Priorité de positionnement du football fantastique : pourquoi vous devriez rédiger des receveurs avec trois de vos quatre premiers choix

Décidons comment vous devez prioriser le haut de vos brouillons de football Fantasy, avec l’aide de cinq ans d’ADP et de données de notation (tableau ici).

Nous examinons les 5 meilleurs finisseurs aux principaux postes de compétences pour voir quel est le coût, en moyenne, en capital de tirage. Où devons-nous dépenser nos meilleurs choix pour obtenir les créateurs de différence dont nous avons besoin pour gagner, et où pouvons-nous attendre ?

Examinons les postes dans l’ordre de priorité, selon mes recherches pour la période 2018-22.

RÉCEPTEURS LARGES

En moyenne de 2018 à 22, un récepteur large fantastique du Top 5 vous coûte un choix du Top 10 WR (9,8 en fait, mais nous arrondissons ici). L’année dernière est la plus basse jamais enregistrée, ce qui signifie que les 5 meilleurs récepteurs larges au total étaient, en moyenne, le n ° 5 au total WR repêché. Le joueur ADP le plus bas du Top 5 était CeeDee Lamb – le huitième choix WR au total.

Au cours des cinq années entières, le Top 5 WR le moins cher était WR36 en 2021 (Deebo Samuel). Mais ce n’est pas quelque chose sur quoi on peut compter. Seuls deux des 5 meilleurs au cours des cinq années (donc deux sur 25, soit 8%) ont été repêchés en dehors de WR23. Donc, l’idée que vous pouvez construire une salle WR gagnante en attendant que 25 ou 30 récepteurs soient hors du tableau est erronée. Les chances de convertir ces choix en créateurs de différence sont très faibles.

Vous devez rédiger au moins un Top 10 WR dans votre repêchage, et vous devriez vraiment vous efforcer d’en obtenir deux. Ensuite, vous devriez en prendre un troisième, voire un quatrième, dans le Top 25. C’est le moyen optimal d’écraser votre ligue PPR qui commence trois WR et un flex.

Les créneaux de repêchage idéaux pour cela se situent à la fin ou vers la fin du premier tour dans un repêchage de serpent. Aux 36e et 37e choix, seuls 17 WR sont hors tableau en moyenne dans les brouillons NFFC (pour juillet uniquement). Vous devez utiliser au moins trois de ces quatre premiers choix à la position du receveur. Et puis vous pouvez ajouter WR29 en moyenne lorsque vous revenez avec les choix 60 et 61. À ce stade, vous pouvez vous détendre. C’est un investissement massif mais nécessaire.

DOS RUNNING

Le coût moyen d’un Top 5 RB est RB11. Pour obtenir le RB1, vous avez dû rédiger un Top 5 RB, en moyenne. Mais le RB5 – au cours de cette période de cinq ans – a coûté, en moyenne, le RB16 dans votre projet – assez bon marché. Trois Top 5 RB sur 25 (12%) ont été sélectionnés après RB25 – de mauvaises cotes mais nettement meilleures que les WR.

RB16 est hors du tableau cette année en moyenne au milieu du troisième tour. C’est essentiellement Aaron Jones et Joe Mixon dont nous parlons. Vous pouvez certainement voir ces joueurs encaisser la valeur du Top 5 RB. Mais le meilleur pari avec ce choix est un WR, qui n’a besoin que d’être dans le Top 10 environ à la position WR pour battre le n ° 5 RB, en moyenne, dans le score PPR.

RB25 + est le choix global n ° 70 et quelque chose. Si chacun a 12% de chances d’être un véritable créateur de différence (c’est-à-dire environ le cinquième RB le plus élevé), c’est pourquoi «zéroRB» est une excellente stratégie. Vous pouvez vous adresser à d’autres positions, puis simplement appuyer trois fois sur les RB entre les choix n ° 70-105 et obtenir 36% de chances d’obtenir un RB de goujon, ce qui devrait être de la sauce étant donné le score WR que vous aurez presque certainement. Alors que 36 % semble être une cote faible, rappelez-vous que votre taux de base pour gagner n’est que de 8 % dans une ligue à 12 équipes. Si vous encaissez un Top 5 RB après le cinquième tour, vous êtes favori. Mais vous devez vous donner cette chance, c’est pourquoi il est structurellement très sous-optimal de recruter plus d’un porteur de ballon avant le cinquième tour. Vous ne gagnez rien avec une salle WR moyenne.

FIN SERRÉE

Pour moi, cela fait partie de la salle WR. Mais je soupçonne que vous serez surpris par ma prise ici.

