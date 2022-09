Pris au piège pendant plus d’une journée, un homme de Kamloops avec une jambe cassée sauvé d’un ravin – Kelowna Capital News

Par Kamloops cette semaine.

Michel Potestio

Un randonneur a la chance d’être en vie après être tombé dans un ravin au centre de Kamloops et s’être cassé la jambe, ce qui l’a laissé coincé pendant plus d’une journée avant qu’un faible appel à l’aide n’alerte les gens sur sa situation difficile.

La police a été appelée à 16 h 15 mercredi 31 août pour un cri signalé provenant du ravin de Guerin Creek, situé dans le West End de Kamloops, entre Chaparrel Place et Hudson’s Bay Trail, au sud de l’intersection de Victoria. Street West et Mission Flats Road.

Caporal de la GRC de Kamloops Crystal Evelyn a déclaré que des agents de KTW étaient présents et avaient entendu un faible appel à l’aide du bassin du ruisseau, où un homme a été blessé et incapable de sortir.

La police a ensuite appelé Kamloops Fire Rescue et les pompiers ont effectué un sauvetage en pente raide.

L’homme, âgé d’une trentaine d’années, a été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Evelyn a déclaré que l’homme avait déclaré qu’il était tombé et qu’il était resté dans le ravin pendant plus d’une journée.

L’homme avait un fémur cassé, a déclaré le capitaine du peloton KFR Chris Pretula à KTW. Pretula a déclaré que l’homme avait glissé et était tombé sur un talus, mais n’était pas sûr de la profondeur à laquelle il avait plongé.

Le chef adjoint des pompiers de KFR, Scott Karpiak, a déclaré que des agents de la GRC sont entrés du fond du ravin pour entrer en contact avec le patient et ont déterminé, en raison de la blessure de l’homme et de la densité et de la pente du terrain, qu’il devait être soulevé hors du ravin via une corde. sauvetage, plutôt que exécuté.

Deux équipes de sauvetage par corde du KFR ont été déployées et l’homme a été sorti du ravin dans une civière de panier avant d’être remis aux ambulanciers paramédicaux. Karpiak a déclaré que KFR avait dégagé la scène à 19 heures.

L’accident n’est pas rare, a déclaré Pretula.

«Certainement sur les sentiers autour de la ville, il y a eu des incidents à coup sûr. Peterson Creek en reçoit généralement beaucoup », a déclaré Pretula.

“C’est une situation très bouleversante à coup sûr”, a déclaré Karpiak. «Il serait certainement mal à l’aise et souffrirait beaucoup. Je dirais qu’il a beaucoup de chance et que les résidents l’ont entendu.

Karpiak a déclaré qu’il ne savait pas si l’homme avait un téléphone portable avec lui.

Il a conseillé aux personnes qui se recréent dans la ville ou à l’extérieur de Kamloops – avec ou sans téléphone portable – de s’assurer qu’elles informent leurs amis ou leur famille de l’endroit où elles vont et quand elles prévoient de revenir.

KamloopsGRC