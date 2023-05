Principes de base du propriétaire du financement de l’énergie solaire pour l’immobilier résidentiel

Il existe une multitude de problèmes complexes sur le marché solaire, y compris des politiques controversées. Des batailles subsistent concernant l’approvisionnement étranger en composants d’énergie solaire et les tarifs sur les importations en provenance de Chine – le président Biden a récemment opposé son veto à un projet de loi qui aurait réimposé les tarifs et probablement fait grimper les coûts tout au long de la chaîne d’approvisionnement solaire. La facturation nette, un des principaux moyens par lesquels les propriétaires peuvent être remboursés par le réseau pour produire leur propre énergie, a été durement touchée en Californie – le plus grand marché solaire du pays – l’année dernière, et cela devrait réduire la croissance globale des projets résidentiels cette année. Et les conditions de prêt sur l’ensemble du marché du crédit sont plus strictes aujourd’hui en raison de la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui fait grimper les taux de prêt pour les projets solaires.

Pour éviter la hausse des coûts de l’énergie et bénéficier de l’augmentation des incitations aux énergies renouvelables et des allégements fiscaux, davantage de propriétaires pourraient envisager un système solaire domestique. L’année dernière, la croissance de l’énergie solaire résidentielle aux États-Unis a explosé. Même si la croissance globale des installations solaires, y compris les projets commerciaux et à grande échelle, a diminué d’année en année, les projets solaires résidentiels ont augmenté de 40 % , à un peu moins de six gigawatts, selon la Solar Energy Industries Association. Cette croissance a atteint un record de 700 000 propriétaires américains qui ont installé l’énergie solaire en 2022.

« Avant d’enquêter sur la façon dont vous allez payer, il est facile de savoir ce que vous pourriez vouloir acheter et ce que cela pourrait coûter », a déclaré Joel Rosenberg, membre de l’équipe des projets spéciaux de Rewiring America, une organisation à but non lucratif axée sur électrifier les maisons, les entreprises et les communautés.

Le financement peut être nécessaire ou du moins valable pour la plupart des propriétaires intéressés à mettre à niveau leur énergie domestique avec l’énergie solaire. La moyenne nationale pour une installation de panneaux solaires de 10 kilowatts en 2023 est d’environ 20 000 $ après prise en compte d’un crédit d’impôt solaire fédéral de 30 %, selon EnergySage, une place de marché qui relie les consommateurs aux entreprises énergétiques. Les prêts ont explosé comme moyen de financer l’énergie solaire, et même si les offres de taux d’intérêt bas et dans certains cas sans taux d’intérêt disparaissent, des factures de services publics plus élevées continuent de rendre les taux de prêt raisonnables. Selon le cabinet de conseil en énergie Wood Mackenzie, la part record du segment des prêts sur le marché solaire résidentiel a atteint environ 70 % des projets en 2022. Il ne se répétera pas en 2023, mais restera une grande partie du marché solaire.

Rechercher des programmes locaux de financement de l’énergie

Une fois que les propriétaires sont prêts à explorer davantage les options de financement, le bureau de l’énergie de leur État et un service public d’électricité local peuvent être de bons points de départ, car les deux peuvent proposer des programmes de financement solaire.

« Ils ne sont peut-être pas directement impliqués, mais souvent ils peuvent signaler des choses qui pourraient valoir la peine d’être examinées », a déclaré Madeline Fleisher, une avocate spécialisée dans l’environnement et l’énergie basée dans l’Ohio qui gère un site Web sur l’énergie propre.

L’Ohio, par exemple, a un programme d’état qui offre un taux réduit sur un prêt solaire auprès de certains prêteurs.

Obtenez des devis de prêt solaire de plusieurs prêteurs

Les consommateurs devraient rechercher des devis auprès de trois à cinq sources, en veillant à prêter une attention particulière aux termes et conditions, a déclaré le PDG d’EnergySage, Vikram Aggarwal.

Les prêteurs potentiels peuvent inclure la banque locale d’un propriétaire, une coopérative de crédit, une banque nationale ou une institution spécialisée connue sous le nom de banque verte qui se concentre sur les prêts pour des projets respectueux de l’environnement.

Les banques vertes peuvent avoir des offres encore plus robustes, a déclaré Fleisher. L’utilisation d’une simple recherche Google pour « banque verte » et votre état peut donner des options. Pour trouver des prêteurs potentiels, les propriétaires peuvent également consulter des sources plus larges de l’industrie telles que le Réseau de banques vertes ou la Coalition pour la capitale verte.

Considérez attentivement les offres des entreprises d’installation solaire

Les installateurs solaires, tels que Sunrun et Sunnova proposent également des prêts.

La plupart des installateurs proposent des prêts d’une durée de 15, 20 ou 25 ans, tandis que les banques peuvent proposer des prêts de courte durée à des taux d’intérêt et des frais moins élevés, a déclaré Aggarwal. Les taux d’intérêt peuvent varier considérablement en fonction de facteurs tels que le montant du prêt, la durée et la solidité du crédit de l’emprunteur. Les montants de prêt typiques sont de 1 000 $ à 100 000 $, et les taux annuels en pourcentage pour les personnes ayant un excellent crédit peuvent varier d’environ 6 % à environ 36 %, selon une étude récente. analyse par Nerdwallet.

« Les installateurs sont doués pour installer l’énergie solaire, mais ils ne sont peut-être pas des experts en finance ou en banque », a déclaré Jason MacDuff, président de greenpenny, une banque virtuelle et neutre en carbone axée sur le financement de projets durables.

