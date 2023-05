Pris en photo : des orques à « mètres » du kayak d’un étudiant de Vancouver

Liam Brennan a vécu une expérience unique dans sa vie en faisant du kayak près de l’Université de la Colombie-Britannique mercredi dernier.

Le joueur de 23 ans s’est dirigé vers la plage de Locarno dans la soirée, une route qu’il pagaie fréquemment.

Mais cette fois, son itinéraire de routine était loin d’être ordinaire.

Alors qu’il levait sa pagaie pour faire demi-tour et rentrer, il a remarqué un bruit inhabituel à environ un kilomètre de distance.

« J’ai entendu le coup, que je soupçonnais être une baleine, mais je me suis immédiatement dit, ‘il n’y a pas moyen' », a déclaré Brennan.

Mais son instinct avait raison.

« J’ai regardé par-dessus mon épaule et il y avait une énorme nageoire dorsale à l’horizon », a-t-il déclaré.

En quelques minutes, un groupe d’orques s’est approché à quelques mètres de son kayak.

« Un homme a fait un cercle autour de moi, il y avait une femme à côté de moi. À un moment donné, j’étais juste entouré, ce qui était tout simplement spectaculaire. »

Le moment incroyable s’est produit en quelques minutes, mais il a réussi à sortir son appareil photo reflex numérique pour capturer l’expérience.

« Il a levé la tête hors de l’eau, il devait être à 15 ou 20 mètres du kayak, tellement incroyable »

Fasciné par la vie marine, il a mis en ligne les photos dans l’espoir d’identifier le pod.

Les chercheurs ont déterminé que les trois orques transitoires étaient une mère avec ses deux fils.

« Les scientifiques qui passent beaucoup de temps autour de ces baleines peuvent identifier les individus en fonction de leur nageoire dorsale, de la tache blanche au-dessus de leur œil et de la zone grise derrière leur nageoire dorsale », a déclaré le Dr Beth Volpov de l’unité de recherche sur les mammifères marins du Université de la Colombie-Britannique.

« C’est une expérience extrêmement rare, voir un épaulard de passage depuis un kayak, c’est comme gagner à la loterie. »

Il y a environ 350 orques de passage qui nagent dans et hors de la mer des Salish. Un orque mâle peut mesurer entre six et neuf mètres de long, soit plus du triple de la taille d’un kayak moyen.

« Mes images, en particulier de l’orque mâle, juste en face de l’horizon de la ville peuvent être un symbole assez puissant de résilience écologique », a déclaré Brennan. « Je pense que c’est une juxtaposition plutôt cool d’avoir ce symbole de la nature sauvage juste en face de la ville et j’espère que cela transmet le message que nous sommes toujours connectés à la nature. »

Ce moment incroyable a été rendu encore plus spécial pour Brennan, qui détient maintenant un diplôme en sciences de l’environnement de l’UBC.

« Pour que cela se produise, un peu moins d’une semaine avant l’obtention de mon diplôme, c’était assez incroyable, j’étais plutôt excité. »

Son rêve de pagayer aux côtés d’orques est ce dont il dit qu’il se souviendra comme cadeau de fin d’études – un souvenir qu’il n’oubliera jamais.