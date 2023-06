Priorités de l’intersaison des vedettes : Places pour les jeunes espoirs, mise à niveau des défenseurs, etc.

Les choses peuvent changer radicalement en l’espace d’un an. L’année dernière, les Stars sont entrés dans l’intersaison de façon décevante après une sortie au premier tour. À cette époque l’été dernier, les Stars n’avaient pas d’entraîneur-chef, Jake Oettinger et Jason Robertson n’avaient pas de contrat et Roope Hintz entamait son année de contrat avec une grosse prolongation qui se profilait.

Toutes ces choses sont non seulement prises en charge, mais produisent déjà des fruits au-delà de la satisfaction. Robertson vient de terminer une saison de 109 points, Oettinger était n ° 6 dans la LNH en pourcentage d’arrêts, Hintz a établi un sommet en carrière en points suivi d’une séries éliminatoires phénoménale et Pete DeBoer a mené l’équipe à deux victoires avant la finale de la Coupe Stanley . La saison 2022-23 devait être une année dans les limbes pour les Stars. C’était la première année de DeBoer à la barre, la première année de Robertson après une saison en petits groupes, la première année d’Oettinger en tant que n ° 1 dès le premier jour, l’année recrue de Wyatt Johnston et plus encore. À bien des égards, les Stars ont dépassé les attentes de la pré-saison.

Pourtant, les Stars ont perdu six victoires avant le but ultime. Les attentes vont être beaucoup plus élevées pour la saison prochaine qu’elles ne l’étaient la dernière fois. Cela signifie que le directeur général des Stars, Jim Nill, a du travail à faire, même si ce n’est pas aussi intimidant que l’agenda de l’été dernier. Nill n’a pas effectué sa disponibilité médiatique habituelle depuis la fin de la saison des Stars, mais jetons un coup d’œil à ce qui devrait être sur la liste pour cette intersaison des Stars. Nous approfondirons chacun de ces éléments, et plus encore, dans les jours et les semaines à venir.

1. Comprendre le blocage des défenseurs

Les Stars ont sept défenseurs sous contrat pour la saison prochaine. Les sept joueurs sont considérés comme des joueurs de type alignement plutôt que de jouer le rôle de septième défenseur, comme Joel Hanley, qui est un agent libre restreint en attente, a joué au cours des dernières saisons. Hanley a été un solide type de joueur neutre sur le net qui peut jouer de chaque côté et être hors de la formation pendant des semaines, parfois des mois, mais revenir en arrière et au moins conserver une place dans une formation sans être une responsabilité complète la plupart du temps. le temps. Avec tout le respect que je dois à Hanley cependant – et il mérite vraiment beaucoup de respect pour la façon dont il se comporte sur et hors de la glace – le fait qu’il ait joué plus de la moitié des matchs éliminatoires dans une équipe des Stars qui n’a pas fait face à des blessures sur le le back-end est troublant.

Miro Heiskanen est un verrou sur l’appariement supérieur. Thomas Harley s’est élevé au rang de deuxième meilleur défenseur de l’équipe, tout comme la plupart espéraient que son potentiel le serait; il est un verrou dans le top quatre. Ryan Suter et Esa Lindell ont chacun des clauses de non-mouvement. Les Stars ont échangé un choix de première ronde contre Nils Lundkvist il y a moins d’un an et sont toujours optimistes quant à son avantage. Colin Miller et Jani Hakanpää sont deux bons coups entrant dans la dernière année de leurs contrats à 1,85 million de dollars et 1,5 million de dollars, respectivement. Cela fait sept joueurs pour six places dans l’alignement.

Miller se profile comme un défenseur droitier décent de deuxième ou troisième paire. Hakanpää a une taille dont l’équipe semble suffisamment entichée pour masquer ses lacunes. Le statut de vétéran de Suter semble être suffisant pour gagner le soutien inconditionnel du staff technique. Même si l’un de ces trois défenseurs a accepté le rôle de septième défenseur, les Stars conservent ce qu’ils avaient en séries éliminatoires lorsque la ligne bleue de Vegas les a exposés. Les Stars doivent mettre à niveau le back-end. Cela signifie que des échanges pour Miller ou Hakanpää et/ou un rachat pour Suter doivent être sur la table.



Jani Hakanpää et Chandler Stephenson (Richard Rodriguez / Getty Images)

2. Remplir la liste

Les Stars sont sortis de la casquette de Ben Bishop avec un échange de contrat à Buffalo l’été dernier et se sont débarrassés du contrat expirant d’Anton Khudobin à la date limite des échanges ce printemps. Les deux expiraient à la fin de cette saison de toute façon. Il n’y a pas de poids mort sur la casquette des Stars, ce qui est important pour les Stars. Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a récemment déclaré que le plafond ne devrait augmenter que de 1 million de dollars cet été avant un pic plus important sur la route. Pour la saison prochaine, cela signifie fonctionner avec un plafond de 83,5 millions de dollars.

Nous explorerons bientôt le plafond des Stars avec plus de détails, mais d’une manière générale, CapFriendly a déjà occupé les Stars à environ 76 millions de dollars. C’est évidemment la majorité du plafond, mais les Stars ont également la majeure partie de la liste, celle qui a atteint la finale de la conférence, remplie. Les deux gardiens sont toujours en place, comme mentionné ci-dessus, les défenseurs sont tous sous contrat et huit attaquants sont également sur la photo.

