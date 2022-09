Principaux termes d’assurance automobile que vous devez connaître

Les conditions d’assurance sont tout sauf simples, mais elles sont essentielles pour comprendre lors de l’achat d’une police, que ce soit pour votre auto, prochain voyage, domicile ou animaux. Et parfois, différents termes sont utilisés pour désigner la même chose, ajoutant plus de confusion dans le mélange.

Nous avons ce qu’il vous faut. Sur cette liste, vous trouverez 10 termes courants d’assurance automobile. Comprendre ces termes vous aidera à prendre la bonne décision lors de l’achat d’une police, protégeant l’un de vos actifs les plus chers et les plus précieux – votre voiture.

Couverture des collisions

Ce type de couverture paie les dommages causés à votre véhicule, peu importe qui est en faute. Si vous conduisez une nouvelle voiture, une classique ou tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur, l’assurance collision est un bon achat. En fait, si vous financez votre véhicule, il s’agit probablement d’une dépense obligatoire. Cependant, si vous avez acheté votre véhicule de 20 ans pour 1 500 $ et une caisse de Diet Dr Pepper, cela n’en vaut probablement pas la peine.

Couverture complète

Cela paie pour les dommages à votre voiture ou à votre camion qui ne sont pas causés par une collision avec un autre véhicule. L’ex-amant a pris une batte de baseball dans le panneau latéral ? Couvert. Frapper un cerf? Couvert. Une voiture volée sur le parking du centre commercial, a pris feu lors d’une émeute, s’est envolée lors d’un ouragan ? Couvert, couvert et couvert. Comme pour la couverture collision, la couverture complète vaut le prix si vous conduisez une voiture neuve ou de valeur (et elle aussi pourrait être obligatoire si vous financez toujours votre trajet).

Justin Sullivan/Getty Images



Déductible

Il s’agit du montant que vous payez de votre poche pour les réparations lorsque vous faites une réclamation avant de votre assurance entre en jeu. Plus votre franchise est élevée, plus vos mensualités sont faibles.

Page des déclarations

Non, ce n’est pas là que vous déclarez votre amour éternel pour votre miata. Il s’agit essentiellement d’un résumé de votre couverture, y compris le type de couverture que vous avez, la limite et le coût de chacun et le véhicule couvert.

Couverture totale

Ne soyez pas dupe ! L’assurance auto “couverture complète” n’existe pas vraiment. Cependant, cela peut impliquer qu’une police comprend plus qu’une couverture de responsabilité. Par exemple, une police avec une couverture complète et collision, une couverture pour les automobilistes non assurés et sous-assurés, une assistance routière, le remboursement d’une voiture de location, etc., pourrait être considérée comme une « couverture complète ».

Gap assurance

Ce terme est mieux expliqué par un exemple. Vous avez peut-être entendu dire que la valeur d’une voiture commence à se déprécier dès que vous la sortez du concessionnaire, donc votre voiture de 80 000 $ a une valeur de 70 000 $ après, disons, trois mois. Vous payez 1 000 $ par mois, alors vous devez maintenant 77 000 $ pour une voiture qui ne vaut que 70 000 $. Alors que vous déplorez ce fait, un conducteur distrait arrive, vous percute et totalise votre voiture. Devine quoi? Votre police ne paiera que 70 000 $, vous laissant 7 000 $ pour une voiture que vous ne pouvez même plus conduire.

L’assurance Gap vaut la peine d’être envisagée pour les personnes qui louent ou effectuent des paiements sur une voiture, mais si vous possédez votre voiture ou devez moins que la valeur de la voiture, vous pouvez laisser une assurance Gap sur la table.

Assurance responsabilité civile

Il s’agit du montant minimum d’assurance que vous devez souscrire. Elle paie les dommages et blessures de l’autre partie dans un accident de votre faute, mais ne paie pas les dommages/blessures subis par vous ou votre véhicule.

