Priscilla Presley émue aux larmes alors que le biopic “Elvis” reçoit une standing ovation de 12 minutes à Cannes

Le public au festival du film de Cannes tremblait pour Austin Butler en tant que roi dans de Baz Luhrmann première mondiale de « Elvis ».

Le film a reçu une ovation debout de 12 minutes, la plus longue du festival de cette année jusqu’à présent.

Alors que les acclamations se poursuivaient, un majordome aux yeux larmoyants a étreint une Priscilla Presley tout aussi émotive, qui s’est envolée pour le sud de la France pour lui donner sa bénédiction pour le film sur son défunt mari.

Le drame musical Warner Bros. Cannes a spontanément éclaté en applaudissements alors que Butler recréait certains des plus grands succès de Presley, notamment “Jailhouse Rock”, “Blue Suede Shoes” et “Suspicious Minds”.

“Elvis” est l’un des plus grands titres à l’affiche à Cannes, avec un tapis étoilé qui comprenait Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue, Diplo, Jeremy O. Harris et le groupe de rock italien Måneskin.

Ce n’était pas seulement le pouvoir des célébrités qui illuminait le tapis rouge non plus: le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a abandonné son uniforme Sun Valley de chinos et de gilets techniques et s’est nettoyé en cravate noire – lissant ses cheveux derrière l’oreille, peut-être comme un hommage au Roi. Le magnat a monté les escaliers avec la super productrice Gail Berman, qui a dirigé le dernier-né de Luhrmann, et était assis dans l’auditorium à côté de la petite amie de Butler, la mannequin Kaia Gerber. Le patron de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, faisait également partie du groupe de direction sur le terrain.

Lors de l’after-party luxuriante du film, Zaslav a été surpris par l’accueil réservé au film. Il a dit à Variety que la veille au soir, Butler avait projeté le film pour la première fois, avec sa petite amie Gerber, et tous deux étaient en larmes.

Le public du Palais a été particulièrement séduit par l’acteur Alton Mason, qui interprète Little Richard. Dans une scène précédente où Presley faisait la fête avec son compatriote légendaire BB King, le nouveau venu Mason a ébloui avec une performance de “Tutti Frutti”, avec des mouvements de danse acrobatiques. Mason, qui a commencé comme mannequin et danseur, a été applaudi à mi-parcours.

Avec le public toujours debout, Luhrmann a étreint ses membres de la distribution et a été clairement ému par l’accueil chaleureux du public pour “Elvis”. Prenant le micro tout en essuyant les larmes de ses yeux, il se remémore sa première expérience cannoise pour “Strictly Ballroom”.

“J’ai eu une petite révélation parce qu’il y a 30 ans, ma femme et moi avons fait un petit film intitulé” Strictly Ballroom “, mais sur notre film, nous avions un exposant qui nous a donné un écran, et il a vu le film et il est parti avant la fin et a dit: “C’est le pire film que j’aie jamais vu et vous avez ruiné la carrière de [Pat Thomson]’, qui jouait la mère.”

Luhrmann a poursuivi: “Quoi qu’il en soit, nous avons remonté la côte et j’avais les cheveux très longs et nous étions dans un parc à roulottes et je disais:” Ce truc de film ne marchera jamais “, alors j’ai commencé à me raser les cheveux. Et j’ai reçu un appel au téléphone et c’était un Français, et je tenais un seau en fer-blanc au-dessus de ma tête parce que la nuit précédente quelqu’un avait été tué par une noix de coco tombée d’un arbre. a dit: ‘Bonjour, je m’appelle [former festival director] Pierre Rissient, je suis du Festival de Cannes, nous avons vu votre film et nous vous proposons une projection à 12h au Palais’… Et à la fin du [screening in Cannes]je me souviens qu’un agent de sécurité est venu… et il m’a attrapé et m’a dit : ‘Monsieur, à partir de ce moment, votre vie ne sera plus jamais la même.'”

Alors qu’il embrassait le directeur actuel du festival Thierry Fremaux, Luhrmann a déclaré que lorsque COVID a frappé et “Elvis” a été fermé, il avait l’impression que cela “n’arriverait jamais”.

“Mais pour la bravoure de [Tom Hanks] de revenir, et la bravoure de ce casting et de cette équipe pour traverser COVID et terminer ce film, et nous sommes de retour à Cannes, et de voir ces rues si pleines de gens qui aiment le cinéma, de toutes les formes de vie et chaque arrière-plan et chaque type de film, il y a tellement plus sur ce que signifie cet endroit et ce que cela signifie d’être de retour au cinéma. Et pour cela, nous sommes éternellement reconnaissants, Cannes. Tout ce que je peux dire, c’est : merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.”

Les films de Luhrmann sont souvent exagérés et extravagants, ce qui est exactement l’ambiance que Warner Bros. a apportée à la première mondiale du réalisateur “Elvis” au Festival de Cannes. Le studio a surpris les spectateurs de la première avec un concert sur la plage après la première projection du film.

Luhrmann a présenté le DJ invité Diplo, qui a lancé une chanson originale de la bande originale “Elvis” avec Swae Lee et Butler. Le groupe de glam rock italien et lauréat de l’Eurovision Måneskin a également interprété son single de la bande originale au Majestic beach club bash, où Butler et Gerber ont dansé toute la nuit.

Était également présent à la fête un ambassadeur de la Walt Disney Company, Peter Rice, président de Disney General Entertainment Content. Il a incliné son chapeau à Warner Bros. et a comparé le film à “une aria”.

La performance a été précédée d’un spectacle de drones électrisant avec des lumières décrivant la figure, le nom et la devise d’Elvis TCB, accompagnés de musique.

“Elvis” marque le premier long métrage de Luhrmann depuis “The Great Gatsby” en 2013, qui a également été présenté en première mondiale au Festival de Cannes. Butler joue le rôle-titre face à Tom Hanks dans le rôle du tristement célèbre manager d’Elvis, le colonel Tom Parker; Olivia DeJonge comme Priscilla; le récent nominé aux Oscars “The Power of the Dog” Kodi Smit-McPhee dans le rôle de la légende country Jimmie Rodgers; Yola Quartey comme sœur Rosetta Tharpe; et Kelvin Harrison Jr. dans le rôle de BB King.

Avant la première mondiale d'”Elvis” à Cannes, le film a reçu des critiques élogieuses de la part de trois membres de la famille de l’icône de la musique : Priscilla Presley, Lisa Marie Presley et sa petite-fille Riley Keough. Lisa Marie a qualifié le film de “rien de moins que spectaculaire”, ajoutant : “Austin a magnifiquement canalisé et incarné le cœur et l’âme de mon père. À mon humble avis, sa performance est sans précédent et finalement réalisée avec précision et respect. S’il n’obtient pas un Oscar pour cela, je mangerai mon pied.”

Keough a déclaré à Variety à Cannes qu’elle avait commencé à pleurer dans les cinq premières minutes après avoir regardé “Elvis”, ajoutant: “Je pouvais sentir tout le travail que Baz et Austin ont mis pour essayer de bien faire les choses. Cela m’a immédiatement ému… Je me suis senti honoré qu’ils travaillé si dur pour vraiment obtenir son essence, pour ressentir son essence. Austin a si bien capturé cela.

Warner Bros. ouvre “Elvis” dans les salles américaines le 24 juin. Le film a rejoint “Top Gun: Maverick” en tant que deux mâts de tente hollywoodiens en première mondiale au Festival de Cannes 2022.