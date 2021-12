Priorités post-lock-out de NL West : Tout le monde a besoin de starters; les Giants ramèneront-ils Kris Bryant?

Les négociations syndicales du baseball sont entrées dans le Temple maudit cet hiver, et l’espoir est que les propriétaires et les joueurs cesseront de stagner et trouveront un chariot de mine qui les mettra hors de danger avant que l’entraînement du printemps ne soit menacé.

Mais juste parce qu’il faudra un certain temps avant que les deux parties parviennent à une sorte de résolution, cela ne signifie pas que nous devons arrêter de discuter de ce qui pourrait/devrait arriver lorsque le sport reprendra finalement.

Parce que quand c’est le cas, et que les équipes sont autorisées à signer des agents libres et à refaire des transactions, vous allez voir une rafale d’activité. Ce sera probablement très amusant, honnêtement, de voir des agents libres signer des contrats et de voir des équipes faire des échanges après échanges. Après tout, que vont faire les types de front office pendant le verrouillage, à part planifier leur stratégie de retour en selle ?

Nous examinons donc division par division ce qui est inscrit au dossier pour les 30 équipes. Aujourd’hui, c’est NL West.

Géants de San Francisco

Récapitulatif avant verrouillage : Brandon Belt, qui vient de connaître une saison intéressante – un record en carrière de 29 circuits malgré l’absence de plus de 60 matchs avec blessures (y compris les séries éliminatoires) – a accepté l’offre de qualification de l’équipe, il est donc de retour. Les Giants ont également ramené les partants Anthony DeSclafani et Alex Wood, et ont ajouté Alex Cobb à la rotation.

La toute première chose à faire : Rappelez-vous comment Kris Bryant s’est senti comme la personne idéale pour les Giants à la date limite des échanges, puis les Giants sont sortis et l’ont acquis? Eh bien, Bryant convient toujours parfaitement aux Giants, avec sa polyvalence défensive et son bâton droitier – en particulier avec la retraite de Buster Posey. La signature rapide de Bryant – ils ont plus qu’assez de masse salariale et d’espace pour y arriver – donnerait aux Giants beaucoup de flexibilité pour le reste de l’intersaison.

Également sur la liste : DeSclafani, Wood et Cobb rejoignent l’as des séries éliminatoires Logan Webb dans la rotation; les Giants seront-ils satisfaits des options internes pour le rouleau de départ n ° 5 ou sortiront-ils et ajouteront-ils un autre démarreur établi ?

Les Dodgers de Los Angeles

Récapitulatif avant verrouillage : Toute conversation sur les Dodgers avant le verrouillage tourne autour des joueurs qui sont partis, malgré les efforts des Dodgers pour les ramener à Hollywood. Max Scherzer a pris le milliard de dollars de Steve Cohen (légère exagération) pour lancer pour les Mets les années suivantes, et Corey Seager a pris le tiers de milliard des Rangers (pas une exagération) pour jouer au Texas dans le but de relancer un franchise qui s’est bagarrée ces derniers temps. Bien sûr, ils ont ramené Chris Taylor, leur donnant le défenseur polyvalent qui a aidé l’équipe à couvrir les blessures d’autres joueurs partout sur le terrain depuis plusieurs années maintenant. C’est énorme. Ils ont également pris un dépliant de 8 millions de dollars sur Andrew Heaney et ont ajouté le vétéran Daniel Hudson à l’enclos des releveurs.

La toute première chose à faire : À la fin du lock-out, Clayton Kershaw devrait savoir pour quelle équipe il aimerait jouer en 2022. Premièrement, il aura le temps de déterminer où il en est, du point de vue de la santé. Et, deuxièmement, il saura s’il veut rester avec les Dodgers ou jouer plus près de chez lui – les Rangers adoreraient l’ajouter à leur personnel. Les Dodgers doivent rapidement cocher celui-ci de la liste, car cela affecte ce qu’ils feront avec la rotation et le nombre de bras qu’ils doivent ajouter.

Également sur la liste : Kenley Jansen revient-il ? Qui ferme les jeux ? Il ne fait aucun doute que les Dodgers seront actifs, et il y a beaucoup de pistes qu’ils pourraient suivre.