Il a déclaré que tout propriétaire envisageant un prêt par l’intermédiaire d’un installateur devrait s’assurer de parler directement au financeur. Les propriétaires devraient chercher à bien comprendre l’arrangement financier qu’ils concluent, a-t-il déclaré. Par exemple, s’agira-t-il d’un taux fixe ou variable ? Quels sont les coûts de financement initiaux ? Et quelle est la mensualité prévisionnelle ?

Il convient également de noter que les installateurs ne mentionnent pas toujours les frais, alors assurez-vous de poser des questions sur le coût d’installation si vous payez en espèces par rapport au financement, a déclaré Aggarwal. Les frais de remboursement anticipé ne sont pas probables, mais cela vaut la peine de demander et de confirmer dans la documentation du prêt, juste pour être sûr, a-t-il déclaré.

Examiner les frais, les termes et conditions de la dette solaire

Les consommateurs devraient toujours demander quels sont les frais associés aux prêts offerts, en plus du taux d’intérêt, puisque les frais peuvent s’élever à des milliers de dollars.

Les propriétaires doivent également connaître les autres termes, conditions et options qui peuvent être disponibles. Par exemple, certains prêts permettent à l’emprunteur d’amortir une fois pour en réduire le montant. Par exemple, si un propriétaire contracte un prêt de 10 000 $ et reçoit ensuite un crédit d’impôt de 3 000 $, l’argent peut être utilisé pour payer le prêteur et ramener le prêt à 7 000 $. Généralement, cette option, lorsqu’elle est disponible, peut être utilisée une fois au cours des 12 à 18 premiers mois du prêt, a déclaré Aggarwal.

Les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC pourraient être une bonne option pour les propriétaires qui ont accumulé suffisamment de valeur nette dans leur maison. Ces options pourraient également bien fonctionner pour les propriétaires dont le crédit ne leur permet pas de se qualifier pour un prêt personnel à un taux avantageux, selon Bankrate.

Faites attention aux risques de prêt qui peuvent conduire à la saisie immobilière

La dernière chose que tout propriétaire devrait faire est de laisser un prêt financier vert conduire à une saisie. Cela a été une préoccupation pour la Federal Trade Commission et le chien de garde des consommateurs du gouvernement, le Consumer Financial Protection Bureau. Les prêts Property Assessed Clean Energy (PACE), garantis par un privilège d’impôt foncier sur la maison de l’emprunteur, ont été utilisés au cours de la dernière décennie pour financer des améliorations résidentielles à énergie renouvelable comme l’énergie solaire et étaient particulièrement populaires il y a plusieurs années.

Le CFPB s’est inquiété des prêteurs qui ne fonctionnent pas au niveau, et de ces prêts qui conduisent les emprunteurs à prendre du retard sur les paiements hypothécaires et à une détérioration de la solvabilité. Une nouvelle proposition du CFPB vise à protéger les propriétaires des « entreprises peu scrupuleuses » offrant « des prêts inabordables avec des promesses exagérées d’économies sur la facture énergétique », selon une récente déclaration du directeur du CFPB, Rohit Chopra.

Le marché de la finance solaire est dominé par une poignée d’acteurs

Bien qu’il existe de nombreuses options de prêts sur le marché solaire résidentiel, les données montrent que les volumes totaux de prêts sont dominés par cinq acteurs qui ont financé 71 % de l’ensemble du marché résidentiel en 2022, selon Wood Mackenzie. C’était similaire au marché des prêts de 2021. GoodLeap (26 % du marché solaire résidentiel) était n° 1 au classement général.

Sunrun et Sunnova ont capturé ensemble 79 % du marché de l’énergie solaire domestique appartenant à des tiers. Cela amène une autre décision clé pour les propriétaires : doivent-ils financer et posséder le système eux-mêmes ou louer les droits de leur production d’énergie solaire ?

Le leasing solaire est sur le point d’être plus populaire, mais présente des inconvénients

Des options de location existent et peuvent être intéressantes pour certains propriétaires comme un moyen d’éviter les coûts initiaux d’équipement et d’installation. Un autre avantage est que le propriétaire n’est pas responsable de l’entretien. La location aux propriétaires devrait devenir plus populaire cette année, selon Wood Mackenzie, en raison des crédits supplémentaires que les sociétés de crédit-bail peuvent recevoir en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation. Ces « additionneurs » au-delà du crédit d’impôt de base de 30 % rendent l’économie plus attrayante pour les entreprises qui louent des systèmes solaires aux propriétaires.

Mais il y a des inconvénients pour les propriétaires.

La location est généralement plus chère pour les propriétaires et ils ne seront pas éligibles au crédit d’impôt de 30%, a déclaré Aggarwal. La location peut également présenter plusieurs défis lorsque les propriétaires décident de vendre leur maison, il est donc important de peser soigneusement le pour et le contre, a ajouté Aggarwal.

S’ils envisagent cette voie, les propriétaires doivent s’assurer de comprendre les détails du processus de location, a déclaré MacDuff. Ils doivent, par exemple, savoir comment les paiements de location se comparent à leur paiement de services publics existant et quel sera le processus de réparation si des problèmes surviennent.

Les prix du solaire continuent de baisser, donc se précipiter n’est pas la bonne décision

Le crédit d’impôt qui a été étendu et augmenté à la suite de la loi sur la réduction de l’inflation rend le coût de l’installation solaire plus acceptable pour les consommateurs, a déclaré Rosenberg. Mais s’il est toujours hors de portée financièrement, même avec un prêt, revenez de temps en temps car les prix continuent de baisser et les propriétaires ont 10 ans pour se qualifier pour l’incitation IRA.

« Vous pouvez obtenir un devis en 2023 et un devis en 2026 et cela pourrait représenter les deux tiers du coût et vous pouvez toujours obtenir le crédit d’impôt », a-t-il déclaré.