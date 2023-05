Priscilla Presley dit une querelle juridique avec sa petite-fille Riley Keough ‘BS’ au milieu d’un différend immobilier rumeur Graceland

Priscilla Presley démystifie la prétendue querelle entre elle et sa petite-fille Riley Keough.

Lors d’une rare apparition publique, Priscilla, 77 ans, a fait valoir que la relation entre elle et Riley était amicale malgré les rumeurs sur le domaine de Graceland.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance qu’elle et Riley puissent se réunir « sur des choses », Priscilla a répondu par « c’est un tas de BS »

Dans la vidéo, la personne derrière la caméra a continué à demander : « Vous ne croyez pas ce que nous lisons ? »

Priscilla secoua la tête et suggéra non.

« Est-ce que vous allez bien ? Alors, vous êtes en bons termes ? » a demandé le caméraman.

« Oui, nous sommes . . . oui » répondit Priscilla.

Priscilla a été vue dans un chemisier à imprimé animal avec une veste noire. Elle portait un masque dans la vidéo en se promenant dans les couloirs d’un aéroport.

Ses commentaires interviennent après la mort dévastatrice d’elle et de la fille unique d’Elvis, Lisa Marie, suivie de rumeurs de batailles juridiques concernant le domaine de Graceland.

Le 12 janvier, Lisa Marie est décédée à l’âge de 54 ans. Elle a été emmenée dans un hôpital de Los Angeles après que les adjoints du shérif ont répondu à un « appel sans respiration », ont confirmé les autorités à Fox News Digital à l’époque.

Après la mort de Lisa Marie, Priscilla a déposé des documents pour contester qui supervise la succession de sa défunte fille. Elle a contesté la validité d’un amendement de 2016 à la fiducie de vie de Lisa Marie.

Dans cet amendement, Lisa Marie a retiré Priscilla et un ancien chef d’entreprise en tant que fiduciaires et les a remplacés par ses deux enfants aînés, Riley Keough et Benjamin Keough, qui reprendraient la fiducie à sa mort.

Benjamin est décédé en 2020, laissant Riley comme seul administrateur.

Une fiducie entre vifs est une forme de planification successorale qui permet à une personne de contrôler ses actifs de son vivant mais de les faire distribuer si elle décède. Il remplit la fonction d’un testament si un testament séparé n’est pas déposé, comme cela semble être le cas avec Lisa Marie.

Le 1er février, qui aurait été le 55e anniversaire de Lisa Marie, un associé directeur d’Elvis Presley Enterprises, Joel Weinshanker, a révélé les dernières volontés du défunt chanteur.

Avant sa mort, Joel a affirmé que Lisa Marie était « très, très certaine et assez directe sur qui elle voulait avoir l’héritage [left] pour. »

« C’était toujours Riley et Ben. Il n’y a jamais eu de question dans son esprit qu’ils seraient les stewards, qu’ils le verraient exactement comme elle l’a fait. Évidemment, quand Ben est décédé, c’était vraiment avec Riley », a-t-il déclaré. lors d’une apparition sur « Elvis Radio » de SiriusXM.

« Bien que Riley soit une star de cinéma, c’est une réalisatrice primée, elle a toujours eu un intérêt et a toujours su qu’un jour, elle serait en charge de [things]. »

Après sa mort récente, les filles de Lisa Marie, Riley, Harper et Finley, recevront Graceland, qui est détenue en fiducie, a confirmé à l’époque un représentant de Graceland à Fox News Digital.

« Les filles de Lisa Marie héritent de tout », a poursuivi le représentant.

Pendant ce temps, Priscilla Presley s’est exprimée à l’occasion de l’anniversaire de sa fille en février et a déclaré qu’elle prévoyait de « garder notre famille ensemble » alors qu’elle continue de pleurer Lisa Marie.

« Aujourd’hui aurait été le 55e anniversaire de Lisa. Mon souhait est de protéger mes trois petits-enfants et de garder notre famille unie », a-t-elle déclaré en partie à Fox News Digital.