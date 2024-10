Principaux scénarios de la semaine 8 de la NFL : Tua et Bryce Young sont de retour ; DeAndre Hopkins fait ses débuts avec les Chiefs

Et juste comme ça, la NFL a presque atteint la mi-saison 2024.

À l’heure actuelle, la hiérarchie entre les deux conférences est largement établie. Vous avez des élites comme les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore dans l’AFC et les Lions de Détroit dans la NFC, et un autre groupe de favoris intrigants (pour l’instant) comme les Vikings du Minnesota, les Bills de Buffalo, les Packers de Green Bay, les Texans de Houston, Steelers de Pittsburgh, Seahawks de Seattle et commandants de Washington.

Il y a un groupe d’équipes projetées en séries éliminatoires comme les Eagles de Philadelphie, les Bengals de Cincinnati, les Cowboys de Dallas et les Falcons d’Atlanta, qui ont encore des choses à régler. Il y a des équipes comme les 49ers de San Francisco et les Buccaneers de Tampa Bay, qui se battent pour surmonter leurs blessures tout en espérant maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires. Et puis il y a tout le monde : un groupe d’équipes tournant autour de 0,500 et priant pour une meilleure fortune, ou des habitants du sous-sol qui peuvent déjà commencer à planifier une refonte de leur effectif.

L’action a débuté jeudi à Los Angeles, où les Vikings ont perdu 30-20 contre les Rams de Los Angeles, qui ont récupéré les receveurs Cooper Kupp et Puka Nacua de blessures et quatre touchés de Matthew Stafford.

L’ardoise de dimanche comprend huit matchs en début de match, cinq matchs en fin d’après-midi, puis la confrontation de dimanche soir entre les Cowboys désespérés et les 49ers hôtes. Le match Giants-Steelers de lundi soir (qui pensait que New York méritait une place aux heures de grande écoute ?) conclut le tout.

Voici cinq des intrigues les plus intrigantes de la ligue au cours de la semaine 8. (Trouvez le programme complet ici.)

1. Changement de dynamique des Eagles et des Bengals

Après des débuts de saison lents et troublants, les Eagles et les Bengals semblent enfin évoluer dans la bonne direction. Philadelphie a surmonté ses premières blessures et les unités offensives et défensives remaniées semblent trouver leur identité. Les Eagles se sont améliorés à 4-2 et dimanche cherchent leur première séquence de victoires consécutives d’au moins trois matchs depuis 2023, lorsqu’ils en ont remporté cinq de suite des semaines 7 à 12. Les Bengals se sont améliorés à 3-4 après une blessure 1-4. -un début de saison tourmenté et décousu. Est-ce une coïncidence si les deux équipes ont remporté deux matchs consécutifs contre les Browns et les Giants ?

Les Bengals et les Eagles sont sur le point de découvrir si l’augmentation de la puissance de feu offensive et l’amélioration de la résistance en défense proviennent de la cohésion et de l’exécution, ou si les problèmes qui les ont tourmentés au cours du premier mois de la saison persistent. Une victoire de Philadelphie aiderait à propulser l’équipe de Nick Sirianni plus haut au classement NFC Est, où elle est derrière Washington (5-2). Cincinnati espère grimper au-dessus de la barre des .500 avant un match revanche de la semaine 10 à Baltimore. (Eagles aux Bengals, 13 h HE dimanche.)



Tua Tagovailoa n’a pas joué depuis qu’il a subi une commotion cérébrale au cours de la semaine 2. (Sam Navarro / Imagn Images)

Six semaines après avoir subi la troisième commotion cérébrale connue de sa carrière dans la NFL, le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, revient à l’action dimanche à domicile contre les Cardinals de l’Arizona. Les Dolphins ont raté leur quart-arrière de franchise de la pire des manières, perdant trois de leurs quatre derniers matchs, ou quatre sur cinq si l’on compte la première mi-temps de la semaine 2 au cours de laquelle Tagovailoa a été blessé. Leur attaque, si puissante au cours des deux premières saisons de Mike McDaniel en tant qu’entraîneur, n’a marqué en moyenne que 10 points par match sans Tagovailoa. Tyreek Hill, considéré comme l’une des armes les plus dangereuses du football, n’a réussi qu’un seul touché et 294 verges sur réception en six matchs.

Tagovailoa a rejeté les inquiétudes extérieures concernant une autre commotion cérébrale et l’impact d’une telle blessure sur lui. Il a professé un amour éternel pour le jeu et un engagement envers ses coéquipiers. Si les Dolphins parviennent à garder Tagovailoa sur le terrain, leurs espoirs de rivalité reviendraient apparemment. Bien qu’ils aient une fiche de 2-4, ils se classent deuxièmes de l’AFC Est derrière Buffalo (5-2), et occupent la 10e place dans une conférence qui ne compte actuellement que sept équipes avec des records de victoires.

Hill a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine : « Nous sommes de retour, bébé ! Montez le putain de groupe ! Mais est-il réaliste de s’attendre à ce que Tagovailoa enflamme instantanément son équipe contre les Cardinals 3-4, ou aura-t-il de la rouille à éliminer ? Hill est incertain pour dimanche en raison d’une blessure au pied. Et encore une fois, la question n°1 est de savoir si Tagovailoa peut rester sur le terrain. (Cardinaux chez les Dolphins, 13 h HE dimanche.)

