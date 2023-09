Priscilla Chan et Mark Zuckerberg : Comment l’IA peut nous aider à comprendre le fonctionnement des cellules et à guérir les maladies

Des équipes de recherche ont déjà fait des découvertes en utilisant ces ensembles de données bien organisés. L’un a découvert que le gène brisé lié à la mucoviscidose est exprimé par un type de cellules que les scientifiques n’avaient jamais rencontré auparavant, tandis qu’un autre a identifié les cellules respiratoires les plus vulnérables au SRAS-CoV-2. D’autres utilisent les données pour découvrir de nouvelles options d’épissage de gènes afin de corriger potentiellement des mutations pathogènes dans des cellules spécifiques.

Ces découvertes constituent la première étape dans le développement de traitements contre les maladies et nous pensons que l’IA peut considérablement accélérer le rythme des découvertes des chercheurs.

Le calcul

Pour créer une cellule virtuelle, nous construisons un cluster de calcul haute performance avec plus de 1 000 GPU H100 qui nous permettront de développer de nouveaux modèles d’IA formés sur divers grands ensembles de données sur les cellules et les biomolécules, y compris celles générées par nos instituts scientifiques. Au fil du temps, nous espérons que cela permettra aux scientifiques de simuler chaque type de cellule, qu’il soit sain ou malade, et d’interroger ces simulations pour voir comment des phénomènes biologiques insaisissables se déroulent, notamment comment les cellules naissent, comment elles interagissent dans le corps, et comment exactement les changements provoquant la maladie les affectent.

Notre cluster informatique ne sera pas aussi grand que ceux utilisés dans le secteur privé pour les produits commerciaux, mais une fois opérationnel, il deviendra l’un des plus grands clusters d’IA au monde pour la recherche scientifique à but non lucratif. Il s’agira d’une ressource importante pour les équipes universitaires prêtes à utiliser les ensembles de données de nouvelles manières mais freinées par le coût prohibitif de l’accès aux dernières technologies d’IA. Comme nos autres outils, ces modèles cellulaires numériques, ainsi que leurs données et applications associées, seront librement accessibles aux chercheurs du monde entier.

les gens

Générer ces ensembles de données, construire ce cluster informatique et utiliser l’IA pour la biologie est le type d’effort collaboratif multidisciplinaire qui définit notre travail.

Notre réseau Biohub a rassemblé des experts de différentes disciplines et institutions pour relever certains des défis scientifiques les plus importants et les plus risqués, qui ne pourraient pas être résolus dans les contextes universitaires traditionnels. Grâce à des projets comme CELLxGENE, des chercheurs du monde entier ont contribué à la création d’un corpus de données unicellulaire, ce qui témoigne de l’efficacité avec laquelle une ressource partagée pour la science ouverte peut se développer avec davantage de collaborateurs apportant des ressources et de la matière grise.

Lorsque CZI a lancé ses travaux scientifiques pour la première fois en 2016, nous nous sommes engagés à atteindre un objectif ambitieux : aider la communauté scientifique à guérir, prévenir ou gérer toutes les maladies d’ici la fin de ce siècle. Nous pensons que cet objectif est possible et qu’il progressera considérablement si les principaux scientifiques et technologues travaillent ensemble pour tirer le meilleur parti des opportunités créées par l’IA. Nous pouvons commencer par percer les mystères de nos cellules, ce qui peut conduire à des travaux qui contribueront à mettre fin à de nombreuses maladies telles que nous les connaissons.

Priscilla Chan est cofondatrice et co-PDG de Chan Zuckerberg Initiative. Le travail de Priscilla avec des patients et des étudiants dans les communautés de la Bay Area en tant que pédiatre et enseignante a éclairé son désir de rendre l’apprentissage plus personnalisé, de trouver de nouvelles voies pour gérer et guérir les maladies et d’élargir les opportunités pour davantage de personnes. Priscilla a obtenu son baccalauréat en biologie à l’Université Harvard et son doctorat en médecine à l’UC San Francisco (UCSF).

Mark Zuckerberg est cofondateur et co-PDG de l’Initiative Chan Zuckerberg. En tant que fondateur, président et directeur général de Meta, Mark apporte au travail de CZI un engagement à responsabiliser les personnes et à bâtir des communautés, ainsi qu’une expérience technique approfondie. Mark a étudié l’informatique à l’Université Harvard avant de déménager à Palo Alto, en Californie, en 2004.