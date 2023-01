Priscilla Presley conteste la validité du testament de Lisa Marie

Priscilla Presley a déposé des documents juridiques contestant qui supervise la succession de sa défunte fille Lisa Marie Presley.

Le dépôt devant la cour supérieure de Los Angeles la semaine dernière conteste la validité d’un amendement de 2016 à la fiducie vivante de Lisa Marie qui a retiré Priscilla et un ancien directeur commercial en tant que fiduciaires et les a remplacés par les deux enfants les plus âgés de Lisa Marie, Riley Keough et Benjamin Keough, si elle est décédée. ou est devenu inapte. Benjamin est décédé en 2020.

Une fiducie entre vifs est une forme de planification successorale qui permet à une personne de contrôler ses actifs de son vivant, mais de les faire distribuer si elle décède. Il remplit la fonction d’un testament si un testament séparé n’est pas déposé, comme cela semble être le cas avec Lisa Marie.

Le chanteur et enfant unique d’Elvis Presley est décédé le 12 janvier dans un hôpital californien à l’âge de 54 ans après que les ambulanciers ont répondu à un appel au 911 signalant une femme en arrêt cardiaque. Le coroner du comté de Los Angeles enquête et n’a pas encore donné de cause de décès. Elle a été inhumée dans sa maison familiale, Graceland, le 22 janvier.

Le dossier judiciaire de Priscilla indique que plusieurs problèmes remettent en question l’authenticité de l’amendement de la fiducie de vie.

Le dossier indique qu’ils incluent un défaut de l’informer du changement comme requis, une faute d’orthographe du nom de Priscilla dans un document soi-disant signé par sa fille, une signature atypique de Lisa Marie et l’absence de témoin ou de notarisation. Il demande à un juge de déclarer l’amendement invalide.

Le dossier indique que le directeur commercial, Barry Siegel, avait l’intention de démissionner, ce qui, selon les conditions préalables de la fiducie, laisserait Priscilla, 77 ans, et Riley Keough, 33 ans, co-administrateurs.

Un message demandant des commentaires aux représentants de Keough n’a pas été immédiatement renvoyé.

Lisa Marie a laissé trois enfants survivants. En plus de Keough, sa fille avec son premier mari, Danny Keough, elle a eu des jumelles de 14 ans avec son quatrième mari, Michael Lockwood.

Lisa Marie a été déclarée divorcée de Lockwood en 2021, mais les deux étaient toujours en litige devant le tribunal de la famille à sa mort.

Le dossier de Priscilla est parmi les premiers de ce qui risque d’être de nombreuses manœuvres juridiques entourant la succession de Lisa Marie, la seule héritière d’Elvis.

Cependant, on ne sait pas combien vaut ce domaine. Un procès que Lisa Marie a intenté en 2018 alléguant que Siegel avait mal géré la fiducie a déclaré qu’elle valait plus de 100 millions de dollars, mais que la majeure partie avait été épuisée.