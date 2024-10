Principaux scénarios de la semaine 6 de la NFL : Commanders-Ravens, QB recrues sous les projecteurs et les Jets recommencent

Ce fut une semaine à l’envers dans la NFL.

Les Jets de New York nous ont offert le premier licenciement d’entraîneur-chef de la saison. À Cleveland, la pression continue de monter sur l’entraîneur des Browns Kevin Stefanski et le quart-arrière Deshaun Watson. La Nouvelle-Orléans a dû recourir à un plan de remplacement du quart-arrière (Spencer Rattler) bien plus tôt que prévu, Derek Carr étant mis à l’écart en raison d’une blessure. Et les courses de division ne font que commencer, avec environ les deux tiers de la saison encore à jouer. La NFC West a occupé le devant de la scène jeudi soir alors que les 49ers de San Francisco ont battu les Seahawks de Seattle.

L’action se poursuit dimanche matin avec un autre match à Londres, 11 autres matchs plus tard dans la journée et un match lundi soir.

Voici un aperçu de cinq des plus grandes intrigues de la semaine 6. (Trouvez le programme complet ici.)

L’un des quarts les plus dynamiques de la ligue rencontre l’un des nouveaux venus les plus électrisants dimanche à Baltimore. Le MVP en titre Lamar Jackson et ses Ravens accueillent le premier favori de la recrue de l’année, Jayden Daniels, et ses commandants. Baltimore entre dans ce match sur une séquence de trois victoires consécutives et est à égalité au premier rang de l’AFC Nord avec les Steelers de Pittsburgh. Pendant ce temps, Washington a remporté quatre victoires consécutives et tente de rester en tête du peloton dans la NFC Est.

Daniels, qui est devenu la semaine dernière le premier joueur de l’histoire de la NFL à enregistrer au moins 1 000 verges par la passe (1 135) et 250 verges au sol (300) au cours des cinq premiers matchs de sa carrière, est souvent comparé à Jackson en raison de ses qualités athlétiques et de sa double- capacités de menace. Les deux causent certainement des maux de tête aux défenses adverses – Jackson a passé (1 206) et s’est précipité (363) sur encore plus de verges que Daniels. Jackson et Daniels se classent également respectivement quatrième et cinquième au classement des passeurs (Jackson à 107,2, Daniels 106,2).

Mais Daniels a déclaré cette semaine que même s’il considère son compatriote vainqueur du trophée Heisman comme une sorte de grand frère, il préfère être considéré comme son propre joueur. Jackson a fait l’éloge de la recrue et a soutenu le point de vue de Daniels.

Ce jeu pourrait très bien se résumer à la défense qui neutralise le quart-arrière adverse et les acteurs de soutien. Les défenses des deux équipes sont en phase de croissance tandis que les joueurs s’adaptent à de nouveaux coordinateurs et à de nouveaux rôles. Et les deux défenses font face à des attaques prolifiques – Washington affiche en moyenne 31,0 points par match, le meilleur score de la ligue, et Baltimore est n°2 avec 29,4. Tout commence par arrêter la course, ce qui est plus facile à dire qu’à faire : les Ravens se classent au premier rang pour la moyenne des verges au sol par match (211,2) et les Commanders sont deuxièmes (178,4). (Commandants chez Ravens, 13 h HE dimanche.)



Spencer Rattler fait ses débuts dans la NFL dimanche contre les Bucs. (Kyle Terada / Imagn Images)

2. Les QB recrues ont leur journée

Daniels n’est pas le seul passeur recrue à faire la une des journaux cette semaine. Cinq recrues, un sommet pour la saison, débuteront au poste de quart-arrière dimanche : Daniels, Caleb Williams des Bears et Bo Nix des Broncos seront rejoints par Rattler et Drake Maye, tous deux faisant leurs débuts dans la NFL.

Maye prend la relève en tant que titulaire pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui ont perdu quatre matchs de suite. Le choix n ° 3 de 2024 remplace Jacoby Brissett, qui n’a réussi que deux passes de touché en cinq matchs tout en dirigeant une attaque des Patriots classée 31e de la ligue au chapitre des scores (12,4 points par match). Maye fait face à la lourde tâche de vaincre une défense des Texans de Houston qui occupe la quatrième place de la ligue.

