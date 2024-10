Principaux scénarios de la semaine 7 de la NFL : un match revanche du Super Bowl et une bataille Lions-Vikings NFC North

La semaine 7 de la saison de la NFL a débuté jeudi avec une grande intrigue. Sean Payton a fait son retour à la Nouvelle-Orléans, la ville où il a été entraîneur pendant 15 saisons et a guidé les Saints vers leur seule victoire au Super Bowl en février 2010.

La nouvelle équipe de Payton, les Broncos de Denver, a éliminé les Saints criblés de blessures 33-10 pour sa quatrième victoire en cinq matchs pour améliorer leur fiche à 4-3. La Nouvelle-Orléans est tombée à 2-5 avec sa cinquième défaite consécutive.

L’action se poursuit avec un autre coup d’envoi dimanche matin à Londres, 11 matchs supplémentaires tout au long de la journée, puis un programme double lundi soir. Voici cinq des cinq plus grands scénarios de la NFL. (Trouvez le programme de la semaine 7 ici.)

1. Le dernier combat de Doug Pederson ?

Les Jaguars de Jacksonville concluent leur séjour de deux semaines à Londres avec un match contre les New England Patriots et ont besoin d’une victoire de la pire des manières. La défaite embarrassante de 35-16 de la semaine dernière contre Caleb Williams et les Bears de Chicago a fait chuter les Jaguars à 1-5, ce qui signifie que l’équipe de Pederson a maintenant perdu 10 de ses 12 derniers matchs. Une défaite contre les Patriots 1-5 sur la scène internationale pourrait apparemment menacer davantage sa sécurité d’emploi.

ALLER PLUS PROFONDE La défaite embarrassante des Jaguars à Londres fait monter la pression sur Doug Pederson

Jusqu’à présent, Pederson n’a pas réussi à faire du quart-arrière Trevor Lawrence la star que les Jaguars (et de nombreux évaluateurs de talents rivaux) pensaient qu’il deviendrait lorsqu’ils l’ont repêché pour la première fois au classement général en 2021. Au lieu de cela, Lawrence a réalisé une moyenne de 222,3 verges par match (19e). tout en lançant huit passes de touché (à égalité au 12e) et trois interceptions avec une note de passeur de 89,2 (18e). Il dirige une attaque qui n’a converti que 30,4 pour cent de ses troisièmes essais (28e). Pendant ce temps, le licenciement du coordinateur défensif Mike Caldwell pendant l’intersaison et l’embauche de Ryan Nielsen n’ont pas porté leurs fruits – les Jaguars se classent 31e pour les verges (390) et les points (29,7) accordés. Si Drake Maye réalise une sortie impressionnante à son deuxième départ en carrière seulement, des changements importants pourraient attendre les Jaguars à leur retour à Jacksonville. (Patriots contre Jaguars à Londres, 9 h 30 HE dimanche.)

À la recherche d’une puissance de feu supplémentaire, les Buffalo Bills et les New York Jets ont échangé contre des receveurs du Pro Bowl après le match de lundi soir. Les Bills ont acquis le quintuple Pro Bowler Amari Cooper des Cleveland Browns. Les Jets ont obtenu Davante Adams, six fois sélectionné au Pro Bowl, des Raiders de Las Vegas. Les deux devraient faire leurs débuts avec leurs nouvelles équipes dimanche. Les Bills 4-2, qui avaient besoin d’une arme potentielle pour changer la donne pour Josh Allen, affrontent les Titans du Tennessee 1-4. Les Jets 2-4, qui continuent de battre gros dans l’espoir qu’Aaron Rodgers puisse les mener à un Super Bowl, affrontent les Steelers 4-2.

Le fait que les Bills restent l’une des meilleures équipes de l’AFC malgré l’échange du receveur large Stefon Diggs avec les Texans de Houston pendant l’intersaison témoigne du leadership et de la capacité de jeu d’Allen ainsi que de la créativité du coordinateur offensif Joe Brady. Buffalo se classe sixième dans la NFL pour les scores (27,5 points par match) et sixième pour l’efficacité de la zone rouge (68,2 %). Mais les Bills ont du mal lors des troisièmes essais, ne convertissant que 34,3 pour cent pour les premiers essais (23e). Lors de défaites consécutives contre les équipes projetées en séries éliminatoires, Baltimore et Houston, Buffalo n’a réussi que 10 et 20 points, respectivement. Les dirigeants des Bills espèrent que Cooper pourra combler le vide du jeu, même si l’alchimie et le timing entre un quart-arrière et un receveur large ne sont généralement pas instantanés.

