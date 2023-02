Priscilla Presley a vu un chameau “attaquer” son fils quelques jours avant la mort de Lisa Marie: “Elle a été traumatisée”

Selon le musicien.

Garcia, 35 ans, nourrissait le chameau et lorsqu’il a manqué de nourriture, l’animal, qui avait déjà été maltraité dans un cirque, s’est agité et “s’est jeté” sur lui, sous le regard horrifié de Priscilla, a-t-il déclaré.

Dans une interview avec le magazine People, il a rappelé le chameau, qui, selon lui, pesait environ 2 000 livres, “m’a mordu par la main et m’a soulevé presque de mes pieds. Il m’a ensuite laissé tomber par terre et a bondi. Pendant qu’il bondissait sur moi, il m’a littéralement mis la tête entière dans la bouche et m’a mordu.”

Pendant que l’attaque se produisait, il a déclaré que sa mère “paniquait” et qu’elle “était traumatisée”.

Pour aggraver les choses, en raison du poids du chameau, les travailleurs du sanctuaire n’ont pas pu libérer Garcia – en fin de compte, c’est un chien errant à proximité qui a sauvé la mise.

Comme il l’a expliqué, “le chien savait que quelque chose n’allait pas et paniquait et lui sautait aux yeux. C’est ce qui a fait fuir le chameau.”

Après l’attaque, Garcia a choisi de rentrer chez lui à Los Angeles pour se rendre aux urgences là-bas, où il a reçu 34 agrafes dans la tête.

Alors que ce jour aurait très facilement pu finir bien pire, la tragédie a frappé la famille quelques jours plus tard, le 12 janvier, lorsque Lisa Marie est décédée à l’âge de 54 ans.

“Je veux dire, j’étais content d’avoir survécu avant”, a déclaré Garcia, “mais maintenant c’est comme, Dieu merci, j’ai survécu. Ma mère aurait perdu deux enfants en deux semaines.”

Dans une déclaration à Fox News Digital plus tôt cette semaine, Priscilla a souligné à quel point il est important pour elle maintenant de “garder notre famille ensemble”.

“Dès le premier instant où j’ai tenu Lisa dans mes bras, je l’ai protégée, aimée et guidée, comme j’ai mon fils”, a-t-elle déclaré. “Nos cœurs sont brisés et je dois apprendre à vivre sans ma fille unique. Nous vous aimons tous vraiment et nous ressentons vos prières. Merci beaucoup de vous soucier si profondément de notre famille.”

Malgré quelques querelles sur la légitimité du testament de Lisa Marie, il semble que la famille fasse front commun.

Selon des déclarations antérieures de Garcia, Riley Keough, la fille aînée de Lisa Marie, “a été si gentille avec” ses jeunes frères et sœurs, jumeaux de 14 ans Harper et Finley.

Toute la famille a également été vue ensemble pleurant Lisa Marie lors de son service commémoratif public à Graceland, le célèbre domaine d’Elvis, le 22 janvier.