Pendant ce temps, Rattler et les Saints accueillent les Buccaneers. Rattler, un choix de cinquième ronde, s’est montré prometteur au cours de la pré-saison et tentera de redonner de l’explosivité à une attaque qui a marqué 47 et 44 points lors des deux premiers matchs, mais qui n’a depuis récolté que 49 points au total au cours d’une séquence de trois défaites.

Mais d’abord, c’est une grosse semaine pour Williams. Il fait ses débuts internationaux contre les Jaguars à Londres, où les Bears visent une troisième victoire consécutive. Williams vient de réaliser son meilleur match, une victoire de 36-10 contre la Caroline au cours de laquelle il a complété 69 pour cent de ses passes pour 304 verges, deux touchés et aucune interception. Il n’a pris qu’un seul sack et a affiché un record en carrière de 126,2 passeurs. En travaillant plus sérieusement à établir le jeu de course, les entraîneurs offensifs de Chicago semblent enfin avoir trouvé une formule équilibrée pour réussir leur jeune quart-arrière. En conséquence, leur attaque s’est progressivement améliorée. Ils vont maintenant essayer de poursuivre sur cette lancée contre Jacksonville 1-4. En cas de succès, cela marquerait la première séquence de trois victoires consécutives des Bears depuis les semaines 14 à 16 de la saison 2020.

Plus tard dans la journée, Nix (le 12e choix du repêchage) tente de mener les Broncos hôtes devant les Chargers pour leur quatrième victoire consécutive. (Bears contre Jaguars à Londres, 9 h 30 HE ; Buccaneers contre Saints et Texans contre Patriots, 13 h HE ; Chargers contre Broncos, 16 h 05 HE. Tous les matchs dimanche.)

3. Sirianni et Stefanski ressentent la chaleur

Ce n’est pas souvent que les prétendants projetés se trouvent dans une situation désespérée si tôt, mais c’est là que se retrouvent les Browns et les Eagles. Les Eagles (2-2) reviennent de leur congé dimanche à Philadelphie dans l’espoir de laisser derrière eux une défaite apathique de 33-16 contre Tampa Bay. Les Browns, quant à eux, ont une fiche de 1-4 et sont perdants sur trois matchs de suite. La pression monte sur les deux entraîneurs principaux.

Nick Sirianni a emmené les Eagles au Super Bowl lors de la saison 2022, mais ils ne se sont jamais vraiment remis d’une défaite 38-35 contre les Chiefs de Kansas City. Les Eagles ont perdu cinq de leurs six derniers matchs l’an dernier. Philadelphie a beaucoup de talent cette saison mais n’a pas réussi à en tirer profit. Les blessures, les incohérences et l’acclimatation à un nouveau système ont entravé l’offensive. La jeunesse et la méconnaissance du nouveau système ont limité la défense. Sirianni doit trouver un moyen de relancer son équipe avant que la patience du directeur général Howie Roseman et du propriétaire Jeffrey Lurie ne s’épuise.

Kevin Stefanski peut comprendre. Il a un quart-arrière de 230 millions de dollars et une liste de joueurs talentueux à de nombreux postes clés, mais les Browns n’ont pas encore exploité leur potentiel. Certaines luttes ont du sens. Une ligne offensive autrefois solide est paralysée par les blessures. Le porteur de ballon Nick Chubb reste à quelques semaines de son retour d’une blessure au genou qui a mis fin à sa saison 2023. Le meilleur meneur de jeu défensif Myles Garrett soigne une blessure au pied et la défense autrefois dominante de Cleveland a régressé.

La priorité n°1 reste d’aider Watson à raviver ne serait-ce qu’une once de la magie qui a fait de lui l’un des meilleurs joueurs de la ligue avant ses problèmes juridiques, sa sortie sans cérémonie de Houston et le méga-accord qui a suivi avec les Browns. Stefanski continue de promettre sa loyauté envers Watson et il insiste sur le fait qu’il n’a pas besoin de renoncer à ses fonctions d’appel. Il lui faudra cependant modifier son approche. Il semble déterminé à diriger une attaque lourde en passes, mais Watson n’a pas le mojo et sa ligne n’a pas la force de protéger suffisamment son quart-arrière en difficulté pour rendre cela possible. Stefanski, deux fois entraîneur de l’année (2020, 2023), pourra-t-il retrouver la touche créative nécessaire pour alléger la pression sur sa ligne et son quart-arrière et positionner Cleveland pour un rebond ? (Browns aux Eagles, 13 h HE dimanche.)



