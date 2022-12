Principaux points à retenir du rapport final du comité du 6 janvier – NBC New York

Le comité de la Chambre des représentants du 6 janvier a publié jeudi son rapport final sur l’attaque “inimaginable” de 2021 contre le Capitole des États-Unis, un assaut de la foule par des partisans du président déchu, Donald Trump, qui a secoué la nation et révélé la fragilité de la démocratie américaine.

Le récit de 814 pages fournit un récit captivant des efforts de Trump depuis des mois pour annuler l’élection présidentielle de 2020, et énonce 11 recommandations que le Congrès et d’autres doivent envisager pour renforcer les institutions du pays contre toute tentative future d’inciter à l’insurrection.

Le panel a entrepris de compiler un dossier pour l’histoire. Parallèlement au rapport, il publie des dizaines de transcriptions de témoins de ses plus de 1 000 entretiens avec de nouveaux détails surprenants.

Les témoins – allant de nombreux assistants les plus proches de Trump aux forces de l’ordre à certains des émeutiers eux-mêmes – ont détaillé les actions «préméditées» de Trump dans les semaines précédant l’attaque et comment ses efforts de grande envergure pour annuler sa défaite ont directement influencé ceux qui ont brutalement poussé passé la police et brisé les fenêtres et les portes du Capitole le 6 janvier 2021.

La cause centrale était « un homme », dit le rapport : Trump. Cette semaine, il a fait un renvoi criminel sans précédent d’un ancien président américain pour des poursuites.

Le président Bennie Thompson, D-Miss., Dans l’avant-propos, a déclaré que des questions “et si” subsistaient.

“Le président des États-Unis incitant une foule à marcher sur le Capitole et à entraver le travail du Congrès n’est pas un scénario que nos communautés du renseignement et des forces de l’ordre envisageaient pour ce pays”, a-t-il déclaré. “Avant le 6 janvier, c’était inimaginable.”

LA CONSPIRATION “MULTI-PARTIES” DE TRUMP POUR ANNULER L’ÉLECTION EN HUIT CHAPITRES

Du «gros mensonge» des affirmations de Trump le soir des élections de novembre 2020 sur une élection volée au siège sanglant du 6 janvier 2021, le rapport décrit le début et la fin de l’attaque de la foule qui s’est déroulée pour que le monde entier puisse la voir.

Il détaille comment Trump et ses alliés se sont engagés dans une «conspiration en plusieurs parties» pour renverser la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle – d’abord par des contestations judiciaires, puis, lorsque celles-ci ont échoué, en compilant des listes d’électeurs pour contester la victoire de Joe Biden.

Zoe Lefgren, D-Californie, a présenté un e-mail envoyé par Tom Fitton avant les élections qui montrait des plans pour que Donald Trump nie avoir perdu les élections de 2020 au profit de Joe Biden. Un enregistrement de Steve Bannon disant à ses associés que Trump allait déclarer la victoire même s’il “n’est pas un gagnant”, a également été diffusé.

Alors que le Congrès se préparait à se réunir le 6 janvier pour certifier l’élection, Trump a convoqué une foule à Washington pour son rassemblement “Stop the Steal” à la Maison Blanche.

“Quand Donald Trump les a dirigés vers le Capitole et leur a dit de” se battre comme un diable “, c’est exactement ce qu’ils ont fait”, a écrit Thompson. «Donald Trump a allumé ce feu. Mais dans les semaines qui ont précédé, le petit bois qu’il a finalement allumé a été amassé à la vue de tous.

DE NOUVEAUX DÉTAILS SUR LA SUBSTITUTION DES TÉMOINS

Après des audiences publiques à succès, le rapport et les documents qui l’accompagnent fournissent des comptes rendus plus détaillés des aspects clés du plan de l’équipe Trump pour annuler l’élection, rejoindre la foule au Capitole et, une fois que le comité a commencé à enquêter, faire pression sur ceux qui témoigneraient contre lui. .

