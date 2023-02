Pris au piège par les algorithmes de chagrin et les problèmes de confidentialité des images AI

—Tate Ryan-Mosley, journaliste principal sur la politique technologique

J’ai toujours été un super Googleur, faisant face à l’incertitude en essayant d’en apprendre le plus possible sur tout ce qui pourrait arriver. Cela comprenait le cancer de la gorge de mon père.

J’ai commencé à googler les étapes du deuil, ainsi que des livres et des recherches universitaires sur la perte, à partir de l’application sur mon iPhone, consommant intentionnellement et non intentionnellement les expériences de deuil et de tragédie des gens à travers des vidéos Instagram, divers flux d’actualités et des témoignages Twitter.

Pourtant, à chaque recherche et clic, j’ai créé par inadvertance une toile collante de chagrin numérique. En fin de compte, il s’avérerait presque impossible de me démêler de ce que les algorithmes me servaient. Je suis sorti – finalement. Mais pourquoi est-il si difficile de se désinscrire et de se désabonner du contenu dont nous ne voulons pas, même s’il nous est nocif ? Lire l’histoire complète.

Les modèles d’IA crachent des photos de personnes réelles et des images protégées par le droit d’auteur



Les nouvelles: Selon de nouvelles recherches, les modèles de génération d’images peuvent être invités à produire des photos identifiables de personnes réelles, des images médicales et des œuvres d’artistes protégées par le droit d’auteur.

Comment ils ont fait : Les chercheurs ont invité Stable Diffusion et Imagen de Google avec des légendes pour les images, telles que le nom d’une personne, à plusieurs reprises. Ensuite, ils ont analysé si l’une des images générées correspondait aux images originales dans la base de données du modèle. Le groupe a réussi à extraire plus de 100 répliques d’images dans l’ensemble d’entraînement de l’IA.

Pourquoi est-ce important: Cette découverte pourrait renforcer le dossier des artistes qui poursuivent actuellement des sociétés d’IA pour violation du droit d’auteur et pourrait potentiellement menacer la vie privée des sujets humains. Cela pourrait également avoir des implications pour les startups souhaitant utiliser des modèles d’IA génératifs dans les soins de santé, car cela montre que ces systèmes risquent de divulguer des informations privées sensibles. Lire l’histoire complète.