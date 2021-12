Priorités post-lock-out de NL Central: les brasseurs ont besoin d’une autre grosse batte, les cardinaux ont besoin de l’aide de l’enclos des releveurs

Les négociations collectives du baseball sont entrées dans le royaume de Hoth, et l’espoir est qu’il y ait suffisamment de railleries chaleureuses pour que les messages et les propositions circulent entre les propriétaires et les joueurs.

Mais juste parce qu’il faudra un certain temps avant que les deux parties parviennent à une sorte de résolution, cela ne signifie pas que nous devons arrêter de discuter de ce qui pourrait/devrait arriver lorsque le sport reprendra finalement.

PLUS : Quelles sont les priorités post-lock-out pour les équipes de NL East ?

Parce que quand c’est le cas, et que les équipes sont autorisées à signer des agents libres et à refaire des transactions, vous allez voir une rafale d’activité. Ce sera probablement très amusant, honnêtement, de voir des agents libres signer des contrats et de voir des équipes faire des échanges après échanges. Après tout, que vont faire les types de front office pendant le verrouillage, à part planifier leur stratégie de retour en selle ?

Nous examinons donc division par division ce qui est inscrit au dossier pour les 30 équipes. Aujourd’hui, c’est la NL Central.

Brasseurs de Milwaukee

Récapitulatif avant le verrouillage : Ils ont perdu leur frappeur le plus productif lorsque Avisail Garcia – qui avait des sommets d’équipe de 28 circuits et 86 points produits – a signé avec les Marlins, mais l’a remplacé par Hunter Renfroe dans un échange avec les Red Sox qui a envoyé Jackie Bradley Jr. et ses 34 OPS + retour sur la côte est. La perte de Manny Pina, qui avait été essentiellement le receveur remplaçant du club pendant six ans, va piquer.

La toute première chose à faire : La NL va presque certainement ajouter la DH pour la saison 2022. Les Brewers sont-ils prêts à donner la plupart de ces AB à Rowdy Tellez ou Keston Hiura ? Tellez était un coup dans le bras l’année dernière, mais Hiura n’a qu’un 70 OPS+ en 120 matchs depuis le début de la saison 2020. Fondamentalement, les Brewers doivent trouver un moyen d’apporter une autre grosse batte – le DH permettrait la flexibilité de mettre quelqu’un au troisième, premier ou au champ extérieur – et un gars comme Kyle Schwarber a du sens.

Également sur la liste : Il y avait des rumeurs sur la possibilité de se rapprocher de Josh Hader, le gaucher de verrouillage qui a encore deux ans de contrôle du club et ramènerait une quantité importante de talents. C’est une discussion qui vaut la peine.

Cardinaux de Saint-Louis

Récapitulatif avant le verrouillage : Les Cardinals ont signé Steven Matz pour ce qui pourrait s’avérer être un contrat de quatre ans très convivial pour le club. Au pire, si tout va mal, ces 44 millions de dollars répartis sur quatre ans ne seront pas un obstacle à d’autres mises à niveau. Le club s’est occupé de deux affaires – la re-signature de Yadier Molina et Adam Wainwright – avant la fin des World Series.

La toute première chose à faire : Ce qu’ils devraient probablement faire – mettre à niveau à l’arrêt-court – et ce qu’ils feront probablement – ​​ne pas mettre à niveau à l’arrêt-court – sont deux choses différentes. Paul DeJong a un contrat favorable à l’équipe s’il produit comme il l’a fait en tant que recrue en 2017 (.857 OPS) ou même en 2019, lorsqu’il a frappé 30 circuits. Mais en 158 matchs au cours des deux dernières années, il n’a qu’un OPS de 0,673, dont un pourcentage de base de 0,295. Carlos Correa est hors de propos et Trevor Story pourrait l’être aussi – il est de toute façon un peu plus risqué pour un accord à plus long terme – mais trouver plus qu’un .673 OPS ne devrait pas être trop difficile.

Également sur la liste : L’enclos des releveurs pourrait utiliser quelques bras supplémentaires, bien qu’il soit intéressant de voir comment se déroule l’entraînement de printemps – quelle que soit sa forme, en fonction de la durée du verrouillage – car le plan est qu’Alex Reyes et Jordan Hicks soient allongés. comme démarreurs possibles. Joe Kelly est un nom qui a été ballotté, mais peut-être juste à cause de ses liens avec le club.