Parmi des dizaines de nouvelles transcriptions de témoins, il y avait la publication jeudi d’un récit inédit de l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson détaillant une campagne étonnante des alliés de Trump l’encourageant à rester “loyale” comme elle l’a témoigné devant le panel.

Hutchinson a déclaré au comité de la Chambre que son premier avocat, un ancien conseiller en éthique de la Maison Blanche de Trump, l’avait informée qu’elle pouvait dire qu’elle ne se souvenait pas des incidents même si elle se souvenait de certains détails mais pas d’autres.

“Le comité ne sait pas ce dont vous pouvez et ne pouvez pas vous souvenir, nous voulons donc pouvoir l’utiliser autant que possible à moins que vous ne vous souveniez vraiment très clairement de quelque chose”, a-t-elle déclaré à l’avocat Stefan Passantino. son.

Hutchinson, qui travaillait pour l’ancien chef de cabinet Mark Meadows, a ensuite changé d’avocat. Elle a dit que son point de rupture est survenu après que Passantino lui ait dit qu’il pensait que la meilleure décision pour elle était de cesser de coopérer avec le comité du 6 janvier. Il lui a dit qu’il n’y avait qu’un faible risque qu’elle soit accusée d’outrage au Congrès, a-t-elle déclaré.

Hutchinson a également déclaré que Passantino l’avait contactée pour lui proposer d’être son avocat gratuitement, mais ne dirait pas qui finançait ses services juridiques.

“Et il a dit:” Si vous voulez savoir à la fin, nous vous le ferons savoir, mais nous ne disons pas aux gens d’où vient le financement pour le moment. Ne vous inquiétez pas, nous prenons soin de vous. Par exemple, vous n’obtiendrez jamais de facture pour cela si c’est ce qui vous inquiète.

Elle a dit avoir découvert plus tard que l’argent provenait du camp de Trump.

La vice-présidente du comité restreint de la Chambre, la représentante Liz Cheney, R-Wyoming, a révélé mardi que les membres du comité décideraient comment aller de l’avant après des rapports d’alliés de Trump tentant d’influencer les témoignages sur l’émeute du 6 janvier au Capitole américain.

Lundi, l’un des membres du comité, la représentante démocrate Zoe Lofgren de Californie, a déclaré que le comité avait appris que l’argent que Trump avait collecté “avec de fausses déclarations” après les élections de 2020 avait ensuite été utilisé pour engager des avocats pour les témoins appelés à témoigner. , et d’offrir aux témoins des incitations financières.

Le rapport indique que le comité estime qu’au cours des deux mois entre les élections de novembre et l’attaque du 6 janvier, “Trump ou son entourage se sont livrés à au moins 200 actes apparents de sensibilisation, de pression ou de condamnation publiques ou privées, ciblant soit les législateurs de l’État ou des administrateurs d’élections d’État ou locaux, pour annuler les résultats des élections d’État.

CE QUE TRUMP A FAIT (ET N’A PAS FAIT) PENDANT L’ÉMEUTE

Le rapport détaille également l’inaction de Trump alors que ses loyalistes prenaient violemment d’assaut le bâtiment.

Un employé des services secrets a déclaré au comité que la détermination de Trump à se rendre au Capitole avait mis les agents en état d’alerte.

“(Nous) savions tous … que cela allait passer à autre chose s’il marchait physiquement jusqu’au Capitole”, a déclaré un employé non identifié. « Je ne sais pas si vous voulez utiliser le mot « insurrection », « coup d’État », peu importe. Nous savions tous que cela passerait d’un événement public démocratique normal à autre chose.

De l’inaction à l’ajout de «carburant aux flammes», le comité restreint de la Chambre a exposé les mouvements de l’ancien président Donald Trump lors de l’émeute du Capitole américain le 6 janvier 2021.

Une fois revenu à la Maison Blanche après avoir prononcé un discours devant ses partisans, le président a demandé à un employé s’ils avaient vu ses propos à la télévision.