Padres de San Diego

Récapitulatif avant verrouillage : La plus grande nouvelle a été d’embaucher Bob Melvin loin des A pour être le nouveau manager des Padres, dans un geste plutôt étonnant. Melvin, un manager vétéran avec une feuille de route impressionnante, est un écart important par rapport aux deux derniers managers de San Diego (Andy Greene et Jayce Tingler). Les Padres ont fait quelques ajouts au personnel des lanceurs, mais personne ne rassurera les fans qui ont vu la saison 2021 se transformer en désastre.

La toute première chose à faire : Ce n’était un secret pour personne que les Padres cherchaient à échanger Eric Hosmer à la date limite des échanges du 30 juillet (enfin, principalement le contrat de Hosmer). Ces efforts se poursuivront, et peut-être qu’une nouvelle ACA apportera un peu plus de certitude. Les équipes et les joueurs ne peuvent pas parler, mais les équipes peuvent toujours discuter des échanges, et avec tout le reste en pause, c’est le moment idéal pour travailler sur des échanges comme celui-ci.

Également sur la liste : Ajoutez de la puissance au champ extérieur. Déterminez si Wil Myers est également échangé. Déterminez qui ferme les matchs. Longue liste de choses à faire.

Rocheuses du Colorado

Récapitulatif avant verrouillage : Les fans des Rocheuses ont dû regarder Jon Gray, le solide partant local, signer un contrat de 56 millions de dollars sur quatre ans avec les Rangers après que le Colorado a décidé qu’il ne valait pas la peine de présenter une offre qualifiante de 18,4 millions de dollars sur un an. Les Rocheuses ne reçoivent donc aucune compensation et les fans sont frustrés. Du côté positif, ils ont ramené CJ Cron, qui a marqué 28 circuits avec 130 OPS+, sur un contrat de deux ans, le partant Antonio Senzatela sur un contrat de cinq ans et le receveur Elias Diaz sur un contrat de trois ans.

La toute première chose à faire : Cela semble étrange de dire que les Rocheuses ont besoin de chauves-souris – elles ont TOUJOURS des chauves-souris – mais les Rocheuses ont besoin de chauves-souris, au pluriel. Techniquement, Trevor Story pourrait encore revenir, mais de manière réaliste, cela ne se produit pas, il y a donc un trou à l’arrêt-court. Les voltigeurs des Rocheuses n’ont frappé que 46 circuits l’an dernier, un total qui se classe 29e des 30 équipes de la MLB (juste devant les 45 défaites de l’Arizona). Et, bien sûr, le spot DH arrivera probablement aussi en NL.

Également sur la liste : Ils ont signé Senzatela à l’extension, ce qui est excellent pour la stabilité de la rotation, mais ils doivent remplacer les 29 départs de Gray. Et l’enclos ? Oui, ils ont besoin d’aide pour les releveurs.

Diamondbacks de l’Arizona

Récapitulatif avant verrouillage : Dans un geste un peu surprenant, les Diamondbacks ont signé le plus proche Mark Melancon, qui aura 37 ans en mars mais a mené la MLB avec 39 arrêts en 2021. C’est étrange parce que l’Arizona n’a remporté que 52 matchs toute la saison, donc dépenser de l’argent sur un plus proche établi se sent un peu étrange. Mais, bon, avoir quelqu’un en qui vous avez confiance pour verrouiller les opportunités de victoire qui se présentent est une bonne chose, alors bravo aux D-backs. De plus, vous devez vous rappeler que les Diamondbacks ne s’attendaient pas à être affreux l’année dernière, mais à peu près tout ce qui aurait pu mal tourner s’est mal passé. L’objectif n’est pas une autre année de 100 défaites en 2022.

La toute première chose à faire : Bien sûr, ils aimeraient compter sur une saison complète d’une Madison Bumgarner en bonne santé et d’autres, mais trouver plus d’options de rotation de qualité est un must.

Également sur la liste : Déterminer quoi faire avec Ketel Marte est une priorité, mais ce n’est pas urgent, si cela a du sens. Lorsqu’il a été en bonne santé au cours des dernières saisons, il a produit comme un candidat All-Star/MVP, et il a un contrat qui inclut quelques options d’équipe qui sont résolument favorables à l’équipe lorsqu’il produit comme ça. Si le bon accord se présente – en gros, une offre qu’ils ne peuvent tout simplement pas refuser – ils devraient probablement le traiter.