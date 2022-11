‘Priorités toutes foutues’ ont conduit à se séparer de sa femme – Hollywood Life

Voir la galerie





Sylvester Stallone n’a pas donné de coups de poing en parlant de la façon dont lui et sa femme, Jennifer Flavin est venu près de l’appeler quitte. Le couple a demandé le divorce en août, mais fin octobre, ils avaient arrangé les choses. “J’avais l’habitude d’avoir mes priorités complètement foirées, vous savez”, a déclaré Sylvester, 54 ans, lors de la première de Paramount + le 9 novembre. Roi de Tulsa à New York, par Divertissement ce soir. Stallone a déclaré que “le travail passait avant tout”, ce qui a provoqué le stress entre Jennifer, 54 ans, et lui. “Finalement, je suis sorti de cette pensée délirante, et ils viennent en premier.”

Les filles de Sly et Jennifer, Sixtine Stallone24, et Sophie Stallone, 26 ans, a rejoint ses parents lors de la première du 9 novembre. Il s’agissait de la première sortie semi-complète de la famille Stallone depuis la réconciliation du couple. Il ne manquait plus que leur fille Stallone écarlate20 ans, lors de la première.

Avant le Roi de Tulsa première, Stallone a parlé de lui et de sa famille qui ont traversé «une période très tumultueuse» menant au divorce et à la nouvelle romance. Il y a eu un réveil de ce qui était plus précieux que tout, qui est mon amour pour ma famille. Cela prend le pas sur mon travail, et ce fut une leçon difficile à apprendre », a-t-il déclaré. Le Sunday Times. Des jours après le Fois chat, Stallone a parlé avec Le journaliste hollywoodien et faire la lumière sur ce qui a causé la rupture.

“Parfois, je fais passer le travail avant [my family], et c’est une erreur tragique qui ne se reproduira plus », a-t-il déclaré. Stallone a également parlé de la prochaine émission de télé-réalité mettant en vedette sa famille et de la façon dont le drame récent fera partie de la série. “C’est le John Lennon chose : « La vie, c’est ce qui se passe quand vous faites d’autres projets. » J’espère que vous êtes impliqué avec des gens qui comprennent les faiblesses de la vie et sa fragilité et à quel point une vraie bonne relation est rare », a déclaré le Rocheux étoile.

“Je pensais que ce serait le film amateur ultime”, a-t-il déclaré à propos de la série. “C’est une chance où je vais être avec mes enfants dans des conditions de travail où ils peuvent me voir en action, et je peux les voir en action. Ce que vous verrez est la vraie vérité. Ceci est une grande opportunité. Je ne le vois pas comme se baissant pour conquérir. Mais chaque fois que vous allez dans une direction différente, les gens disent : « Oh mon Dieu, tu dois avoir des ennuis. Tout le contraire.