PLUS : Cinq équipes, cinq joueurs coincés dans les limbes du lock-out

Rouges de Cincinnati

Récapitulatif avant le verrouillage : Détournez les yeux, fans des Reds. Le drapeau blanc a été hissé à Cincinnati quelques instants seulement après que le trophée des World Series a été soulevé par les Braves à Houston. Le club a échangé le favori des fans de longue date – et le favori du club-house – Tucker Barnhardt à Detroit, puis a laissé le vétéran fiable Wade Miley marcher au ballottage. Nick Castellanos s’est retiré de son contrat, mais ce n’était pas une réflexion sur le club ; il s’apprête à décrocher un gros contrat avant le début de la saison.

La toute première chose à faire : À ce stade, passez le verrouillage à parler avec les équipes de Sonny Gray et Luis Castillo, puis concluez un accord qui ramène les talents prêts pour la MLB pour empêcher les fans d’avoir à regarder une équipe de 100 défaites en 2022.

Également sur la liste : Il n’y a pas beaucoup de lanceurs dont le premier choix pour rétablir la valeur sera de lancer dans la boîte à musique de Cincy, mais trouver des joueurs à acheter bas et à vendre haut après le lock-out pourrait être bon pour les joueurs et les Reds.

les louveteaux de Chicago

Récapitulatif avant le verrouillage : Marcus Stroman est un lanceur exceptionnel et fera des Cubs un meilleur club, mais sa signature était un peu inattendue. Les Cubs ont échangé la plupart des icônes restantes de l’équipe des World Series 2016 – Anthony Rizzo, Javier Báez et Kris Bryant – au cours de la saison, après avoir laissé Kyle Schwarber et Jon Lester partir l’intersaison dernière. Au moins, Stroman améliore les Cubs tous les cinq jours. Wade Miley était une belle signature, et l’ajout de Yan Gomes leur donne la possibilité d’échanger Willson Contreras. Et, oui, Clint Frazier semble être le parfait candidat au changement de décor.

La toute première chose à faire : Déterminez la situation de capture. S’ils sont satisfaits de Gomes et veulent s’occuper de Contreras, faites-le immédiatement après la fin du verrouillage. Apportez des talents prêts pour la MLB et peut-être un ou deux prospects. Ou peut-être déclarer définitivement que Contreras – qui est un agent libre après la saison 2022 – est le démarreur et Gomes est le remplaçant. Quoi qu’il en soit, les Cubs ne peuvent pas laisser ce problème s’envenimer.

Également sur la liste : Si les Cubs croient vraiment qu’ils peuvent à nouveau concourir dans le NL Central – et peut-être un champ de séries éliminatoires élargi? — ils ont fait un travail solide avant le lock-out. Ils ont une masse salariale et étaient liés à Carlos Correa ; pourraient-ils choquer tout le monde et le signer ?

PLUS : Le verrouillage de la MLB, expliqué : ce que vous devez savoir

Pirates de Pittsburgh

Récapitulatif avant le verrouillage : Le plus gros mouvement a été le trading du receveur Gold Glove Jacob Stallings; impossible de connaître définitivement le retour, mais les Pirates ont obtenu de bonnes notes initiales. Ils ont ajouté les vétérans Jose Quintana et Roberto Perez et ont ramené Yoshi Tsutsugo, qui a réussi huit circuits et un 136 OPS+ lors de ses 43 matchs avec le club l’année dernière.

La toute première chose à faire : Bryan Reynolds a frappé 24 circuits l’an dernier; c’est plus que le total combiné des trois prochains joueurs de retour – Tsutsugo (huit), Ben Gamel (huit) et Ke’Bryan Hayes (six). Donc voilà. L’ajout d’une batte serait nécessaire même si la NL n’ajoute pas la DH. Mais quand cela arrivera – et cela arrivera – les Pirates auront vraiment besoin d’un autre joueur potentiel dans la programmation.

Également sur la liste : Pitch, bien sûr. L’ajout d’un candidat vétéran au rebond à la rotation vaudrait le risque. Idem avec l’enclos.