Priscilla Presley conteste la validité du testament de Lisa Marie Presley – National

Priscilla Presley conteste la validité d’un amendement au testament de sa défunte fille Lisa Marie Presley qui l’a retirée en tant que fiduciaire et donnerait à son petit-fils une participation importante dans l’empire Graceland.

Lisa Marie a retiré sa mère et ancien directeur commercial, Barry Siegel, en tant que co-administrateurs de son testament en 2016, selon une requête judiciaire des avocats de Priscilla, et les a remplacés par ses enfants, Riley et Benjamin Keough.

Benjamin Keough est décédé en 2020, laissant Riley Keough, un acteur de 33 ans, comme seul administrateur.

La requête de Priscilla allègue qu’elle n’a été informée de la modification du testament de sa fille qu’après sa mort. Lisa Marie est décédée le 12 janvier à 54 ans après avoir été hospitalisée pour un arrêt cardiaque. Elle était le seul enfant d’Elvis Presley.

La pétition affirme également que l’amendement orthographie mal le nom de Priscilla et remet en question l’authenticité de la signature de Lisa Marie.

“(La signature) semble incompatible avec la signature habituelle et coutumière de (Lisa Marie Presley)”, indiquent les documents, comme le rapporte CNN.

D’autres plaintes dans la pétition allèguent que l’amendement n’a pas été notarié, qu’il n’existe que sous forme de copie PDF et que la signature de Lisa Marie se trouve sur une page vierge du document, sans aucun langage relatif au changement de fiduciaires.

En 2005, Lisa Marie a vendu une grande partie de sa participation dans Graceland Holdings, la société mère d’Elvis Presley Enterprises. Au moment de sa mort, elle détenait une participation de 15 % dans l’entreprise.

Lisa Marie était également l’unique propriétaire de Graceland Mansion, l’ancienne maison d’Elvis Presley et l’attraction touristique actuelle. Le domaine comprend 13 acres de terrain, ainsi que les effets personnels restants d’Elvis Presley comme des costumes, des récompenses et des voitures.

La cause exacte de la mort de Lisa Marie n’a pas encore été révélée par le coroner du comté de Los Angeles.