Travis Kelce a été l’ailier serré n ° 1 ou n ° 2 chaque année et a été l’ailier serré n ° 1 sélectionné, en moyenne. Si vous voulez l’ailier serré n ° 1, ce sera presque certainement Kelce et il vous coûtera un choix au milieu du premier tour. La fin du premier ne risque pas de débarquer Kelce peu importe votre ligue. Il est fondamentalement un Top 5 WR. Alors, voyez-le de cette façon, pas comme un onesie tight end.

Je comprends que vous ne pouvez pas tout faire et que vous êtes peut-être trop tôt ou trop tard pour avoir Kelce. Alors quoi? Attendez. Et puis attendez encore. Voici la chose à propos des bouts serrés : Kelce est une donnée, mais le reste du Top 5 a historiquement tendance à être aléatoire. N’oubliez pas que nos ligues ne rédigent à peu près que 12 bouts serrés. Donc après le 12ème TE, faut-il savoir combien finissent dans le Top 5 sur les 25 possibles ? Depuis 2018, c’est 10. Vous avez donc 40 % de chances d’avoir ce type à la toute fin de votre repêchage ou via des dérogations.

L’année dernière, c’était Evan Engram. En 2021, c’était Dalton Schultz et Zach Ertz. En 2020, c’était Logan Thomas et Robert Tonyan.

En y regardant de plus près, les numéros 3 à 5 des cinq dernières années ont été trouvés 10 fois (sur 15 possibles) dans les régions inférieures du repêchage ou sur des dérogations. C’est 67 %. Ce ne sont pas Kelce. Ils ne sont pas proches de Kelce. Mais ils battront la majeure partie de votre ligue à ce poste sans aucun frais. Donc, chez TE, allez gros (Kelce) ou rentrez chez vous (un choix tardif que vous espérez toucher mais qui utilise plus probablement les renonciations de manière agressive).

STRATÈGE

Six des quarts du Top 5 (encore une fois, sur 25 possibles) ont été sélectionnés après QB12. Fondamentalement, ils étaient des sauvegardes. Notez que trois autres étaient des QB 10 ou 11. C’est neuf sur 25 (36%) qui étaient bon marché. L’année dernière il y en avait un : Geno Smith (un fil QB de renonciation à QB35). Il n’y en avait pas en 2021. Le conseil QB change-t-il là où vous devez payer plus maintenant pour des performances optimales? Je ne suis pas convaincu que ce soit un fait maintenant, même si la plupart de l’industrie du rabatteur saute sur le train en marche QB au début, toujours un anathème pour moi.

Sur l’ensemble de l’échantillon, le point idéal est QB9, ce qui signifie qu’il s’agit du coût moyen d’un Top 5 QB. Ce choix dans les brouillons NFFC (en juillet) est le n ° 70. Mais beaucoup de ces balles sont les meilleures où vous devez prendre plusieurs QB, donc je soupçonne que dans votre brouillon, le QB9 est généralement pris plus tard. Même avec le NFFC QB ADP probablement gonflé, je serais après le choix n ° 100 et j’obtiendrais Daniel Jones et Aaron Rodgers, par exemple. J’aime mes chances que l’un d’entre eux finisse dans le Top 5.

Les renonciations ne vous sauveront probablement pas ici. Dans les ligues à 12 équipes, nous savons qu’une moyenne de 23 QB sont repêchés et une moyenne de 24 sont alignés chaque semaine de la saison. Alors, combien de QB en dehors de ces 24 étaient dans le Top 5 ? Un seul : Smith. Pour obtenir un QB de niveau championnat, vous devez prévoir de prendre deux des 15 meilleurs QB sélectionnés. Ceci est très spécifique à la ligue car le prix du QB varie considérablement, alors attendez aussi longtemps que votre ligue le permettra.

RÉSUMÉ

Les données indiquent de rédiger agressivement des récepteurs larges. Prendre un Top 5 RB est très défendable. Il en va de même pour Kelce aussi haut que nécessaire. Mais vous pouvez attendre indéfiniment si Kelce vous échappe. Attendez longtemps au QB et vous pouvez toujours finir par être plus fort que la moyenne là-bas. Vous avez environ 12% de chances de toucher gros avec chaque RB25 à RB35 que vous choisissez.

Donc, un bon plan pour vos sept premiers tours est (1) Kelce, trois WR, trois RB. Ou (2) quatre WR puis trois RB. En ce qui concerne TE dans ce deuxième scénario, prenez-en un tard et comptez sur les 5 meilleurs bouts serrés disponibles sur les dérogations – vous n’aurez qu’à battre votre ligue pour trouver les deux gars susceptibles d’attendre là longtemps après la fin de votre repêchage.

(Jason Parkhurst – USA TODAY Sports)