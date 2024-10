Priscilla Presley dit qu’il est « incroyable » à quelle vitesse les petites-filles jumelles grandissent

Priscilla Presley a expliqué à quel point elle ne pouvait pas croire à quelle vitesse ses petites-filles jumelles Harper et Finley Lockwood grandissaient.

Priscilla, 79 ans, a dit Personnes Samedi, elle a trouvé « incroyable » qu’ils aient déjà 16 ans, alors qu’elle continue de « les voir comme de petits enfants ».

L’ex-femme de feu Elvis Presley a discuté avec le média lors du gala du 40e anniversaire de la dernière chance pour les animaux qui s’est tenu à Los Angeles aux studios Paramount, disant au média que les jumelles, dont le père est le musicien Michael Lockwood, 63 ans, sont « amusantes ». être avec.

Priscilla – mère de feu Lisa Marie Presley, décédée l’année dernière à 54 ans, et grand-mère de l’actrice Riley Keough, 35 ans – a célébré l’obtention du diplôme d’études secondaires de ses petites-filles à une publication Instagram de juin 2023.

« Bonne remise des diplômes, les filles ! Tu es maintenant au lycée !!!’ a déclaré Priscilla, qui a posé sur une image avec les jumeaux et Keough, au moment où ils sont parvenus à un règlement juridique concernant les arrangements concernant la succession de Lisa Marie.

Priscilla, qui a été vue dans des films tels que la trilogie The Naked Gun et Les Aventures de Ford Fairlane, a accueilli les jumeaux « pendant un certain temps » tandis que Lisa Marie et Lockwood se battaient pour la garde des filles à la suite de leur divorce en 2016, mettant ainsi fin à leur relation. mariage de dix ans.

Priscilla et les jumeaux ont passé du temps ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus en accueillant des chiots, selon la publication.

Lisa Marie, avec son ex-mari Danny Keough, était également la mère de Riley et de son défunt fils Benjamin Keough, qui s’est tragiquement suicidé en 2020, dont Riley a déclaré que sa défunte mère ne s’était jamais complètement remise émotionnellement.

Ce fut un mois mouvementé pour la célèbre famille, puisque Harper et Finley ont célébré leur 16e anniversaire le 7 octobre, un jour avant la publication des mémoires posthumes de leur mère Lisa Marie, From Here to the Great Unknown, écrits en partie par Riley.

Riley n’a pas tardé à accepter d’aider à terminer les mémoires de sa mère et a pensé qu’ils les écriraient ensemble, réfléchissant à son éducation et à sa vie extraordinaires, mais cela est devenu une responsabilité bien plus grande après la mort soudaine de Lisa Marie en 2023.

Terminer la tâche que sa mère – la fille unique d’Elvis et Priscilla Presley et elle-même artiste d’enregistrement – avait commencé des années plus tôt a suscité « toutes sortes d’émotions », a déclaré Keough à l’Associated Press avant la sortie du livre.

« C’était juste comme une sorte de devoir que je devais accomplir pour elle », a déclaré Riley. « Je suis juste heureux que ce soit fait et que ce soit dans le monde et là pour que les gens puissent le lire. »

From Here to the Great Unknown doit son nom à un clin d’œil aux paroles émouvantes de Where No One Stands Alone de Presley, une chanson que Lisa Marie a enregistrée en duo avec son père plus de 50 ans après sa première sortie et plus de 40 ans après sa mort.

Le livre, qui est la dernière sélection du club de lecture d’Oprah Winfrey, aborde les thèmes de « l’amour, la perte, le chagrin, les mères et les filles et la dépendance », a déclaré Riley, ajoutant qu’il a été conçu comme un moyen pour Lisa Marie de raconter son histoire de sa propre manière. mots et connectez-vous avec les autres.

Une grande partie du livre est en effet rédigée dans les mots de Lisa Marie, alors que Riley écoutait fidèlement les enregistrements de sa mère racontant ses souvenirs et ses expériences, grandes et petites. Lisa Marie a écrit ouvertement sur le jour de la mort de son père, sa relation avec sa mère, son mariage avec Michael Jackson, ses luttes contre la dépendance et la mort de son fils Benjamin en 2020, entre autres aspects de sa vie.

