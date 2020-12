La Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a finalement adopté un projet de loi visant à décriminaliser la marijuana – mais même les partisans de cette décision roulent des yeux alors que le pays languit sans un deuxième stimulus pandémique.

La loi historique adoptée par la Chambre vendredi ne verrait pas seulement la possession de marijuana décriminalisée, mais exigerait une réévaluation des condamnations fédérales pour la marijuana. Il est passé principalement le long des lignes de parti, bien que six démocrates aient voté contre et cinq républicains aient voté pour.

Malgré la popularité de la décriminalisation de la marijuana parmi la population américaine, cependant, de nombreux médias sociaux ont été déconcertés par les priorités des législateurs. La plupart des programmes d’aide Covid-19 expirant à la fin du mois et le pays loin de se rétablir économiquement, ils ont demandé pourquoi le Congrès perdait-il son temps sur la question du pot?

Comme c’est gentil! Les propriétaires de petites entreprises restent à peine à flot, les Américains continuent de perdre leur emploi en raison de la fermeture de petites entreprises par des démocrates tyran tout en maintenant des géants comme Amazon, Walmart, Costco, Best Buy, etc. ouverts et en récoltant des bénéfices recordshttps: //t.co/yo0HHQSDgc – CeCe 🇺🇸 (@OhioBuckeye_us) 4 décembre 2020

Je suis sûr que toutes les personnes qui ont perdu leur emploi à cause des fermetures sont tellement soulagées. – Ambre (@ amberlina2379) 4 décembre 2020

D’autres ont blâmé les républicains – à la fois pour ne pas avoir réussi un deuxième stimulus et pour ne pas avoir voté en plus grand nombre pour décriminaliser le pot. Beaucoup s’attendent à ce que le projet de loi meure au Sénat comme tant de ses prédécesseurs.

Absolument étonnant que seuls 5 républicains à la Chambre aient voté pour décriminaliser la marijuana. C’est pourquoi vous n’obtiendrez jamais de normes à bord avec le GOP. 65 à 70% des États-Unis soutiennent la légalisation de la marijuana, encore plus soutiennent la décriminalisation fédérale. – Dr Dan Bel 🇺🇸 (@realDanBel) 4 décembre 2020

La Chambre a approuvé la loi MORE – 228-164

5 républicains et un indépendant ont rejoint la plupart des démocrates pour l’adopter, 6 démocrates ont voté non.

Le Sénat du GOP ne s’attendait pas à le reprendre, le vote était donc symbolique https://t.co/P5GCmpQ7WG – Deirdre Walsh (@deirdrekwalsh) 4 décembre 2020

Les républicains et leurs partisans ont blâmé les démocrates d’avoir désordonné leurs priorités, notant qu’en plus de la décriminalisation de la marijuana, la majorité de la chambre avait également adopté le projet de loi « Tiger King ». La loi sur la sécurité publique de Big Cat, qui interdirait l’élevage et la propriété privée de grands chats sauvages, a été littéralement inspirée de la série à succès de Netflix.

De nombreux démocrates ont soumis à Pelosi des projets de loi de dépénalisation de la marijuana. Elle a refusé d’autoriser un vote. Elle a bloqué tout débat sur un projet de loi pendant deux ans. Elle refuse chaque vote indépendant, même ceux qui étaient pour un financement d’urgence COVID. – Vous devriez avoir voté pour Gary (@ colorblindk1d) 4 décembre 2020

Certains, cependant, soupçonnaient des motifs plus sombres derrière le projet de loi de dépénalisation.

Pas étonnant que les politiciens veuillent une population dopée! Tout est question du Nouvel Ordre Mondial! Pacification de la population. Dope vous rend stupide et l’Amérique a accaparé le marché sur stupide!

La vie est dure, suce-la! Regardez l’histoire, nous l’avons facilement comparé à d’autres moments. – «Ils m’appellent rouillé» (@Rufus_Colter) 4 décembre 2020

Ainsi, la maison a adopté un projet de loi de légalisation et s’il était adopté au Sénat, il serait plus facile de taxer la vente de marijuana pour nous distraire de ne pas adopter un projet de loi d’allégement des covid qui serait financé par les mêmes caisses fiscales que nous avons déjà été. payer? Cool cool – Gilets et fourches (@RestingPaper) 4 décembre 2020

Pour que la législation de la Chambre devienne loi, elle doit également être adoptée par le Sénat contrôlé par les républicains et signée par le président – ce qui signifie que toute célébration est quelque peu prématurée. Néanmoins, le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer (D-New York) a appelé son homologue républicain Mitch McConnell à considérer la facture. Quelles que soient les raisons pour lesquelles la Chambre a entrepris de réformer la marijuana en 2020, cela indique un changement plus large aux États-Unis contre une approche des drogues fondée sur la prohibition. L’État de l’Oregon a décriminalisé toutes les drogues le mois dernier, et plus de la moitié des États américains ont des lois sur la marijuana à des fins médicales.