Ty Dellandrea est un agent libre restreint, il devrait donc être de retour sur un contrat abordable, portant le nombre d’attaquants à neuf. Luke Glendening, Evgenii Dadonov, Max Domi, Joel Kiviranta et Fredrik Olofsson sont tous des agents libres sans restriction. Les Stars auront essentiellement environ 6 à 7 millions de dollars pour remplir quatre attaquants, puis tout ce qu’ils peuvent faire pour déplacer les choses sur la ligne bleue pour essayer d’y trouver des améliorations.

3. Fixation des heures supplémentaires

DeBoer a fait un excellent travail l’été dernier après avoir pris le poste à la mi-juin et avoir élaboré un plan pour l’équipe par camp d’entraînement. Cela comprenait la mise en œuvre de son système et la détermination des rôles pour chaque joueur, y compris les créneaux d’alignement et la reconfiguration du temps de glace. Avec tout cela en place et les joueurs achetés, sans parler d’une liste hautement conservée, DeBoer peut explorer des choses au-delà de la vue d’ensemble.

« Je pense que nous sommes tous plus à l’aise pour la saison prochaine », a déclaré DeBoer. «Ce noyau va tous être de retour. Tout le monde sait à quoi s’attendre. Nous n’avons pas à commencer à Ground Zero. Nous espérons pouvoir aborder plus de choses plus rapidement que nous ne l’avons fait cette année, des détails supplémentaires auxquels nous n’avons pas eu accès car nous partions de zéro.

Deux choses qui seront certainement sur la liste de DeBoer seront le redressement des changements de ligne avec le long changement en deuxième période et en prolongation, et l’amélioration du jeu à trois contre trois en général.

« Nous devons regarder nos heures supplémentaires de la saison régulière, trois contre trois », a déclaré DeBoer. « Cela nous a coûté. Nous avons laissé beaucoup de points sur la table, potentiellement une division de saison régulière et/ou un titre de conférence sur la table avec notre record d’heures supplémentaires. C’est quelque chose que nous devons creuser. Je pense toujours que nous devons trouver un score plus profond. Je pensais que notre jeu de puissance, notre premier trio, nous comptions beaucoup. Je pense que nous devons tirer le meilleur parti de la viande de notre alignement en termes de contributions, en particulier lors de la période difficile de l’année (dans) les séries éliminatoires.

Les changements de ligne et les problèmes de prolongation vont quelque peu de pair, comme en témoignent les difficultés des Stars en prolongation qui passent de trois contre trois en saison régulière à cinq contre cinq en séries éliminatoires. Mais il ne fait aucun doute que les Stars doivent également être meilleurs dans leur jeu à trois contre trois. Et en parlant de score de profondeur…

4. Comprendre les deux jeunes attaquants

Il y a beaucoup de buzz pour les fans des Stars autour du reste du monstre prospectif à trois têtes de l’équipe. Les attentes sont élevées pour Logan Stankoven et Mavrik Bourque, surtout après la saison recrue de Wyatt Johnston. Bourque est devenu un peu l’homme oublié dans cette équation, du moins par rapport aux deux recrues de 2021. Bourque, le choix de première ronde des Stars en 2020, a connu une excellente année dans la LAH après un lent début d’acclimatation au jeu professionnel.

L’hypothèse répandue semble être que Stankoven est déjà encré dans la formation des Stars de la LNH tandis que Bourque y progressera à temps. C’est une hypothèse compréhensible, étant donné que Stankoven s’est très bien comporté lors du camp d’entraînement de la saison dernière et qu’il a probablement terminé parmi les 12 meilleurs attaquants de l’équipe. Cependant, il y a des voix respectées dans l’organisation des Stars qui mettent en garde contre le fait de compter Bourque si rapidement pour la programmation de la soirée d’ouverture. C’est pratiquement une chose sûre qu’au moins l’un des deux décrochera la liste de la soirée d’ouverture, mais ce n’est pas aussi sûr de quoi que ce soit. Et ce n’est pas non plus hors du domaine de la possibilité que ce soit les deux.

5. Ayez un meilleur plan pour gérer la charge de travail de Jake Oettinger

Les Stars ont leurs deux gardiens de but de la LNH pour la saison prochaine gravés dans le marbre, avec Jake Oettinger comme partant et Scott Wedgewood comme remplaçant. Il appartiendrait à l’équipe d’avoir un joueur semi-fiable dans l’organisation comme troisième option. Ce n’est pas seulement le fait qu’Oettinger a disputé 81 matchs cette saison, saison régulière et séries éliminatoires combinées, qui était le plus dans la LNH. C’est certainement une charge de travail plus importante que ce que les Stars avaient prévu pour leur gardien numéro 1 avant le début de la saison.

C’est aussi que la situation qui leur était présentée était intempestive. Wedgewood souffre d’une blessure d’un mois serait idéal à tout moment. Mais si cela se produit en novembre ou en décembre, Oettinger a beaucoup plus de temps pour retrouver sa cadence et être frais pour les séries éliminatoires en avril. La blessure au genou de Wedgewood s’est produite fin février et l’a tenu à l’écart jusqu’à la fin mars, moins d’un mois avant le début des séries éliminatoires. Oettinger a commencé les 19 matchs des Stars en séries éliminatoires. Pendant l’absence de Wedgewood, la charge est tombée carrément sur Oettinger, Matt Murray l’épelant juste assez pour qu’Oettinger ne joue pas dos à dos.

Peut-être que Murray deviendra un n ° 3 fiable. Il convient de noter que si quelqu’un est un n ° 3, il y a tellement de choses à attendre de lui dans la LNH. Mais il devrait au moins être assez bon pour pouvoir compter sur lui pendant une courte période, au-delà des situations les plus désespérées. L’effet de ruissellement de cela va jusqu’au sommet.