Il existe deux types d’assurance responsabilité civile. La responsabilité civile vous couvre si vous êtes responsable de la blessure ou du décès d’une autre personne. Il paiera les frais médicaux, les salaires perdus et la “douleur et la souffrance” quelque peu intangibles. Si vous êtes poursuivi, la responsabilité civile pour dommages corporels paiera vos frais de défense et de justice. Habituellement, il sera écrit sous la forme de deux chiffres, par exemple 25 000 $/50 000 $. Le premier chiffre fait référence à la limite de paiement par personne, le second à la limite de paiement par accident. Donc, si vous blessez quatre personnes dans un VUS, votre police ne paiera que 50 000 $. Vous êtes sur le crochet pour le reste.

Robert Nickelsberg/Getty Images



Pendant ce temps, la responsabilité des dommages matériels paie pour les dommages causés à la propriété, y compris la voiture de l’autre partie ou tout ce qui a été endommagé lors de l’accident, comme la clôture que vous avez heurtée lorsque vous avez accidentellement mis la voiture en marche arrière au lieu de conduire. Il est généralement écrit en conjonction avec les limites de dommages corporels, de sorte que vous pourriez voir 25 000 $/50 000 $/40 000 $. Les deux premiers chiffres sont vos limites de dommages corporels, le troisième représente le montant que la police paiera pour les dommages matériels.

Assurance sans faute

L’assurance sans faute écarte le blâme du jeu de l’assurance. L’assurance de chaque partie versera des indemnités de blessure au propriétaire de la police, peu importe qui était en faute dans un accident. Ainsi, même si vous êtes blessé par un conducteur en état d’ébriété, votre assurance verse l’indemnité. Elle ne couvre pas les dommages matériels.

Le sans-faute a été conçu comme un moyen de réduire le nombre d’automobilistes qui se poursuivaient pour des blessures mineures. Chaque état détermine la limite de couverture et vous êtes responsable de payer la différence à moins que les blessures ne dépassent un seuil de gravité. Si les blessures sont graves, comme c’est probablement le cas dans notre exemple de conducteur en état d’ébriété, il est possible de percevoir auprès de la partie responsable. Cependant, chaque État fixe son propre seuil.

Josh Edelson/AFP/Getty Images



D’après Allstate, depuis juin 2017, les États suivants ont une assurance sans faute : Arkansas, Delaware, Floride, Hawaï, Kansas, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Dakota du Nord, Oregon, Pennsylvanie et Utah. L’assurance sans faute est facultative dans le district de Columbia, le New Hampshire, le Dakota du Sud, le Texas, la Virginie, l’État de Washington et le Wisconsin. Cependant, les lois peuvent changer, alors assurez-vous de vous renseigner auprès de votre agent pour savoir ce que votre état exige.

Protection contre les blessures personnelles (PIP)

Il s’agit de la couverture de base requise dans les états sans faute. Votre état déterminera les détails spécifiques, mais en général, le PIP couvrira les frais médicaux, les pertes de salaire, les frais funéraires et les services essentiels que vous ne pourrez peut-être pas effectuer en raison de blessures.

SR-22

Aussi connu sous le nom de certificat de responsabilité financière (CFR), il s’agit essentiellement d’une preuve d’assurance pour les personnes dont le permis de conduire a été suspendu. Si vous avez été reconnu coupable de conduite sous l’influence, de conduite sans assurance ou si vous avez un mauvais dossier de conduite avec un accident causant des blessures à votre nom, vous aurez plus que probablement besoin d’un SR-22.

Le DMV vous informera de la nécessité de déposer un SR-22. Vous devrez contacter votre fournisseur d’assurance et leur demander de déposer les documents auprès du DMV. Cela peut entraîner votre reclassification en tant que conducteur à haut risque, alors soyez prêt à voir vos tarifs augmenter ou votre police annulée complètement. Les exigences varient selon l’état, mais en général, vous devrez porter un SR-22 pendant trois ans.

Publié initialement le 1er septembre 2018.