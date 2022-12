“Prions aussi pour la paix au Pérou”, dit le pape François, les États-Unis appellent à une réforme après la violence

Le président péruvien Pedro Castillo a été démis de ses fonctions.

Les manifestations ont fait 19 morts.

Les États-Unis ont appelé à une réforme politique.

Les États-Unis ont appelé à une réforme politique au Pérou à la suite de la destitution du président de gauche Pedro Castillo, alors que le pape François appelait au dialogue pour surmonter la crise et les violentes manifestations qui ont fait au moins 19 morts.

Dans un appel adressé vendredi à la nouvelle présidente Dina Boluarte, le secrétaire d’État américain Antony Blinken l’a encouragée, ainsi que d’autres responsables, à “redoubler d’efforts pour procéder aux réformes nécessaires et sauvegarder la stabilité démocratique”, a déclaré dimanche le porte-parole du département, Ned Price.

“Les États-Unis se réjouissent de travailler en étroite collaboration avec le président Boluarte sur des objectifs et des valeurs partagés”, a déclaré Price dans un communiqué, ajoutant que Blinken a souligné la nécessité pour tous les acteurs péruviens “de s’engager dans un dialogue constructif pour atténuer les divisions politiques et se concentrer sur la réconciliation”. .

Le pape François a également appelé au dialogue, déclarant dimanche :

Prions aussi pour la paix au Pérou, pour que la violence dans ce pays cesse et que s’engage la voie du dialogue pour surmonter la crise politique et sociale.

Plus tôt ce mois-ci, Castillo a été démis de ses fonctions et détenu après avoir tenté de dissoudre la législature et annoncé qu’il gouvernerait par décret, au milieu de plusieurs enquêtes sur la corruption le ciblant.

Il a été condamné à passer 18 mois en détention provisoire.

Boluarte, qui avait été vice-présidente de Castillo, a accédé au pouvoir, mais elle n’a pas le soutien dont l’ancien président a bénéficié dans une grande partie du pays, et de violentes émeutes se sont ensuivies.

Le président péruvien Pedro Castillo a été limogé. Getty Images PHOTO : Lucas Aguayo Araos/Agence Anadolu via Getty

Au-delà des 19 morts, plus de 550 personnes ont été blessées, selon les responsables.

Boluarte a résisté aux demandes de l’opposition de se retirer et a appelé à de nouvelles élections, mais les législateurs ont voté contre un projet de loi visant à faire avancer les élections de 2026 à décembre 2023. La mesure sera soumise à un autre vote mardi.