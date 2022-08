Pris au piège pendant des jours, des réfugiés sont sauvés d’une petite île entre la Grèce et la Turquie

Les réfugiés étaient piégés depuis des jours sur un petit îlot de la rivière Evros, le long de la frontière entre la Grèce et la Turquie, selon des médias et des militants.

La Grèce avait déclaré dimanche qu’après des recherches répétées, elle n’avait localisé aucune personne sur l’îlot qui se trouvait en dehors du territoire grec et avait alerté les autorités turques sur la question. Le ministère turc de l’Intérieur a refusé de commenter.

Lundi, la police grecque a déclaré que les réfugiés se trouvaient dans la région grecque de Lavara à environ quatre kilomètres (2,5 miles) au sud des coordonnées de leur position initialement signalée.

“Depuis qu’ils ont été localisés, les forces de police grecques et d’autres services gouvernementaux se sont précipités à leur aide, pour leur fournir des soins de santé, de la nourriture et de l’eau et pour les transférer dans une zone d’hébergement temporaire”, a déclaré la police dans un communiqué.