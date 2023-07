Priorités de pré-saison de Manchester United: Striker, Mount, plus

Manchester United arrive aux États-Unis jeudi alors que les préparatifs de la nouvelle saison s’intensifient et que le manager Erik ten Hag travaille à s’appuyer sur une première campagne réussie en charge. Après avoir remporté la Coupe Carabao et obtenu un retour en UEFA Champions League lors de sa première année à Old Trafford, Ten Hag a ajouté Mason Mount à son équipe, tandis que le gardien Andre Onana devrait suivre de l’Inter Milan.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

C’est la prochaine étape de sa reconstruction qui, espère-t-il, rapprochera United de défier Manchester City en tête du classement. Malgré les progrès sur le marché des transferts, Ten Hag atterrira à New York – avant les matchs contre Arsenal dans le New Jersey, Wrexham à San Diego, le Real Madrid à Houston et le Borussia Dortmund à Las Vegas – avec des problèmes à résoudre pendant qu’il est dans le États-Unis.

Voici un aperçu des grandes questions auxquelles le manager de United est confronté lors de sa tournée de pré-saison.

Signer un attaquant

C’était la priorité de Ten Hag cet été et ce n’est toujours pas arrivé, même s’il sera heureux que le club ait fait venir Mount et Onana tôt dans la fenêtre. United n’a pas marqué suffisamment de buts la saison dernière – leurs 58 en Premier League n’étaient que sept de plus que Leicester City relégué – et signer un n ° 9 ferait une grande différence pour l’équipe. Les buteurs établis comme Harry Kane et Victor Osimhen ont, jusqu’à présent, été hors de portée et le service de recrutement envisage donc d’autres options telles que Rasmus Hojlund, Randal Kolo Muani et Goncalo Ramos.

Manchester United jouera une tournée de pré-saison aux États-Unis pour se préparer au début de la campagne 2023-24. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Ils présentent un plus grand risque, mais Ten Hag saura qu’il ne peut pas entrer dans la saison avec seulement Marcus Rashford et Anthony Martial comme options à l’avant. Rashford préfère jouer à gauche et Martial est trop peu fiable, surtout avec son bilan de forme physique. Ten Hag a également besoin de savoir ce qui se passe avec Mason Greenwood après une suspension du club qui dure maintenant depuis plus de 18 mois.

Décidez du rôle de Mount

MAN UNITED PREMIER JEUX PREM 14 août Loups (H) 19 août Tottenham (A) 26 août Forêt de Nottm (H) 3 septembre Arsenal (A) 16 septembre Brighton (H) 23 septembre Burnley (A)

Le gros avantage de faire venir Mount tôt de Chelsea est que Ten Hag aura tout l’été pour intégrer son nouveau milieu de terrain. C’est très différent de l’été dernier lorsque Casemiro et Antony ont été signés après le début de la saison avec des défaites consécutives contre Brighton et Brentford.

Le problème à résoudre est de savoir comment Mount va jouer avec Bruno Fernandes. Les deux voudront jouer et être créatifs, mais Ten Hag devra s’assurer qu’ils ne se gênent pas.

Parce que les joueurs ont la liberté de prendre leurs propres décisions dans le système du Néerlandais, beaucoup dépendra de la chimie entre Mount et Fernandes, et la tournée est l’occasion idéale pour y travailler.

Découvrez les jeunes joueurs

Il est inhabituel pour United de programmer un match spécifiquement pour les jeunes joueurs lors d’une tournée de pré-saison senior, mais le match contre Wrexham à San Diego est une chance pour Ten Hag de voir de plus près qui est dans l’académie. Un groupe de jeunes se rendra tôt à San Diego, tandis que la première équipe s’entraîne à New York, en vue de jouer contre l’équipe de la Ligue 2 aux côtés de certains des joueurs seniors qui ont besoin de minutes. Alejandro Garnacho a montré qu’il existe un chemin entre l’académie et la première équipe sous Ten Hag, et des joueurs comme Kobbie Mainoo espèrent s’établir dans le groupe senior avant la saison prochaine.

Lever des fonds en transférant des joueurs

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Le budget estival de United est serré, ce qui signifie qu’il est important que certains joueurs partent afin de libérer plus de fonds. Eric Bailly et Alex Telles sont excédentaires après avoir passé la saison dernière en prêt, et Dean Henderson devrait rejoindre Nottingham Forest pour un contrat permanent. Bailly a déjà été informé qu’il ne se rendrait pas aux États-Unis. Ten Hag est également ouvert à des offres pour un certain nombre d’autres joueurs, dont Harry Maguire, Fred, Donny van de Beek et Anthony Elanga.

Si United peut lever 50 millions de livres sterling grâce à quelques départs, cela pourrait signifier plus d’argent à dépenser pour un attaquant ou un milieu de terrain supplémentaire plus tard dans la fenêtre. Ten Hag voudra garder une grande équipe, notamment en raison de son désir d’affronter des équipes fortes dans les compétitions de coupe nationales, mais la tournée américaine l’aidera à identifier les joueurs qui peuvent être autorisés à passer à autre chose.

Apaiser le dressing

Ten Hag a fait du bon travail pour stabiliser le vestiaire la saison dernière après qu’il soit tombé dans le chaos vers la fin du mandat de Ralf Rangnick, et il devra également gérer son équipe avec soin cet été. Dépouiller Maguire du poste de capitaine est la bonne décision car il n’est pas un habitué de l’équipe, mais c’est toujours un gros appel à faire – un appel qui pourrait potentiellement soulever des sourcils ailleurs dans le groupe. Des sources ont déclaré à ESPN qu’après avoir perdu le brassard, Maguire examinera ses options au milieu de l’intérêt de West Ham, mais rien ne garantit qu’un autre club sera en mesure de répondre à l’évaluation de United, et il est possible que le défenseur anglais reste à Old Trafford la saison prochaine.