ALLER PLUS PROFONDE Les échanges WR en saison échouent généralement. Voici pourquoi Davante Adams et Amari Cooper pourraient être différents

Pendant ce temps, les Jets continuent de faire faillite une semaine après avoir renvoyé Robert Saleh et malgré leur troisième défaite consécutive. Le passage de Nathaniel Hackett à Todd Downing en tant qu’appelant du jeu offensif a semblé fournir une première étincelle contre Buffalo, mais finalement, l’unité a échoué lorsque Rodgers a lancé une interception tardive pour sceller la défaite. Après le match, Rodgers a reproché au receveur Mike Williams d’avoir emprunté le mauvais itinéraire. Le lendemain après-midi, les Jets sont allés chercher au quarterback un receveur avec lequel il a un grand confort après huit saisons ensemble à Green Bay. La présence d’Adams aidera-t-elle Rodgers à s’améliorer ? Le quart-arrière a affiché son plus faible pourcentage d’achèvement (61,8) en huit saisons et la pire note de passeur (84,4) au cours de ses 16 saisons en tant que titulaire. L’offensive des Jets n’a pas encore marqué 25 points dans un match cette saison. (Titans à Bills, 13 h HE dimanche ; Jets à Steelers, 20 h 20 HE dimanche.)



Russell Wilson devrait effectuer son premier départ avec les Steelers dimanche. (Stephen R. Sylvanie / Imagn Images)

3. Changement de quart-arrière des Steelers

Tous les signes indiquent que la course de Justin Fields en tant que quart partant de Pittsburgh touche à sa fin après six matchs. Il a partagé les représentants de l’équipe première avec Russell Wilson cette semaine, mais a déclaré jeudi : « Je ne pense pas avoir assez bien joué si je suis honnête avec vous. Si je suis honnête avec moi-même, si je jouais assez bien, je ne pense pas qu’il y aurait une sorte de (question) qui devrait jouer, qui ne devrait pas.

L’entraîneur Mike Tomlin a déclaré qu’il maintiendrait sa décision pour le match de dimanche contre les Jets en interne, mais peu de temps après, le receveur large George Pickens a déclaré aux journalistes qu’il avait fait du travail supplémentaire après l’entraînement avec Wilson parce que le quart-arrière obtiendrait son premier départ.

Fields a ouvert la saison en tant que titulaire des Steelers après qu’une tension au mollet au camp d’entraînement ait écarté Wilson. Wilson, 35 ans, qui, selon Tomlin, est en pole position pour débuter depuis que les Steelers l’ont signé cette intersaison, s’est entraîné sans limitations la semaine dernière. Mais les Steelers sont restés fidèles à Fields, qui a obtenu une fiche de 4-2 tout en affichant un meilleur pourcentage d’achèvement en carrière (66,3) et une meilleure note de passeur (93,9). Il a également réduit les erreurs au minimum, ne lançant qu’une seule interception.

Fields, qui a passé ses trois premières saisons dans la NFL avec les Bears, a ajouté une autre dimension à l’offensive des Steelers en se précipitant pour cinq touchés. Il reste cependant limité en tant que passeur, avec seulement cinq touchés par la passe et 184,3 verges par la passe par match. Les Steelers, quant à eux, n’ont réussi que 20,7 points (20e) et 298,3 yards par match (26e).

Wilson, qui au cours des trois dernières saisons est tombé en disgrâce auprès de Seattle puis de Denver, peut-il fournir l’étincelle nécessaire pour donner une chance aux Steelers contre les équipes d’élite de l’AFC ? Tomlin a reconnu qu’à ce stade de sa carrière, Wilson n’avait pas la mobilité de Fields. Cependant, les Steelers espèrent que le neuf fois Pro Bowler et ancien champion du Super Bowl pourra compenser cela avec des compétences de passe supérieures. La seule question est de savoir si deux semaines d’entraînement et de fractionnement des répétitions sont suffisantes pour éliminer adéquatement la rouille de Wilson afin de stimuler les Steelers et de ne pas perturber leur chimie et leur rythme. (Jets aux Steelers, 20 h 20 HE dimanche.)



Patrick Mahomes et les Chiefs ont remporté un deuxième trophée Lombardi consécutif en février. (Mark J. Rebilas / Imagn Images)

4. Match revanche entre les Chiefs et les 49ers au Super Bowl

Huit mois après que les Chiefs de Kansas City ont fait un retour de 10 points pour battre les 49ers de San Francisco 25-22 en prolongation et remporter le Super Bowl 58, les rivaux se retrouvent.

Les 49ers accueillent le match de dimanche au Levi’s Stadium dans l’espoir de se venger et de mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives contre Kansas City. La confrontation du Super Bowl de février n’était bien sûr pas la première entre ces équipes. Quatre ans plus tôt, Kansas City avait battu San Francisco 31-20 lors du Super Bowl 54.