Dak Prescott et Rico Dowdle célèbrent un TD au quatrième quart des Cowboys la semaine dernière. (Barry Reeger/Imagn Images)

4. Jeu de mesure des Cowboys contre les Lions

Les attentes sont toujours très élevées à Dallas, et après des victoires consécutives (y compris une victoire de dernière minute contre Pittsburgh), les Cowboys 3-2 espèrent avoir remis les choses sur les rails.

Il n’y a pas de meilleur moyen de mesurer les progrès qu’un test contre Detroit, l’une des meilleures équipes de la NFC. Fraîchement sortis de leur congé et bénéficiant d’un top 10 offensif et défensif, les Lions cherchent à prolonger leur séquence de victoires à trois matchs.

Les Cowboys aimeraient évidemment être au complet contre les Lions, qui ont participé au match de championnat NFC la saison dernière et ont marqué 42 points il y a deux semaines à Seattle. Cependant, Dallas sera probablement privé du meilleur joueur défensif Micah Parsons, qui a raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure à la cheville. Le joueur défensif DeMarcus Lawrence est également absent en raison d’une blessure au pied.

Cela signifie qu’il y a encore plus de pression sur Dak Prescott pour enflammer l’offensive de Dallas. Prescott a surmonté la semaine dernière deux interceptions pour diriger le match gagnant, couronné par une passe de touché à Jalen Tolbert à 20 secondes de la fin. Cette attaque incohérente des Cowboys peut-elle suivre le rythme de Jared Goff et compagnie ? (Lions aux Cowboys, 16 h 25 HE dimanche.)

5. Le coaching peut-il changer le démarrage des Jets ?

Les Jets se sont déclarés prétendants au Super Bowl après avoir échangé contre Aaron Rodgers, mais ils ont dû mettre ces espoirs de titre entre parenthèses la saison dernière à la suite de la blessure d’Achille du quart-arrière lors de la semaine 1. Cependant, c’était censé être leur année, avec Rodgers en bonne santé et offensif. la ligne et le front défensif ont tous deux été remaniés.

Au lieu de cela, ce sont simplement les mêmes difficultés, qui ont conduit à un départ 2-3 et au propriétaire de l’équipe, Woody Johnson, qui a limogé Robert Saleh lors de la quatrième saison de l’entraîneur.

Les Jets se tournent désormais vers le coordinateur défensif Jeff Ulbrich comme entraîneur par intérim. L’entraîneur des quarts Todd Downing prend la relève en tant qu’appelant au jeu offensif après que l’unité n’ait récolté que 18,6 points par match (25e dans la NFL) sous la direction de Nathaniel Hackett. (Hackett, qui partage une relation étroite avec Rodgers, reste membre du personnel.)

Il sera intéressant de voir si le licenciement de Saleh peut relancer cette équipe. Rodgers avait critiqué son ancien entraîneur-chef pour ne pas avoir tenu les joueurs responsables, et selon certaines informations, Saleh commençait à perdre le vestiaire. Même si Ulbrich peut donner un meilleur ton aux Jets, Rodgers devra mieux jouer individuellement.

La semaine dernière, il n’a complété que 53,7 pour cent de ses passes et a lancé trois interceptions. Pour la saison, Rodgers ne complète que 61 pour cent de ses passes (le deuxième pire clip de sa carrière en tant que titulaire) avec une note de passeur de 81,6 (le plus bas en carrière en tant que titulaire).

Johnson a qualifié cette équipe des Jets de l’une des plus talentueuses rassemblées au cours de sa propriété, et il croit toujours que les espoirs du Super Bowl sont vivants. Une équipe affamée des Buffalo Bills arrive en ville lundi soir, nous saurons donc rapidement si les Jets peuvent tenir tête à un éternel concurrent des séries éliminatoires. (Bills at Jets, 20 h 15 HE lundi.)

(Photo du haut : Al Bello / Getty Images)