaît.”

Le dîner de Priscilla avec son fils est venu alors qu’elle travaille dur sur son prochain biopic, Priscille, dont le tournage a commencé au cours des derniers mois. Le film est basé sur elle 1985 New York Times mémoire à succès Elvis et moi. Elle est productrice exécutive tandis que Sophie Coppola le dirige.

Alors que Priscilla est restée assez silencieuse sur son prochain film, Sofia, 51 ans, a révélé pourquoi elle avait été inspirée pour transformer les mémoires – qui avaient déjà été transformés en téléfilm en 1988 – en biopic. « J’ai ses mémoires depuis des années et je me souviens de les avoir lues il y a longtemps. Une de mes amies parlait d’elle récemment, et nous avons commencé à discuter du livre. Je l’ai relu et j’ai été vraiment émue par son histoire », se souvient-elle dans une interview du 14 octobre avec Vogue. “J’étais tellement intéressée par l’histoire de Priscilla et son point de vue sur ce que cela faisait de grandir en tant qu’adolescente à Graceland. Elle traversait toutes les étapes de la jeune femme dans un monde aussi amplifié.

Elle a également parlé du film centré sur Priscilla en relation avec le Baz Luhrmann-film réalisé en 2022, Elvis. «Je pense que Baz est si unique et sa vision de cette histoire était si créative. Mais Priscilla est un personnage tellement mineur dans ce film, donc je n’ai jamais eu l’impression de marcher sur le même territoire », s’est-elle exclamée. “J’adore que les gens aient tellement aimé son film sur Elvis, et maintenant, dans quelques années, il y aura un autre film sur Priscilla. Je pense qu’il sera intéressant d’avoir deux interprétations complètement différentes des mêmes événements et de la même période.

Priscilla a donné son approbation Elvis à de nombreuses reprises, comme dans un article publié en août sur les réseaux sociaux, dans lequel elle s’extasie sur Austin Butler, 31 ans, qui incarnait la défunte rockstar. “Ouah! Je dois dire que moi-même je l’ai vu 5 fois. Je crois que si Elvis était ici aujourd’hui et voyait ce film en privé, lui aussi dirait : “Merde, ce gamin me déprime”. Ensuite, demandez au projectionniste de le rejouer », a-t-elle écrit.

Elvis sera animé par Euphorie étoile Jacob Elordi25 ans, en Priscille. Cailee Spaenyégalement âgé de 25 ans, devrait jouer Priscilla.