Bien que la vie de Lisa Marie ait fait l’objet de tabloïds quelques jours après sa naissance, ses mémoires détaillent des moments intimes à Graceland, notamment comment elle craignait pour la santé de Presley lorsqu’elle était une jeune fille. Dans le chapitre intitulé He’s Gone, elle a écrit que lorsqu’elle était enfant, elle s’inquiétait souvent de la mort de son père et a même écrit un poème avec la phrase « J’espère que mon papa ne meurt pas ».

Elle a également écrit que Graceland était devenue une « mêlée générale » le jour de la mort de Presley en 1977, les personnes présentes dans la maison prenant des bijoux et des objets personnels « avant même qu’il ne soit déclaré mort ».

L’écriture franche de Lisa Marie s’étend jusqu’à la section consacrée à son mariage qui a fait la une des journaux avec Jackson de 1994 à 1996. Elle a écrit que Jackson lui avait avoué son amour alors qu’elle était encore mariée à Keough et qu’il voulait avoir des enfants avec elle, ainsi que avec sa dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance, c’est ce qui a brisé leur relation.

Riley a déclaré qu’entendre la voix de sa mère dans les enregistrements était parfois « déchirant », mais elle aimait écouter des souvenirs heureux, comme la façon dont ses parents se sont rencontrés et sont tombés amoureux.

« Cela me donne envie de dire à tout le monde de parler à leurs parents et de les enregistrer en train de raconter toutes les histoires sur la façon dont ils se sont rencontrés et toutes ces choses parce que c’est vraiment très cool », a-t-elle déclaré.

Le rôle de Riley était de compléter des parties de l’histoire de Lisa Marie qu’elle n’avait pas abordées avant sa mort en janvier 2023 suite à une occlusion de l’intestin grêle causée par une chirurgie bariatrique qu’elle avait subie des années auparavant. Certaines de ces lacunes comprenaient des moments plus légers et des souvenirs heureux de la vie adulte de sa mère.

Priscilla a été photographiée avec l’acteur Corey Feldman lors de l’événement de samedi en Californie du Sud.

« Jusqu’à la dépendance de ma mère, en fait, c’était quand j’avais 25 ans, je pense que nous dirions tous que nous avions une vie vraiment belle et exceptionnellement chanceuse et merveilleuse », a déclaré Riley. «Je ne définirais pas nos vies collectivement comme une tragédie. Je pense qu’il y a bien plus encore.

Et tandis que ces moments plus drôles et plus légers, comme Lisa Marie traversant Graceland sur sa voiturette de golf et Keough jouant au hooky depuis l’école pour passer du temps avec sa mère, sont détaillés tout au long du livre, Keough a déclaré que Lisa Marie voulait écrire sur le chagrin et sur la perte. de son fils.

Écrire sur son expérience de deuil de son frère et détailler sa mort par suicide « n’était pas quelque chose qui était venu très naturellement » à Riley, mais elle a dit qu’elle savait que sa mère n’aurait pas hésité à le faire. Lisa Marie a écrit qu’elle voulait honorer son fils en suscitant des conversations franches sur le suicide, la toxicomanie et la santé mentale.

« Comment puis-je guérir ? Lisa Marie écrit dans le livre. « En aidant les gens. »

Pour Riley, une grande partie de sa vie a désormais consisté à apprendre à vivre avec le deuil et à faire face aux pertes monumentales auxquelles elle a été confrontée.

« Mes quatre dernières années n’ont été que du chagrin, comme tant de chagrin », a déclaré Riley. «Mais c’est juste quelque chose avec lequel je me promène. Vous avez juste le cœur brisé, et c’est comme ça, et vous apprenez simplement à vivre avec ces trous et la tristesse et la douleur et l’amour et le désir ardent et les disparus et la confusion et tout ça.

«C’est très compliqué. Je pense qu’il faut simplement essayer de lui permettre d’être là.