Dimanche est la première rencontre de saison régulière entre ces équipes depuis le 23 octobre 2022, lorsque les Chiefs ont remporté une victoire de 44-23. Kansas City a également battu San Francisco 38-27 le 23 septembre 2018. La dernière victoire des 49ers contre les Chiefs remonte à octobre 2014 (22-17).

Aucune de ces franchises de référence n’est dans la même forme à indice d’octane élevé que lors de leur dernière rencontre. Les blessures ont durement frappé les deux équipes au début de la saison. San Francisco reste sans le porteur de ballon et meneur de jeu offensif Christian McCaffrey, entre autres. Les Chiefs, quant à eux, ont perdu le meilleur porteur de ballon Isiah Pacheco et leur meilleur receveur large Rashee Rice sur blessure.

ALLER PLUS PROFONDE Match revanche des Chiefs-49ers au Super Bowl : ce qui a changé, les plus grandes surprises, les facteurs X

Pourtant, les deux équipes persévèrent. Les 49ers viennent de remporter une victoire de division contre les Seahawks qui a amélioré leur fiche à 3-3. Les Chiefs ont une fiche de 5-0 et ont une chance de devenir seulement la septième équipe de l’histoire de la NFL à ouvrir une saison 6-0 après avoir remporté le Super Bowl précédent.

Mais, comme toujours, ce match devrait être tout à fait un match d’échecs entre l’entraîneur des Chiefs Andy Reid (qui possède le meilleur pourcentage de victoires de la NFL de 0,840 après un laissez-passer), le coordinateur défensif de Kansas City, Steve Spagnuolo, et l’entraîneur des 49ers, Kyle Shanahan. Spagnuolo a eu le numéro de Shanahan lors de leurs rencontres. Bien qu’il soit l’un des esprits offensifs les plus créatifs du jeu, Shanahan a eu du mal à expliquer le nombre élevé de blitz envoyés par Spagnuolo. Lors du Super Bowl, les Chiefs ont réalisé 52 pour cent de leurs jeux défensifs, un sommet de la saison, et ont débloqué neuf pressions. Et ce n’est pas seulement la ruée vers les passes dont Shanahan doit s’inquiéter. Cette défense des Chiefs est encore meilleure après s’être améliorée de la 17e place contre la course l’année dernière à la cinquième cette saison. (Chefs des 49ers, 16 h 25 HE dimanche.)

5. Affrontement Lions-Vikings NFC Nord

L’un des plus gros matchs de la semaine se déroule dans la NFC Nord. Les Lions, champions en titre de la division (4-1), se rendent au Minnesota pour affronter les Vikings, qui, avec 5-0, sont la dernière équipe invaincue de la NFC et l’une des plus grosses surprises de la saison.

Les quarts-arrière Jared Goff et Sam Darnold sont les affiches des réinitialisations et des résurrections de carrière. Radié par les Rams de Los Angeles et échangé à Détroit contre Matthew Stafford, Goff (le choix n°1 en 2016) a vu sa carrière s’épanouir et il a contribué à faire passer les Lions de la risée à l’un des favoris pour atteindre le titre. Super Bowl cette saison. Darnold (troisième au classement général en 2018) a relancé sa carrière après un début désastreux avec les Jets. Il ressemble bien plus que la politique de quart-arrière/assurance que les Vikings envisageaient lorsqu’ils l’ont signé au printemps avant de recruter JJ McCarthy, qui est absent pour la saison avec un ménisque déchiré.

ALLER PLUS PROFONDE Affrontements clés dans la confrontation Lions-Vikings entre deux équipes puissantes

Les Lions de Goff sont en tête de la NFL en termes de score (30,2 points par match) et les Vikings de Darnold se classent cinquième (27,8). Les deux quarts dirigent également deux des attaques les plus équilibrées de la ligue.

Goff et ses coéquipiers doivent se préparer à l’attaque défensive agressive du Minnesota. Les Vikings apportent un flux constant de pression et sont parmi les unités les plus avares en troisièmes essais et en points accordés. La défense de Detroit, quant à elle, doit compenser la perte du leader des sacs de la NFL, Aidan Hutchinson, qui a subi une fracture du péroné et du tibia lors de la victoire de la semaine dernière contre Dallas.

Dimanche est la première rencontre des équipes cette saison, la deuxième ayant lieu lors de la semaine 18. Mais une victoire ici pourrait donner au vainqueur un avantage précieux dans une NFC Nord compétitive. (Lions chez Vikings, 13 h HE dimanche.)

Newsletter Scoop City Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

(Photo du haut de Brock Purdy et Patrick Mahomes : Chris Unger / Getty Images)