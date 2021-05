Pris à la caméra, l’olympien Sushil Kumar attaquant le lutteur décédé plus tard

Dans une preuve accablante contre le lutteur Sushil Kumar, des captures d’écran d’une vidéo ont émergé qui montre les doubles médaillés olympiques et ses associés attaquant un homme avec des bâtons. Le lutteur qui a été agressé est décédé plus tard des blessures qu’il a subies.

Sushil Kumar a été arrêté dimanche par la cellule spéciale de la police de Delhi de Mundka à Delhi. Il s’est enfui pendant plus de 20 jours après cet incident.

La police a révélé que Sushil avait fait enregistrer à ses partisans la vidéo de l’incident pour semer la peur dans le circuit de lutte et assurer son influence.

«Sushil avait demandé à (son ami) Prince de faire cette vidéo. Lui et ses associés ont battu les victimes comme des animaux. Il voulait établir sa peur dans la communauté de lutte », a déclaré la police à un tribunal la semaine dernière.

Les visuels montrent le Sagar Ratna, le lutteur blessé, allongé sur le sol tandis que Sushil Kumar et trois autres l’entourent.

Selon la police, Kumar et ses associés auraient agressé son compatriote Sagar Dhankar et ses deux amis Sonu et Amit Kumar au stade le 4 mai au soir. Dhankar a succombé à ses blessures plus tard.

Le 23 mai, un tribunal de Delhi a envoyé le lutteur et médaillé olympique Sushil Kumar, arrêté pour son implication présumée dans la mort d’un lutteur au stade Chhatrasal de la ville, à six jours de garde à vue.

La police de Delhi a déposé un FIR en vertu des articles 302 (meurtre), 308 (homicide coupable), 365 (enlèvement), 325 (causant des blessures graves), 323 (blessant volontairement), 341 (contention injustifiée) et 506 (intimidation criminelle) du Code pénal indien.

Ils ont également inclus les articles 269 (acte de négligence susceptible de propager une maladie), 120-B (complot criminel) et 34 (intention commune) de l’IPC et divers articles de la loi sur les armes.

(Avec les contributions de l’agence)