“Monsieur, ils l’ont coupé parce qu’ils se révoltent au Capitole”, a déclaré le membre du personnel, selon le rapport.

Trump a demandé ce que cela signifiait et a reçu la même réponse. “Oh vraiment?” Trump a ensuite demandé. “D’accord, allons voir.”

RECOMMANDATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE LA DÉMOCRATIE

Le rapport fait 11 recommandations au Congrès et à d’autres pour sauvegarder la démocratie américaine et sa tradition de transfert pacifique du pouvoir présidentiel d’un dirigeant à l’autre.

Le premier, une refonte de la loi sur le décompte électoral, est en passe de devenir loi dans le projet de loi de dépenses de fin d’année en vue de son adoption finale cette semaine au Congrès.

Le comité a également fait des recommandations au ministère de la Justice pour poursuivre Trump et d’autres pour complot en vue de commettre une fraude contre le public et d’autres accusations potentielles. Il a également renvoyé l’ancien président à des poursuites pour “assistance et aide et réconfort à une insurrection”.

Les renvois criminels vont maintenant au ministère de la Justice pour examen.

D’autres changements peuvent être à portée de main ou s’avérer plus insaisissables. Parmi eux, le rapport recommande de renforcer la sécurité autour des principaux événements du Congrès, de réviser la surveillance de la police du Capitole et d’augmenter les sanctions fédérales pour certains types de menaces contre les travailleurs électoraux.

Une recommandation est que le Congrès crée un mécanisme formel pour envisager d’interdire aux individus d’exercer des fonctions publiques s’ils s’engagent dans une insurrection ou une rébellion en vertu du quatorzième amendement. Il soutient que ceux qui ont prêté serment de soutenir la Constitution peuvent être disqualifiés pour occuper de futurs postes fédéraux ou d’État s’ils soutiennent une insurrection.

RECORD POUR L’HISTOIRE

Le comité du 6 janvier a été créé après que le Congrès a réprimandé un effort visant à former une commission indépendante de style 9/11 pour enquêter sur l’attaque du Capitole. Les républicains ont bloqué l’idée.

Au lieu de cela, la présidente Nancy Pelosi a conduit la Chambre à former le comité. Dans son avant-propos au rapport, elle a déclaré que cela “doit être un appel au clairon à tous les Américains : pour protéger avec vigilance notre démocratie”.

Dirigé par Thompson et la vice-présidente Liz Cheney, R-Wyo., Le travail du panel est destiné à constituer un record de l’histoire de ce qui s’est passé lors de la plus grave attaque contre le Capitole depuis la guerre de 1812.

Cinq personnes sont mortes dans l’émeute et ses conséquences, dont Ashli ​​Babbitt, une partisane de Trump abattue par la police, et Brian Sicknick, un policier décédé le lendemain de son combat contre la foule.

“Les procureurs examinent les implications de la conduite que nous décrivons dans notre rapport”, a déclaré la représentante Liz Cheney, R-WY. “La foi dans nos élections et l’état de droit sont primordiaux pour notre république.”

Cheney a noté que le comité avait décidé que la plupart de ses témoins devaient être républicains – la propre équipe et les alliés du président. Dans l’avant-propos du rapport, elle a écrit que l’histoire se souviendra de la “bravoure d’une poignée d’Américains” et de ceux qui ont résisté à la “pression corrompue” de Trump.

Pour tous, le comité et le rapport avaient un poids personnel.

Thompson, un dirigeant noir au Congrès, a noté que l’emblématique Capitole des États-Unis, construit avec de la main-d’œuvre asservie, “lui-même est un élément incontournable de l’histoire de notre pays, à la fois bon et mauvais… un symbole de notre voyage vers une union plus parfaite”.

Les rédacteurs d’Associated Press Farnoush Amiri, Mary Clare Jalonick, Eric Tucker et Nomaan Merchant ont contribué à ce rapport.