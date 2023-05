Priscilla Presley et la fille de Lisa Marie Presley, Riley Keough, parviennent à un accord sur la succession

Priscilla Presley et Riley Keough sont parvenus à un règlement concernant la succession de Lisa Marie Presley.

« Ma famille a résolu toute confusion en ce qui concerne notre plaidoyer auprès du tribunal et notre demande d’interprétation de documents après le décès prématuré de ma fille Lisa Marie », ont déclaré les représentants de Priscilla à Fox News Digital.

« Bien que les médias aient identifié un tel plaidoyer comme un procès, je tiens à préciser qu’il n’y a jamais eu de procès intenté contre ma petite-fille bien-aimée. En tant que famille, nous sommes heureux d’avoir résolu cela ensemble. »

Riley a été nommé bénéficiaire de la succession après le décès de Lisa Marie le 12 janvier.

PRISCILLA PRESLEY DIT UNE QUELVERSE JURIDIQUE AVEC SA PETITE-FILLE RILEY KEOUGH ‘BS’ AU MILIEU D’UN DIFFÉREND SUR LA SUCCESSION DE GRACELAND

Priscilla a ajouté : « Ma famille et moi espérons que tout le monde nous accordera l’intimité dont nous avions besoin pour faire le deuil de Lisa Marie et passer du temps ensemble. Nous vous aimons et vous apprécions tous, et la famille Presley est plus forte que jamais. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Priscilla avait contesté un amendement prétendument apporté par Lisa Marie en 2016 qui a remplacé son chef d’entreprise et sa mère en tant que bénéficiaires avec ses enfants les plus âgés, selon le Los Angeles Times.

Le fils de Lisa Marie, Benjamin Keough, est décédé par suicide en 2020 – faisant de Riley le seul bénéficiaire.

Les détails sur le document n’ont pas été divulgués au tribunal mardi, pas plus que les termes du règlement, a rapporté le Los Angeles Times.

Les avocats ont demandé que le règlement soit scellé.

Le seul enfant d’Elvis et Priscilla est décédé en janvier à l’âge de 54 ans. Outre sa fille Riley, Lisa Marie laisse dans le deuil les jumeaux Harper et Finley.

Le père des jumeaux, Michael Lockwood, a récemment été nommé leur tuteur officiel. Lisa Marie et Michael ont été mariés pendant 11 ans avant que leur divorce ne soit finalisé en 2021.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Tout le monde est content », a déclaré l’avocat de Priscilla, Ronson J. Shamoun, selon le média. La famille est « unie et heureuse pour l’avenir ».

Larry Fink de Fox News Digital a contribué à ce rapport.