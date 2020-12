Cela fait dix ans qu’un vendeur de rue s’est immolé par le feu pour protester contre la hausse du coût de la vie et la corruption en Tunisie.

L’acte du 17 décembre 2010 de Mohamed Bouazizi, un marchand de fruits de 26 ans, a incité des centaines de milliers de personnes à descendre dans les rues du monde arabe dans une campagne de résistance civile.

Les manifestations sont devenues connues sous le nom de «printemps arabe» et ont conduit à l’éviction de dictateurs de longue date dans des pays comme la Tunisie, la Libye, l’Égypte et le Yémen.

Moins d’un mois après le début des manifestations, le président Zine El Abidine Ben Ali s’est réfugié en Arabie saoudite.

Mais comment les Tunisiens voient-ils le pays aujourd’hui et qu’est-ce qui a changé?

Mauvaise situation économique, mais un système différent

Bien que des réformes démocratiques aient été mises en œuvre en Tunisie, qui se distingue des nations où les soulèvements ont conduit à des guerres, beaucoup de ceux qui se sont battus pour le changement disent que le pays est loin d’être la nation prospère et juste qu’ils espéraient.

« Ce qui a changé au cours de ces dix années, c’est qu’un ministre ou un président en a remplacé un autre, mais le système est resté le même », a déclaré Wafa Abassi, un habitant de Sidi Bouzid où Bouazizi s’est immolé par le feu.

Un autre habitant de Sidi Bouzid, Achref Ajmi, dit qu’il est au chômage et que la révolution ne s’est pas déroulée comme il l’avait espéré.

« Il ne reste que le slogan » Travail, liberté et dignité nationale « . C’est ce que nous avons entendu pendant la révolution: nous n’avons été témoins d’aucune de ces choses, peut-être seulement de la liberté, mais ce n’est pas vraiment ça, c’est une liberté de [the] presse, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment pour un citoyen? A-t-il un travail? Non, il ne le fait pas », a déclaré Ajmi.

Pourtant, beaucoup considèrent également la Tunisie comme la seule réussite du printemps arabe, qui, contrairement à des pays comme la Syrie, la Libye et le Yémen, n’est pas plongé dans une guerre.

« Quoi [residents are] se plaindre, c’est surtout la situation économique dans laquelle ils se trouvaient aujourd’hui, qui n’est pas meilleure que celle où ils se trouvaient il y a dix ans », a déclaré à Euronews Yousseff Cherif, directeur du Columbia Global Center à Tunis.

« Mais il est très important de noter les effets à long terme de la révolution du printemps arabe qui a transformé les habitants de la Tunisie de participants passifs à leurs propres maîtres », at-il ajouté.

«La raison pour laquelle nous avons tant de manifestations est en partie à cause de la mauvaise situation économique mais, en partie, parce que le système a changé et le système permet aujourd’hui des manifestations à grande échelle sans agression comme ce que nous voyons dans des endroits comme le Maroc ou l’Algérie ou Égypte ou ailleurs », a ajouté Cherif.

Regardez le rapport complet dans le lecteur vidéo ci-dessus.