Le quart-arrière des Panthers de la Caroline, Bryce Young, revient dans la formation de départ dimanche contre l’hôte des Broncos de Denver, six semaines après que l’entraîneur Dave Canales l’a mis sur le banc en faveur du vétéran Andy Dalton. Dalton soigne une entorse au pouce après un accident de voiture, mais malgré cela, il est logique que les Panthers donnent une autre chance au premier choix de 2023. Canales espérait initialement que Young pourrait apprendre en regardant un vétéran diriger une attaque tandis que Dalton augmentait les chances de compétition de la Caroline. Mais les Panthers ont perdu quatre matchs de suite derrière Dalton et, à 1-6, dépourvu de talent à de nombreux postes clés et parmi les pires équipes de la NFL dans de nombreuses catégories statistiques, l’entraîneur-chef recrue peut abandonner tout espoir d’un revirement spectaculaire.

Deux matchs n’ont pas suffi à Young pour vraiment s’installer dans une nouvelle attaque après avoir vu peu d’action en pré-saison. Canales dit que Young « a été un étalon absolu » à l’entraînement depuis son banc. Les Panthers doivent donc lui donner un peu d’action maintenant pour voir s’il a la capacité de diriger ce redressement de la franchise comme ils le croyaient lorsqu’ils l’ont repêché contre CJ Stroud la saison dernière.

Dans le meilleur des cas, Young, qui a lancé trois interceptions, aucun touché et complété seulement 56,9 pour cent de ses passes pour un total de 299 verges en deux matchs, arrive et affiche une meilleure sensation du jeu et apaise les inquiétudes selon lesquelles Carolina a fait une erreur en le repêchant. . Cependant, si les décideurs de l’équipe ont déjà décidé qu’ils avaient commis une erreur avec Young, ils feraient bien de le jouer maintenant au cas où il se montrerait suffisamment prometteur pour susciter une offre commerciale pour lui avant la date limite du 5 novembre. (Panthers aux Broncos, 16 h 25 HE dimanche.)



Caleb Williams retourne dans sa région natale de DC pour affronter les commandants. (Kirby Lee / Imagn Images)

Si les dieux du football le veulent, les deux premiers choix du repêchage de cette année se rencontreront pour la première fois. Caleb Williams mène ses Bears de Chicago à Washington, où ils mettront en jeu leur séquence de trois victoires consécutives contre les Commanders 5-2 et (peut-être) le quart-arrière Jayden Daniels.

Daniels, le deuxième choix, s’est blessé aux côtes au début de la victoire de la semaine dernière contre la Caroline et a regardé la majeure partie du match depuis la ligne de touche. Il est répertorié comme douteux et même s’il ne s’est entraîné ni mercredi ni jeudi, vendredi, il était un participant limité. Il a donné le ton aux Commanders, qui sont à égalité avec les Ravens au premier rang de la ligue pour les marqueurs (31,1 points par match). Daniels mène la NFL avec un pourcentage d’achèvement de 75,6 et a lancé six touchés et seulement deux interceptions tout en se précipitant pour quatre autres.

Williams, quant à lui, a commencé à ressembler à la star que les Bears pensaient avoir lorsqu’ils l’ont sélectionné en premier au classement général. Il a complété 74,1 pour cent de ses passes avec sept passes de touché et une seule interception au cours de cette séquence de trois victoires consécutives et une attaque des Bears une fois crachante a dominé ses adversaires par une moyenne de 17 points par match.

Les Bears ont une fiche de 4-2 dans une chaude NFC Nord qui comprend Détroit (5-1), Minnesota (5-2) et Green Bay (5-2). Pendant ce temps, Washington espère conserver son avantage dans la NFC Est face à une Philadelphie en plein essor. (Ours chez Commanders, 16 h 25 HE dimanche.)

Peu d’équipes ont rencontré autant d’adversité liée aux blessures que les Chiefs, qui ont placé cette semaine un troisième receveur large dans la réserve des blessés, et un quatrième également mis à l’écart. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, les champions en titre du Super Bowl restent la dernière équipe invaincue de la NFL avec un bilan de 6-0. Kansas City a toujours une chance avec Patrick Mahomes au centre et avec sa défense classée parmi les meilleures de la NFL. Cependant, les Chiefs ont cruellement besoin de renforts en attaque et ont peut-être trouvé leur homme en la personne de DeAndre Hopkins.

Mercredi, ils ont acquis la quintuple Pro Bowl et la triple sélection All-Pro des Titans du Tennessee dans l’espoir qu’il puisse faire équipe avec Mahomes, Travis Kelce et Xavier Worthy pour aider à restaurer une meilleure capacité de jeu et une cohérence à leur attaque. Après avoir réalisé la septième saison de 1 000 verges de sa carrière en 2023, Hopkins a connu un début de campagne 2024 éprouvant. Associé au quart-arrière du Tennessee Will Levis, qui n’a totalisé que 699 verges, cinq touchés et sept interceptions cette saison, Hopkins compte 15 attrapés pour 173 verges et un touché. À 32 ans, Hopkins n’a pas l’explosivité dont il se vantait à son apogée, mais il reste un coureur de route efficace et peut toujours gagner 50-50 balles comme il l’a toujours fait.

La connaissance de Hopkins de l’offensive des Chiefs sera limitée dimanche lorsque les Chiefs rendront visite aux malheureux Raiders, mais si quelqu’un peut rapidement positionner un joueur pour réussir, c’est bien Andy Reid. (Chefs des Raiders, 16 h 25 HE dimanche.)

(Photo du haut de Bryce Young : Jared C. Tilton / Getty Images)